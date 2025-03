„GNTM“ 2025: Wer ist raus? Alle Infos rund um Folge 9

Die 20. Staffel von Germany’s Next Topmodel geht in die nächste Runde. Seit dem 13. Februar 2025 treten die Kandidatinnen und Kandidaten wöchentlich gegeneinander an, um sich letztlich einen Platz im Finale zu sichern. Während sich die männlichen Models in separaten Episoden mittwochs beweisen, standen in Folge 9 erneut die Frauen im Vordergrund.

Die neue Woche begann für die angehenden Models mit einem echten Härtetest am frühen Morgen: ein Shooting stand an. Danach ging es auf eine Zeitreise in die 60er-Jahre, als Laufsteg-Legende Twiggy als Gastjurorin die Models beim Walk begleitete. Doch nicht alle konnten überzeugen.

Ein Model musste am Ende der Folge die Show verlassen – und verpasst damit den anstehenden Flug nach Los Angeles. Wir haben alle Infos zur neunten „GNTM“-Folge 2025.

„GNTM“ 2025: Wer ist in Folge 9 rausgeflogen?

Die Folge begann mit einem Überraschungsmoment: Heidi Klum weckte die Models persönlich – um 6.30 Uhr mit einem Megafon. Ohne Zeit für Dusche, Make-up oder Styling wurden sie direkt zum Sedcard-Shooting mit Starfotograf Yu Tsai geschickt. Sein Anspruch: natürliche, unverfälschte Aufnahmen, die das Potenzial der Models zeigen sollten. Doch nicht alle konnten abliefern. Yu Tsai war sehr kritisch und ließ keine schlechten Foto durchgehen. Einige Kandidatinnen wirkten verunsichert, andere nutzten die Chance und glänzten trotz der ungewohnten Umstände.

Im zweiten Teil der Folge drehte sich alles um die Swinging Sixties. Die Models mussten in einem Schlossinnenhof einen Twiggy-inspirierten Walk absolvieren. Besonders spannend dabei: Die Kandidatinnen durften selbst entscheiden, wer die Show eröffnet und wer sie abschließt. Nach intensiver Diskussion fiel die Wahl auf Annett und Katrin. Gastjurorin Twiggy gab den Models letzte Tipps: „Seid glücklich, habt Spaß – es darf funky sein!“ Doch während einige Kandidatinnen das Motto verstanden, konnten andere nicht genug überzeugen.

Für Jule wurde es eng. Bereits beim Sedcard-Shooting hatte sie Schwierigkeiten, den Fotografen zu überzeugen. Auch beim Walk konnte sie nicht die nötige Ausstrahlung zeigen. Heidi Klum und Twiggy waren sich einig: Es fehlte ihr an Energie und Präsenz.

Neben Jule mussten auch Safira, Katrin und Josy bangen – doch sie konnten sich beim Shooting noch retten. Am Ende fiel die Entscheidung auf Jule. Sie bekam kein Foto und musste ihre Koffer packen. Während die anderen Models sich auf den anstehenden Trip nach Los Angeles freuen, muss Jule nun die Heimreise antreten.

GNTM 2025: Diese Models sind weiter dabei

Die folgenden Kandidatinnen sind nach Folge 9 weiterhin bei GNTM dabei:

Aaliyah (22, Hamburg)

Annett (46, Hamburg)

Canel (26, Essen)

Daniela (20, Stuttgart)

Eva (26, Berlin)

Josy (19, München)

Katharina (24, Wien)

Katrin (56, Berlin)

Laura (25, Holzkirchen)

Lisa (19, Freistadt, Österreich)

Lulu (32, Berlin)

Magdalena (21, Wien)

Safia (24, Dortmund)

Svenja (24, Hamburg)

Xenia (26, Cuxhaven)

Zoe (19, Köln)

„Germany‘s Next Topmodel“ 2025: Wiederholung von Folge 9 im TV und Stream sehen

Wer die neunte Folge verpasst hat, kann sie jederzeit online im Stream auf Joyn abrufen. Zudem gibt es zwei Wiederholungen der Sendung im TV: Eine Wiederholung der neunten Episode läuft sowohl am 14. März 2025 ab 22.50 Uhr auf sixx, als auch am 19. März 2025 ab 23.10 Uhr bei ProSieben.

Nächste Sendetermine von GNTM 2025

Die nächste Episode läuft am Donnerstag, dem 20. März 2025, um 20.15 Uhr auf ProSieben. Dort steht ein Casting-Marathon bevor – diesmal in Los Angeles. Einen Tag zuvor, am 19. März, läuft bereits die neue Folge mit den männlichen Models.