„GNTM 2025“: Wer ist raus? Was ist in Folge 4 der Model-Show passiert?

„Germany's Next Topmodel“ feiert einen Runden. Seit dem 13. Februar 2025 läuft die 20. und damit die Jubiläumsstaffel der bekannten Casting-Show. Auch dieses Jahr gibt es neben den weiblichen Kandidatinnen wieder männliche Teilnehmer. Gestartet ist die Show mit ganzen 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Aus diesem Grund laufen die Episoden aktuell an zwei Tagen der Woche im Fernsehen. In den ersten Folgen hieß es zunächst: Teilnehmerzahl reduzieren! Im Model-Haus ist nämlich nur begrenzt Platz. Nachdem also in der dritten Folge die weiblichen Models dran waren, hieß es jetzt auch für die männlichen Teilnehmer: nur die Hälfte kann es schaffen!

Wer ist demnach raus am 26. Februar 2025? Welche Male Models ziehen ins Model-Haus ein? Hier erfahren Sie, was in der vierten Folge von „Germany‘s Next Topmodel“ passiert ist.

„GNTM 2025“: Wer ist in Folge 4 rausgeflogen?

Nach dem ersten Casting waren noch knapp 50 Teilnehmer im Rennen um den Titel Germany's Next Topmodel. Für diese Kandidaten ging es in Folge 4 zur ersten großen Fashion-Show. Ausgestattet wurden sie von Hun Kim, dem Creative Director von Karl Lagerfeld. Neben ihm und Heidi Klum verstärkte in dieser Folge Eva Herzigová das Juroren-Team.

Mit der Vorahnung, dass einige Kandidaten nach der Fashion-Show die Sendung verlassen müssen, war Lampenfieber bei den Männern natürlich vorprogrammiert. Ryan meinte vor dem Walk sogar: „Das ist wie eine Abi-Prüfung.“ Entgegen seiner Nervosität reichte es für ihn und er kam eine Runde weiter. Doch nicht für alle Kandidaten lief es so gut.

Trotz seines Surferboy-Looks muss sich Chris nach Folge 4 verabschieden. Auch Kumpel Jona überzeugt nicht mit seinem Walk und kommt damit nicht weiter. Doch die beiden sind nicht die einzigen. Insgesamt 23 Models müssen in der vierten Folgen Adieu zum Topmodel Traum sagen. Darunter ganze Gruppen, die vor die Jury traten. Auch das First Face der Fashion Show, Marcel, musste trotz dieser besonderen Position ohne Foto in den Backstage bereich zurück kehren.

„GNTM“ 2025: Wer ist weiter dabei?

25 Betten sind im Model-Haus für die männlichen Kandidaten reserviert. Diese belegen:

Alex 824) aus Landshut

Chris (23) aus Kärnten

Eliob (29) aus Tokio

Enis (23) aus Schweinfurt

Ethan (19) aus Düsseldorf

Faruk (21) aus Dortmund

Felix F. (27) aus Stuttgart

Felix L. (21) aus Wien

Felix S. (30) aus Wien

Gabriel (23) aus Lugano

Jannik (22) aus Bad Segeberg

J. J. (34) aus Mönchengladbach

Jonathan (25) aus München

Keanu (24) aus München

Kevon (24) aus Wetzlar

Konstantin (23) aus Tuttlingen

Lian (21) aus Bern

Mattes (38) aus Duisburg

Moritz (18) aus Berlin

Nawin (27) aus Freiburg

Pierre (22) aus Wien

Ray (30) aus Hamburg

Ryan (22) aus Landshut

Samuel (23) aus Köln

Tim (19) aus Berlin

„GNTM 2025“: Wiederholung von Folge 4 im TV und Stream

Sollten Sie die vierte Folge von „Germany's Next Topmodel“ verpasst haben, besteht kein Grund zur Sorge. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Episode im Nachhinein zu sehen. Zum einen gibt es zwei Wiederholungen im linearen Fernsehen. Folge 4 läuft erneut am 28. Februar 2025 um 0.15 Uhr auf ProSieben und um 20.15 Uhr auf sixx. Zum anderen sind die Folgen auf der Streaming-Plattform Joyn flexibel abrufbar.

Nächste Sendetermine: „GNTM 2025“

Die nächste Folge „Germany's Next Topmodel“ läuft bereits am 27. Februar 2025 um 20.15 Uhr auf ProSieben. Am Donnerstag sind wieder die weiblichen Models an der Reihe.