„Germany's Next Topmodel“ 2025: Wer ist raus in Folge 15?

„Germany's Next Topmodel“ feiert einen Runden. Seit dem 13. Februar 2025 läuft die 20. und damit die Jubiläumsstaffel der bekannten Casting-Show. Auch dieses Jahr gibt es neben den weiblichen Kandidatinnen wieder männliche Teilnehmer. Gestartet ist die Show mit sage und schreibe 200 Kandidatinnen und Kandidaten. Mittlerweile ist das Teilnehmerfeld deutlich geschrumpft. Denn wie Heidi Klum gerne sagt: Nur eine und einer kann Germany‘s Next Topmodel werden.

Wer konnte nicht in der Acting Challenge überzeugen und ist demnach raus am 10. April 2025? Wer hat die Jury begeistert und ist weiter? Hier erfahren Sie, was in der 15. Folge von „Germany's Next Topmodel“ passiert ist.

GNTM 2025: Wer ist in Folge 15 rausgeflogen?

Seit der Zusammenführung der weiblichen und männlichen Models mussten die Kandidaten schon einige Walks und Aufgaben zusammen meistern. So auch in Folge 15. Hier hieß es nämlich: Acting Challenge. Die Models wurden in kleine Gruppen aufgeteilt und mussten jeweils eine Szene in der Wildnis spielen. Diese liefen unter dem Schirm verschiedener Themen ab. So gab es alles von der Love-Story bis hin zu Szenarien, in denen die Gruppe sich verlaufen hatte. Da die meisten Models wenig bis gar keine Schauspielerfahrung mitgebracht haben, hat sich der Sender natürlich einen passenden Coach und Gastjuror ins Boot geholt. Mit von der Partie war in dieser Folge nämlich Schauspieler Sebastian Ströbel, bekannt aus der ZDF-Serie „Die Bergretter“. Ströbel gab den Models beim Durchgehen der Scripts Tipps und bewertete zusammen mit Heidi Klum die Szenen. Außerdem spielte er jeweils selbst eine kleine Rolle in den Videodrehs.

Nach der Schauspielerei ging es für die Models wieder in bekanntere Gefilde. Für den Entscheidungswalk holte sich Heidi Klum eine weitere Gastjurorin dazu: Model Paris Jackson. Passend zur Westernkulisse traten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Cowboystiefeln, Chaps und Hüten vor die Jury. Für einige Models wie Josy oder Xenia fiel die Bewertung der Juroren sehr gut aus. Doch einer konnte weder in der Acting Challenge noch auf dem Laufsteg überzeugen: Ethan. Der 19-Jährige machte schon beim Videodreh mit seiner negativen Stimmung auf sich aufmerksam und zeigte deutlich, was er von der Aufgabe gehalten hat. Das gefiel Heidi Klum gar nicht: „Natürlich hat niemand immer Bock auf alles […], aber ich bleibe trotzdem immer professionell und zieh die Nummer durch.“ So musste er letztendlich die Sendung in Folge 15 verlassen.

GNTM 2025: Diese Models sind weiter dabei

Diese Kandidatinnen haben nach Folge 15 noch immer die Chance Germany's Next Topmodel zu werden:

Aaliyah (22, Hamburg)

Canel (26, Essen)

Daniela (20, Stuttgart)

Eva (26, Berlin)

Josy (19, München)

Katharina (24, Wien)

Lisa (19, Freistadt, Österreich)

Magdalena (21, Wien)

Svenja (24, Hamburg)

Xenia (26, Cuxhaven)

Zoe (19, Köln)

Auch diese Male Models haben weiterhin die Möglichkeit, Sieger der aktuellen Staffel zu werden:

Eliob (29, Tokio)

Faruk (21, Dortmund)

Felix L. (21, Wien)

Jannik (22, Bad Segeberg)

Kevin (24, Wetzlar)

Moritz (18, Berlin)

Nawin (27, Freiburg)

Pierre (22, Wien)

Ray (30, Hamburg)

Samuel (23, Köln)

„Germany‘s Next Topmodel“ 2025: Wiederholung von Folge 15 im TV und Stream sehen

Wer die vierte Folge von Germany's Next Topmodel verpasst hat, muss sich keine Sorgen machen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Folge nachträglich zu sehen. Zum einen gibt es eine Wiederholung im linearen Fernsehen. Folge 15 läuft erneut am 11. April 2025 um 20.15 Uhr auf sixx. Zum anderen sind die Folgen auf der Streaming-Plattform Joyn flexibel abrufbar.

Nächste Sendetermine von GNTM 2025

Die neuen Folgen von GNTM werden aktuell immer donnerstags übertragen. Damit läuft die nächste Episode am 17. April 2025 um 20.15 auf ProSieben.