GNTM 2025: Start und Sendetermine – es gibt eine große Änderung

Seit dem 17. Dezember 2024 laufen in München die Dreharbeiten zu Staffel 20 von „Germany’s Next Topmodel.“ Heidi Klum erklärte dazu, dass sie stolz auf die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sei, die in den vergangenen Jahren an der Show mitgewirkt haben. Viele von ihnen hätten ihren individuellen Weg gefunden. Sie freue sich darauf, gemeinsam mit ProSieben in den kommenden Jahren weiteren Menschen eine Bühne bieten zu können.

Henrik Pabst, Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group, betonte, dass die Show in Zusammenarbeit mit Klum zu einer der stärksten Marken im deutschen Fernsehen geworden sei. Neben den linearen Erfolgen seien auch die Ergebnisse auf der Streaming-Plattform Joyn sehr zufriedenstellend. Auch ProSieben-Senderchef Hannes Hiller hob hervor, dass die Show ohne Heidi Klum nicht vorstellbar sei. Sie bringe seit 20 Jahren unermüdlich Energie und Engagement ein.

Beide freuen sich darauf, das Format weiterzuentwickeln. Bereits zu Beginn der Jubiläumsstaffel kommt frischer Wind ins Konzept: Für die 20. Staffel haben sich die Produzenten etwas Neues für die Ausstrahlung der ersten 13 Folgen einfallen lassen, nachdem in den vergangenen Staffeln bereits männliche Models Teil der Show waren.

Die 20. Staffel soll mit zahlreichen Neuerungen und einem besonderen Fokus auf das Jubiläum an die bisherigen Erfolge anknüpfen. Der Starttermin ist seit Anfang Januar 2025 bekannt, ebenso wie die ersten Sendetermine. Alle Infos rund um die neuen Folgen finden Sie hier im Artikel.

„GNTM“ 2025: Wann ist der Start?

Ein neues Jahr, eine neue Staffel „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“. Zum Jahresbeginn 2025 verkündete ProSieben: Die Jubiläumsstaffel startet am 13. Februar 2025. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung wurde bekannt gegeben, dass die erste Folge – wie gewohnt – zur Primetime um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. Auch in diesem Jahr bleibt der Starttermin also im Frühjahr auf ProSieben bestehen.

Staffel 20 im TV: Die Sendetermine von „GNTM“ 2025

Zur Feier der 20. Staffel haben sich Heidi Klum und ProSieben eine Änderung einfallen lassen: Es wird zwei Folgen pro Woche geben. Nach dem Auftakt am Donnerstag, dem 13. Februar 2025, zeigt ProSieben bereits am Dienstag, dem 18. Februar 2025, eine weitere Episode. Die ersten Folgen konzentrieren sich donnerstags auf die weiblichen Models, während dienstags die männlichen Models im Fokus stehen. In Folge 13, die am Donnerstag, dem 27. März 2025, ausgestrahlt wird, treffen dann erstmals alle verbliebenen männlichen und weiblichen Models aufeinander. Wie viele Folgen es insgesamt geben wird, das ist noch nicht bekanntgegeben worden. Für gewöhnlich findet das Finale im Mai oder Juni statt.

Die Zahl der Sendetermine ist damit deutlich höher als in den vergangenen Jahren. Um den Überblick über alle Sendetermine im Free-TV zu behalten, folgt hier eine vollständige Auflistung aller bisher bekannten Folgen:

Folge 1: Donnerstag, 13. Februar, 20.15 Uhr (Frauen)

Folge 2: Dienstag, 18. Februar, 20.15 Uhr (Männer)

Folge 3: Donnerstag, 20. Februar, 20.15 Uhr (Frauen)

Folge 4: Dienstag, 25. Februar, 20.15 Uhr (Männer)

Folge 5: Donnerstag, 27. Februar, 20.15 Uhr (Frauen)

Folge 6: Dienstag, 4. März, 20.15 Uhr (Männer)

Folge 7: Donnerstag, 6. März, 20.15 Uhr (Frauen)

Folge 8: Dienstag, 11. März, 20.15 Uhr (Männer)

Folge 9: Donnerstag, 13. März, 20.15 Uhr (Frauen)

Folge 10: Dienstag, 18. März, 20.15 Uhr (Männer)

Folge 11: Donnerstag, 20. März, 20.15 Uhr (Frauen)

Folge 12: Dienstag, 25. März, 20.15 Uhr (Männer)

Folge 13: Donnerstag, 27. März, 20.15 Uhr (beide: Frauen & Männer)

Weitere Episoden folgen

„GNTM“ 2025: Start im Februar – Welche Infos sind noch zur Jubiläumsstaffel bekannt?

Neben den Sendeterminen sind auch noch die folgenden Informationen an die Öffentlichkeit durchgedrungen. Joyns Spoiler-Plattform Behind the Screens lässt so einiges durchsickern:

Weltstar bestätigt: Naomi Campbell wird in der Jubiläums-Staffel mitwirken und Heidi Klum beim Casting der männlichen Models unterstützen.

Leni Klum kehrt zurück: Heidis Tochter Leni ist ebenfalls Teil der Staffel und unterstützt beim Casting der Frauen.

Besonderes Umstyling: Klaas Heufer-Umlauf wird Teil der Umstyling-Folge sein, was ein Crossover mit „Das Duell um die Welt“ ermöglicht.

Spin-off angekündigt: „Germany‘s Next Topmodel Stories“ wird als neues Format eingeführt.

Mega-Casting: Über 200 Models (100 Männer und 100 Frauen) wurden gecastet.

Mehr Shootings: Heidi Klum kündigt eine erhöhte Anzahl an Shootings für die neue Staffel an.

Rückblick: Wer hat Staffel 19 gewonnen?

Die Gewinnerin der 19. Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ war Kandidatin Lea. Hier ist die Rangfolge der Top 3:

GNTM-Gewinnerin 2024: Lea, 24 Jahre, Düsseldorf

Platz 2: Xenia, 23 Jahre, Hof

Platz 3: Fabienne, 20 Jahre, Solingen