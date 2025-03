GNTM 2025: Kandidaten und Kandidatinnen – Male-Models wieder dabei

„Germany’s Next Topmodel“ ist schon seit Langem eine feste Institution innerhalb der deutschen Fernsehlandschaft. Nun ist die TV-Show um Heidi Klum in ihre 20. Auflage gegangen. Angefangen hat dabei alles im Jahre 2006, als am Ende eine gewisse Lena Gercke auf dem Siegertreppchen stand. Bereits in der vergangenen Staffel 19 waren neben Frauen erstmals auch Männer mit von der Partie. Daran ändert sich auch in der Jubiläums-Staffel nichts, wodurch Heidi Klum demnach sowohl ein weibliches als auch ein männliches Topmodel sucht.

In diesem Jahr gibt es jedoch pro Woche nicht nur einen, sondern zwei Sendetermine von GNTM 2025, wodurch die Männer und Frauen zunächst in getrennten Episoden gezeigt werden. Neben 100.000 Euro Preisgeld wartet dann auf die Siegerin und den Sieger das Cover der Harper‘s Bazaar und die Teilnahme an der exklusiven „Wir sind es uns wert“-Kampagne von „L’Oréal Paris“.

Welche Kandidatinnen und Kandidaten seit dem 13. Februar 2025 in der 20. Staffel von GNTM zu sehen sind und um den Sieg kämpfen, das verraten wir Ihnen in diesem Artikel.

GNTM 2025: Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind nicht mehr dabei

Die Folgen der 20. Staffel von „GNTM“ läuft und es sind bereits einige Model rausgeflogen, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Bei den Frauen sind folgende Teilnehmerinnen bereits raus:

Lara, 22 Jahre, Dresden

Franka, 25 Jahre, Leipzig

Sarah, 31 Jahre, Berlin

Wio, 33 Jahre, Nottuln

Melina, 24 Jahre, Berlin

Kathi, 24 Jahre, Wien (AT)

Avalina, 24 Jahre, Berlin

Magi, 21 Jahre, Wien (AT)

Maryam, 23 Jahre, Wien (AT)

Ceyda, 22 Jahre, Berlin

Paula, 21 Jahre, Berlin

Aisha, 24 Jahre, Berlin

Lea Sophie, 26 Jahre, Berlin

Michelle, 26 Jahre, Ahrensfelde

Mariele, 23 Jahre, Hamburg

Alex, 35 Jahre, Brilon

Sari, 22 Jahre, Berlin

Alice, 21 Jahre, Hamburg

Vanessa, 26 Jahre, Hamburg

Maria, 26 Jahre, Hamburg

Elisabeth, 23 Jahre, Hamburg

Anouk, 20 Jahre, Flensburg

Lia-Juline, 27 Jahre, Extertal

Anik, 24 Jahre, Bielefeld

Kathy, 22 Jahre, Löhne

Leisa, 23 Jahre, Monheim am Rhein

Marleen, 25 Jahre, Bochum

Jana, 19 Jahre, Buchkirchen (AT)

Loreen, 25 Jahre, Bottrop

Marthe, 24 Jahre, Mönchengladbach

Eileen, 27 Jahre, Bottrop

Indra, 23 Jahre, Duisburg

Laura-Marie, 19 Jahre, Havixbeck

Michelle, 20 Jahre, Westerkappeln

Emma, 20 Jahre, Malmedy (BEL)

Sunny, 28 Jahre, Köln

Nicole, 33 Jahre, Haigermoos (AT)

Anna, 21 Jahre, Würenlingen (CH)

Nina, 23 Jahre, Niederkassel

Sina, 24 Jahre, Koblenz

Jojo, 25 Jahre, Ransbach-Baumbach

Marleen, 20 Jahre, Gevelsberg

Minja, 31 Jahre, Emmen (CH)

Fati, 24 Jahre, Frankfurt am Main

Natalie, 20 Jahre, Frankfurt am Main

Chelia, 24 Jahre, Weilrod

Ana, 23 Jahre, Jenbach (AT)

