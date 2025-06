Gewinner bei GNTM 2025: Wer hat gewonnen?

Am 13. Februar 2025 startete die 20. Staffel der beliebten Casting-Show „Germany's Next Topmodel“. Damit also ein richtiges Jubiläum. Wie schon im Vorjahr traten neben den weiblichen auch männliche Kandidaten an. Zum Auftakt gingen beeindruckende 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ins Rennen. Doch wie Heidi Klum es immer wieder betonte: Am Ende kann nur eine und einer den Titel „Germany’s Next Topmodel“ gewinnen. Lediglich drei Kandidatinnen und drei Kandidaten gingen gestern ins Finale der Jubiläumsstaffel. Zoe, Magdalena, Daniela, Pierre, Moritz und Jannik zeigten ein letztes Mal ihr Können.

Wer ist die Gewinnerin und wer der Gewinner bei GNTM 2025? Die Antwort auf diese Frage und weitere Informationen zur finalen Live-Show finden Sie in diesem Artikel.

Finale von GNTM 2025: Wer hat gewonnen?

In das Finale von „Germany's Next Topmodel“ starteten zunächst drei Kandidatinnen und drei Kandidaten. Für die sechs Models hieß es dann erst einmal Live-Walk. Die Teilnehmer mussten in Strickkleidung laufen, die Schwierigkeit dabei: während des Laufens wurde die Kleidung durch Ziehen an Fäden aufgelöst. Nach dem Walk stand sofort die erste Entscheidung an. Für Jannik und Zoe hat es nicht gereicht. Damit belegen die beiden jeweils den dritten Platz.

Anschließend ging es für die übrigen Models zum Unterwasser-Live-Shooting. Dort hatte Magdalena mit Atemproblemen zu kämpfen und konnte sich unter Wasser nicht von ihrer besten Seite präsentieren. Pierre fiel das zwar leichter, doch er bot dafür zu viel an. Einige Handgesten waren der Jury zu übertrieben.

Daraufhin mussten die vier verbliebenen Models ein letztes Mal laufen, bevor die finale Entscheidung fiel. Zunächst mussten die männlichen Models antreten. Schnell stand fest: Moritz ist der Gewinner von GNTM 2025. Danach erfolgte das gleiche Prozedere bei den Kandidatinnen. Daniela setzte sich durch und ist damit die Gewinnerin der GNTM-Jubiläumsstaffel.

GNTM 2025: Wer ist raus?

Zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten versuchten ihr Glück als Model bei „Germany's Next Topmodel“ 2025. Doch nicht alle von den 200 Teilnehmenden konnten von sich überzeugen.

Für diese weiblichen Models ist der Traum vom Sieg bei der Jubiläumsstaffel geplatzt:

Lara, 22 Jahre, Dresden

Franka, 25 Jahre, Leipzig

Sarah, 31 Jahre, Berlin

Wio, 33 Jahre, Nottuln

Melina, 24 Jahre, Berlin

Kathi, 24 Jahre, Wien (AT)

Avalina, 24 Jahre, Berlin

Magi, 21 Jahre, Wien (AT)

Maryam, 23 Jahre, Wien (AT)

Ceyda, 22 Jahre, Berlin

Tabitha, 28 Jahre, Biel (CH)

Paula, 21 Jahre, Berlin

Aisha, 24 Jahre, Berlin

Lea Sophie, 26 Jahre, Berlin

Michelle, 26 Jahre, Ahrensfelde

Mariele, 23 Jahre, Hamburg

Alex, 35 Jahre, Brilon

Sari, 22 Jahre, Berlin

Alice, 21 Jahre, Hamburg

Vanessa, 26 Jahre, Hamburg

Maria, 26 Jahre, Hamburg

Elisabeth, 23 Jahre, Hamburg

Anouk, 20 Jahre, Flensburg

Tabitha, 28 Jahre, Biel (CH)

Lia-Juline, 27 Jahre, Extertal

Anik, 24 Jahre, Bielefeld

Kathy, 22 Jahre, Löhne

Leisa, 23 Jahre, Monheim am Rhein

Marleen, 25 Jahre, Bochum

Jana, 19 Jahre, Buchkirchen (AT)

Loreen, 25 Jahre, Bottrop

Marthe, 24 Jahre, Mönchengladbach

Eileen, 27 Jahre, Bottrop

Indra, 23 Jahre, Duisburg

Laura-Marie, 19 Jahre, Havixbeck

Michelle, 20 Jahre, Westerkappeln

Emma, 20 Jahre, Malmedy (BEL)

Sunny, 28 Jahre, Köln

Nicole, 33 Jahre, Haigermoos (AT)

Anna, 21 Jahre, Würenlingen (CH)

Nina, 23 Jahre, Niederkassel

Sina, 24 Jahre, Koblenz

Jojo, 25 Jahre, Ransbach-Baumbach

Marleen, 20 Jahre, Gevelsberg

Minja, 31 Jahre, Emmen (CH)

Fati, 24 Jahre, Frankfurt am Main

Natalie, 20 Jahre, Frankfurt am Main

Chelia, 24 Jahre, Weilrod

Ana, 23 Jahre, Jenbach (AT)

Jessi, 24 Jahre, Sautens (AT)

Paula, 21 Jahre, Frankenthal (Pfalz)

Marlene, 22 Jahre, Mannheim

Lisa Ariana, 30 Jahre, Stuttgart

Melisa, 19 Jahre, Fellbach

Anna, 24 Jahre, Freiburg

Marie, 21 Jahre, Ehrenkirchen

Wenke, 56 Jahre, Kapstadt (ZAF)

