GNTM 2025: Übertragung im TV oder Stream – und ganze Folge als Wiederholung

Die Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ startete in ihre 20. Staffel. Dabei werden die Folgen zu Beginn nach Geschlechtern getrennt ausgestrahlt: Die weiblichen Teilnehmenden sind donnerstags zu sehen, die männlichen mittwochs. Erst in Folge 13 treffen beide Gruppen aufeinander. Dass männliche Models als Teilnehmer bei GNTM dabei sein dürfen, ist übrigens erst seit Staffel 19 möglich. Außerdem gab es 2024 dadurch das erste Mal zwei Sieger bei „Germany's Next Topmodel“.

Auch die Jubiläumsstaffel wird wieder von bekannten Gast-Juroren begleitet. Unter anderem ist Moderator Klaas Heufer-Umlauf in Staffel 20 von GNTM dabei. Zusammen mit Heidi Klum begleitet er das traditionelle Umstyling.

Wo läuft „Germany's Next Topmodel“ im TV und Stream? Gibt es auch eine Wiederholung der einzelnen Folgen von GNTM 2025? Hier in diesem Artikel haben wir alle Antworten zu Staffel 20 von GNTM für Sie parat.

GNTM 2025: Übertragung im TV und Stream

Die neue Staffel von „Germany's Next Topmodel“ wird wie gewohnt auf dem Free-TV-Sender ProSieben ausgestrahlt. 2025 gibt es allerdings eine Änderung hinsichtlich der Sendetermine von GNTM: In der ersten Folge am 13. Februar gab es ausschließlich weibliche Models zu sehen, während die Männer ihre TV-Premiere am 19. Februar 2025 hatten. Seitdem wird jeweils donnerstags eine Folge mit den Frauen und mittwochs eine mit den Männern gezeigt. In der 13. Folge, die am 27. März 2025 läuft, treffen beide Gruppen erstmals aufeinander. Ab diesem Zeitpunkt wird die Sendung wieder wie gewohnt immer donnerstags um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Neben der klassischen TV-Übertragung bietet ProSieben auch einen Live-Stream über seinen Streamingdienst Joyn an. Um den Stream zu verfolgen, ist lediglich ein kostenloses Nutzerkonto auf der Plattform erforderlich. Zusätzlich gibt es auf Joyn erstmalig das exklusive Format namens „GNTM Stories“, das einen Blick hinter die Kulissen der Show gewährt.

Wiederholung von GNTM 2025: Ganze Folge im Stream und im TV sehen

Falls Sie eine Episode von „Germany's Next Topmodel“ verpasst haben, können Sie diese problemlos im Nachhinein anschauen. Ganze Folgen sind sowohl online im Stream als auch im TV verfügbar. Nach der Ausstrahlung um 20.15 Uhr zeigt ProSieben die ersten beiden Episoden noch einmal in voller Länger. Zusätzlich werden die neuesten Folgen jeden Freitag ab 20.15 Uhr auf SIXX wiederholt. Ebenso können alle Folgen – sowohl die aktuellen als auch ältere Episoden – über den Streamingdienst Joyn abgerufen werden. Die erste Staffel von GNTM ist momentan jedoch nicht im Streaming-Angebot verfügbar.

Dreharbeiten von GNTM 2025 wurden wegen Bränden in Los Angelas pausiert

Im Januar 2025 verbreiteten sich dramatische Bilder aus Los Angeles: Weite Flächen der Stadt standen in Flammen. Es wurden zahlreiche Brände gemeldet, die Teile der Region verwüsteten. Nur wenige kleinere Feuer konnten zeitnah unter Kontrolle gebracht werden. Rund 180.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen oder durften nicht mehr in ihre Wohngegenden zurückkehren. Mehr als 2000 Gebäude wurden zerstört.

Die Brände hatten auch Auswirkungen auf die Produktion von „Germany‘s Next Topmodel“. Der für den 13. Januar angesetzte Drehblock musste damals verschoben werden, da der Ausnahmezustand in Los Angeles eine Filmproduktion unmöglich machte. Der Start der Sendung war jedoch nicht gefährdet, da die Dreharbeiten des ersten Drehblocks bereits abgeschlossen sind.