"GNTM" 2025: Folge 11: Wer ist gestern raus am 20.3.25?

Das Erfolgsformat Germany‘s Next Topmodel von Heidi Klum ist bereits seit 2006 fester Bestandteil im deutschen Fernsehen. In diesem Jahr wird die 20. Staffel ausgestrahlt. Im vergangenen Jahr waren neben Frauen erstmals auch Männer Bestandteil der Sendung. Daran ändert sich auch in diesem Jahr nichts. Wie die Sendetermine von GNTM 2025 verraten, drehen sich die Ausstrahlungen am Mittwochabend um die männlichen Kandidaten, am Donnerstagabend hingegen um die weiblichen Kandidatinnen.

Gestern Abend am Donnerstag, dem 20. März 2025 lief die 11. Folge von Germany‘s Next Topmodel. Unterstützung bekam Heidi Klum dieses Mal vom US-amerikanischen Model Anok Yai. Für die Nachwuchsmodels ging es dabei nach Los Angeles in Kalifornien. Am Ende der Show verließen zwei Kandidatinnen GNTM, jedoch nur Eine davon freiwillig. Wen es erwischte sowie alle weiteren wichtigen Informationen rundum Folge 11 von Germany‘s Next Topmodel erfahren Sie hier.

GNTM 2025: Wer ist gestern in Folge 11 rausgeflogen?

Nachdem die ersten Castings absolviert wurden, stiegen die Kandidatinnen in den Flieger Richtung Los Angeles in den Vereinigten Staaten. Bevor sie sich jedoch im Penthouse von den Reisestrapazen erholen konnten, ging es direkt auf den Catwalk. Dieser wurde speziell von Designerin Chelsea Jean Lamm konzipiert und ähnelte einer dschungelartigen Flora und Fauna.

Kandidatin Laura schoss mit ihrer Handpose übers Ziel hinaus. Während sie von ihrem Auftritt überzeugt war, konnten die Jurorinnen Heidi Klum und Anok Yai dem Ganzen nicht sonderlich viel abgewinnen. Sie kritisierten ihre Performance, die nicht dem entsprach, was die beiden gerne gesehen hätten. Aber auch Kandidatin Daniela strauchelte auf dem Catwalk. Sie machte einen unsicheren Eindruck und hatte sichtlich Angst, auf dem unebenen Terrain zu stürzen.

Letztlich zog Laura den Kürzeren, da Daniela sich vor der Abreise nach Los Angeles drei Model-Jobs sichern konnte und somit aus der Schlinge zog. Für Erstere kam die Entscheidung überraschend. Nichtsdestotrotz gab sie zu verstehen, auch weiterhin modeln zu wollen. Des Weiteren verließ auch Kandidatin Safia aus gesundheitlichen Gründen freiwillig die Sendung. Heidi Klum versprach ihr jedoch für die kommende Staffel eine Wild Card. Damit darf sie im nächsten Jahr in den Top 20 wieder einsteigen.

Staffel 20 von Germany‘s Next Topmodel: Wer ist weiterhin dabei?

Folgende Kandidatinnen von GNTM 2025 können sich weiterhin Hoffnungen auf den Sieg machen:

Aaliyah (22, Hamburg)

Annett (46, Hamburg)

Canel (26, Essen)

Daniela (20, Stuttgart)

Eva (26, Berlin)

Josy (19, München)

Katharina (24, Wien)

Katrin (56, Berlin)

Lisa (19, Freistadt, Österreich)

Lulu (32, Berlin)

Magdalena (21, Wien)

Svenja (24, Hamburg)

Xenia (26, Cuxhaven)

Zoe (19, Köln)

„Germany‘s Next Topmodel“ 2025: Wiederholung von Folge 11 im TV und Stream

Falls Sie die gestrige Ausstrahlung verpassten haben sollten, dann können Sie Folge 11 auf Joyn streamen. Zudem gibt es an folgenden Terminen eine Wiederholung im TV:

Freitag, 21. März 2025 um 23.00 Uhr auf sixx

Mittwoch, 26. März 2025 um 23.10 Uhr auf ProSieben

Nächste Sendetermine von GNTM 2025

Wie bereits erwähnt, gibt es hinsichtlich der Übertragung von GNTM 2025 zwei Ausstrahlungstermine, einen für die weiblichen Kandidatinnen und einen für die männlichen Kandidaten. Der nächste Sendetermin ist daher am kommenden Mittwoch, dem 26. März um 20.15 Uhr. Einen Tag später am 27. März werden dann erstmals die Frauen und Männer zusammen in einer Sendung zu sehen sein.