Jess, 21 Jahre, Beckenried (CH)

Samira, 20 Jahre, Graz (AT)

Vanessa, 21 Jahre, Kumberg (AT)

Laetitia, 23 Jahre, München

Angie, 34 Jahre, München

Belmanda, 21 Jahre, München

Lea, 30 Jahre, München

Marlene, 20 Jahre, München

Alyssa, 21 Jahre, Steinmaur (CH)

Sibylle, 50 Jahre, München

Nicole, 26 Jahre, Chieming

Soni, 26 Jahre, Chieming

Geni, 23 Jahre, Ergolding

Sophie, 20 Jahre, Dübendorf (CH)

Angelina, 20 Jahre, Kempten

Lena, 24 Jahre, Heidenheim

Cici, 22 Jahre, Klagenfurt am Wörthersee (AT)

Leila, 22 Jahre, Fürth

Stephie, 22 Jahre, Haimburg (AT)

Maja, 18 Jahre, Markt Bibart

Stella, 23 Jahre, Berlin

Valeria, 21 Jahre, Oldenburg

Natali, 25 Jahre, Frankfurt a. M.

Lucia, 21 Jahre, Hannover

Jule (21, Stuttgart)

Safia (24, Dortmund)

Laura (25, Holzkirchen)

Lulu (32, Berlin)

Katrin (56, Berlin)

Annett (46, Hamburg)

Svenja (24, Hamburg)

Lisa (19, Freistadt, Österreich)

Xenia (26, Cuxhaven)

Eva (26, Berlin)

Katharina (24, Wien)

Josy (19, München)

Aaliyah (22, Hamburg)

Canel (26, Essen)

Zoe (19, Köln)

Magdalena (21, Wien)

Diese Male Models ließen Heidi Klum und die Gastjuroren ausscheiden:

Mario, 32 Jahre, Leipzig

Max, 20 Jahre, Penig

Milo, 23 Jahre, Berlin

Jonas, 36 Jahre, Berlin

Geni, 23 Jahre, Ergolding (bei Landshut)

Fabrice, 25 Jahre, Berlin

Jil, 23 Jahre, München

Etienne, 27 Jahre, Berlin

Noel, 23 Jahre, Wien (AT)

Abel, 30 Jahre, Berlin

Julius, 21 Jahre, Berlin

Maximilian, 34 Jahre, Berlin

Julien, 29 Jahre, Berlin

Rany, 23 Jahre, Berlin

Malik, 22 Jahre, Berlin

Kadio, 22 Jahre, Berlin

Sarah, 22 Jahre, Berlin

Daniel, 20 Jahre, Berlin

Elias, 20 Jahre, Berlin

Martin, 49 Jahre, Hoppegarten

Fabian, 28 Jahre, Hamburg

Marcel, 27 Jahre, Hamburg

Luca, 22 Jahre, Norderstedt

Matthias, 19 Jahre, Guntramsdorf (AT)

Nico, 21 Jahre, Lübeck

Vaggelis, 23 Jahre, Neumünster

Nico, 49 Jahre, Halstenbek

Jason, 27 Jahre, Lilienthal

Leon, 24 Jahre, Hannover

Bennet, 23 Jahre, Sarstedt

Clemens, 21 Jahre, Minden

Nils, 25 Jahre, Düsseldorf

Gianluca, 27 Jahre, Düsseldorf

Alessio, 20 Jahre, Düsseldorf

Julian, 24 Jahre, Düsseldorf

J.J., 34 Jahre, Köln

Silas, 23 Jahre, Viersen

Mark, 48 Jahre, Dortmund

Eike, 24 Jahre, Velen

Wio, 33 Jahre, Nottuln

Justin, 24 Jahre, Köln

Volkan, 25 Jahre, Andernach

Karim, 24 Jahre, Hagen

Robin, 24 Jahre, Speyer

Konsti, 23 Jahre, Tuttlingen

Florian, 23 Jahre, Graz (AT)

Julian, 20 Jahre, München

Beni, 22 Jahre, Feldkirchen-Westerham

Men, 25 Jahre, Unterschleißheim (bei München)

Nico Valentino, 22 Jahre, Fahrenzhausen (bei Freising)

Fabian, 20 Jahre, Nürnberg

Dani, 26 Jahre, Nürnberg

Christian, 23 Jahre, St. Kanzian (AT)

Josef, 68 Jahre, Pfreimd

Leonhard, 22 Jahre, Rotthalmünster

Devo, 26 Jahre, Hof

Nick, 25 Jahre, Würzburg

Enis (23) aus Schweinfurt

J. J. (34) aus Mönchengladbach

Konstantin (23) aus Tuttlingen

Gabriel (23) aus Lugano

Felix F. (27) aus Stuttgart

Chris (23) aus Kärnten

Ryan (22) aus Landshut

Felix S. (30) aus Wien

Jonathan (25) aus München

Lian (21) aus Bern

Tim (19) aus Berlin

Mattes (38) aus Duisburg

Alex (24) aus Landshut

Keanu (24) aus München

Ethan (19) aus Düsseldorf

Faruk (21) aus Dortmund

Felix L. (21) aus Wien

Samuel (23) aus Köln

Nawin (27) aus Freiburg

Ray (30) aus Hamburg

Kevin (24) aus Wetzlar

Eliob (29) aus Tokio

Jannik (22) aus Bad Segeberg

Pierre (22) aus Wien