Jessi, 24 Jahre, Sautens (AT)

Paula, 21 Jahre, Frankenthal (Pfalz)

Marlene, 22 Jahre, Mannheim

Lisa Ariana, 30 Jahre, Stuttgart

Melisa, 19 Jahre, Fellbach

Anna, 24 Jahre, Freiburg

Marie, 21 Jahre, Ehrenkirchen

Wenke, 56 Jahre, Kapstadt (ZAF)

Jess, 21 Jahre, Beckenried (CH)

Samira, 20 Jahre, Graz (AT)

Vanessa, 21 Jahre, Kumberg (AT)

Laetitia, 23 Jahre, München

Angie, 34 Jahre, München

Belmanda, 21 Jahre, München

Lea, 30 Jahre, München

Marlene, 20 Jahre, München

Alyssa, 21 Jahre, Steinmaur (CH)

Sibylle, 50 Jahre, München

Nicole, 26 Jahre, Chieming

Soni, 26 Jahre, Chieming

Geni, 23 Jahre, Ergolding

Sophie, 20 Jahre, Dübendorf (CH)

Angelina, 20 Jahre, Kempten

Lena, 24 Jahre, Heidenheim

Cici, 22 Jahre, Klagenfurt am Wörthersee (AT)

Leila, 22 Jahre, Fürth

Stephie, 22 Jahre, Haimburg (AT)

Maja, 18 Jahre, Markt Bibart

Stella, 23 Jahre, Berlin

Valeria, 21 Jahre, Oldenburg

Natali, 25 Jahre, Frankfurt a. M.

Lucia, 21 Jahre, Hannover

Jule (21, Stuttgart)

Safia (24, Dortmund)

Laura (25, Holzkirchen)

Diese Kandidaten haben bereits bei den Männern die Show verlassen müssen:

Mario, 32 Jahre, Leipzig

Max, 20 Jahre, Penig

Milo, 23 Jahre, Berlin

Jonas, 36 Jahre, Berlin

Geni, 23 Jahre, Ergolding (bei Landshut)

Fabrice, 25 Jahre, Berlin

Jil, 23 Jahre, München

Etienne, 27 Jahre, Berlin

Noel, 23 Jahre, Wien (AT)

Abel, 30 Jahre, Berlin

Julius, 21 Jahre, Berlin

Maximilian, 34 Jahre, Berlin

Julien, 29 Jahre, Berlin

Rany, 23 Jahre, Berlin

Malik, 22 Jahre, Berlin

Kadio, 22 Jahre, Berlin

Sarah, 22 Jahre, Berlin

Daniel, 20 Jahre, Berlin

Elias, 20 Jahre, Berlin

Martin, 49 Jahre, Hoppegarten

Fabian, 28 Jahre, Hamburg

Marcel, 27 Jahre, Hamburg

Luca, 22 Jahre, Norderstedt

Matthias, 19 Jahre, Guntramsdorf (AT)

Nico, 21 Jahre, Lübeck

Vaggelis, 23 Jahre, Neumünster

Nico, 49 Jahre, Halstenbek

Jason, 27 Jahre, Lilienthal

Leon, 24 Jahre, Hannover

Bennet, 23 Jahre, Sarstedt

Clemens, 21 Jahre, Minden

Nils, 25 Jahre, Düsseldorf

Gianluca, 27 Jahre, Düsseldorf

Alessio, 20 Jahre, Düsseldorf

Julian, 24 Jahre, Düsseldorf

J.J., 34 Jahre, Köln

Silas, 23 Jahre, Viersen

Mark, 48 Jahre, Dortmund

Eike, 24 Jahre, Velen

Justin, 24 Jahre, Köln

Volkan, 25 Jahre, Andernach

Karim, 24 Jahre, Hagen

Robin, 24 Jahre, Speyer

Konsti, 23 Jahre, Tuttlingen

Florian, 23 Jahre, Graz (AT)

Julian, 20 Jahre, München

Beni, 22 Jahre, Feldkirchen-Westerham

Men, 25 Jahre, Unterschleißheim (bei München)

Nico Valentino, 22 Jahre, Fahrenzhausen (bei Freising)

Fabian, 20 Jahre, Nürnberg

Dani, 26 Jahre, Nürnberg

Christian, 23 Jahre, St. Kanzian (AT)

Josef, 68 Jahre, Pfreimd

Leonhard, 22 Jahre, Rotthalmünster

Devo, 26 Jahre, Hof

Nick, 25 Jahre, Würzburg

Enis (23) aus Schweinfurt

J. J. (34) aus Mönchengladbach

Konstantin (23) aus Tuttlingen

Gabriel (23) aus Lugano

Felix F. (27) aus Stuttgart

Chris (23) aus Kärnten

Ryan (22) aus Landshut

Felix S. (30) aus Wien

Jonathan (25) aus München

GNTM 2025: Kandidatinnen und Kandidaten der Jubiläums-Staffel

An der Jubiläums-Staffel von „Germany’s Next Topmodel” nahmen in diesem Jahr knapp 100 Kandidatinnen teil, die in der ersten Folge zu sehen waren. Ebenso verhielt es sich mit den Männern - es gab auch 100 Kandidaten. Dabei sind sowohl jüngere, als auch ältere Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu sehen, wodurch Heidi Klum die Diversität ihrer TV-Show erhöhen will.

Das sind die Kandidatinnen von GNTM 2025, die noch dabei sind:

Aaliyah (22, Hamburg)

Annett (46, Hamburg)

Canel (26, Essen)

Daniela (20, Stuttgart)

Eva (26, Berlin)

Josy (19, München)

Katharina (24, Wien)

Katrin (56, Berlin)

Lisa (19, Freistadt, Österreich)

Lulu (32, Berlin)

Magdalena (21, Wien)

Svenja (24, Hamburg)

Xenia (26, Cuxhaven)

Zoe (19, Köln)

Das sind die Male-Models von GNTM 2025, die noch dabei sind:

Alex (24) aus Landshut

Eliob (29) aus Tokio

Ethan (19) aus Düsseldorf

Faruk (21) aus Dortmund

Felix L. (21) aus Wien

Jannik (22) aus Bad Segeberg

Keanu (24) aus München

Kevon (24) aus Wetzlar

Lian (21) aus Bern

Mattes (38) aus Duisburg

Moritz (18) aus Berlin

Nawin (27) aus Freiburg

Pierre (22) aus Wien

Ray (30) aus Hamburg

Samuel (23) aus Köln

Tim (19) aus Berlin

„Germany’s Next Topmodel” 2025: Wie funktioniert das TV-Format?

In diesem Jahr gibt es zwei Sendetermine von GNTM, wobei die Frauen immer donnerstags, die Männer hingegen mittwochs um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen sind. Folge 1 startete bei den Frauen am 13. Februar, während die Männer seit dem 19. Februar das erste Mal im TV zu sehen sind. Nach diesem Prinzip werden die ersten zwölf Folgen ausgestrahlt, bevor ab Folge 13 die Trennung der Geschlechter aufgehoben wird und alle verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten gemeinsam zu sehen sind.

GNTM seit 2006: Wer hat die TV-Show von Heidi Klum bereits gewonnen?

Zu guter Letzt möchten wir Ihnen noch eine Übersicht mit allen Gewinnerinnen und Gewinnern der letzten 19 Staffeln von GNTM präsentieren. Mit Ausnahme von Staffel 19 waren dies bisher ausschließlich Frauen, wobei im vergangenen Jahr erstmals auch ein Mann auf dem Siegertreppchen stand:

Lena Gercke Barbara Meier Jennifer Hof Sara Nuru Alisar Ailabouni Jana Beller Luisa Hartema Lovelyn Enebechi Stefanie Giesinger Vanessa Fuchs Kim Hnizdos Celine Bethmann Toni Dreher-Adenuga Simone Kowalski Jacqueline Wruck Alex Mariah Peter Lou-Anne Gleißenebner-Teskey Vivian Blotzki Lea Oude und Jermaine Kokoú Kothé