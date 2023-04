GNTM: Plötzlich wird es richtig emotional - GNTM-Kandidatinnen brechen beim Casting in Tränen aus

Bei einem Casting bei GNTM überkommt es plötzlich die Kandidatinnen: Sie werden alle sehr emotional. Doch was hat zum Tränenausbruch geführt?

Tränen sind ja nichts Neues bei GNTM - das gibt es ja oft genug. Doch, dass alle Kandidatinnen, die zu einem Casting eingeladen werden plötzlich zu Weinen beginnen, das kommt dann doch nicht so häufig vor. Doch was ist bei den angehenden Topmodels passiert, dass sie emotional so aufgelöst bei einem Casting sind?

Das Casting an sich, klingt erst einmal wenig verdächtig. Die GNTM-Kandidatinnen Olivia, Selma, Ida und Vivienne wurden von NÉONAIL eingeladen, um das neue Werbegesicht zu werden. Alles soll im "Zeichen der Macherin" stehen. Es werden "selbstbewusste und starke Frauen" gesucht, die das Motto verkörpern. Selma ist sofort begeistert: "Die Message ist der Hammer! 'Express your power': Dafür stehen wir alle ein. Jeder hat da eine unterschiedliche Geschichte, die er mitbringen kann. Ich wäre überglücklich, wenn ich den Job bekommen würde und das damit anderen Frauen zeigen kann, dass ich stark bin." Und auch Vivien ist begeistert und meint "Ich habe auf jeden Fall alles gefühlt, was sie gesagt haben.

GNTM: Olivia berichtet den Tränen nahe von ihrer Vergangenheit und ihrer Mutter

Vor allem Olivia glaubt, dass sie gute Chancen auf Grund von ihren Erfahrungen in der Vergangenheit hat. Bereits in der letzten GNTM-Folge beim Interview-Training erzählte sie schon etwas über Kindheit. Olivia ist im Asylheim großgeworden und betont, wie sehr ihre Mutter ein Vorbild für sie ist, da sie ihr ein Leben in Deutschland ermöglicht hat, obwohl sie nichts hatten. "Wenn ich an Powerfrauen denke, muss ich persönlich erst einmal an meine Mutter denken und dass mein Leben kein Bilderbuch gewesen ist. Ich bin ja im Asylheim aufgewachsen und wir hatten gar nichts. Jetzt bin ich hier. Ich bin von ganz unten gekommen," schildert Olivia und kämpft mit den Tränen.

"Vor 20 Jahren stand Abschiebung noch ganz oben auf der Liste und jetzt ist man hier und kann das vielleicht auch nutzen, dass man schon ganz viel Zeugs im Leben hatte, das nicht so gut gelaufen ist. Das zeigt den Leuten vielleicht, dass man echt dafür steht," erzählt sie weiter. "Mein Vorbild ist auf jeden Fall meine Mutter, da sie es in einem Land geschafft hat, in dem sie die Sprache nicht sprechen kann, ohne Anschluss, ohne Familie, ohne wirklich Hilfe und das noch nicht mal alleine. Sie hatte ein Kind neben sich und für zwei Leute gekämpft. Sie hat viel für mich aufgegeben. Sie war viel arbeiten. Deswegen wäre es ein Traum, wenn ich ihr ein Stück davon zurückgeben kann."

GNTM: Für Ida ist ihre Mutter eine "Heldin"

"Ja, Was das angeht ist Olivia sehr sensibel Sie ist zwar eine harte Nuss. Aber wenn es um ihre Mutter geht, sieht man ihre weichste Seite", meint Ida. "Offensichtlich ist das ein Thema, das schon sehr lange in ihr geschlummert hat, das sie jetzt eröffnet hat und sehr emotional geworden ist. Das hat uns jetzt alle mitgerissen," so Vivienne. Für jeden der Kandidatinnen ist ihre Mutter eine "Heldin", so Ida.

"Unsere Mütter haben aus uns richtige Macherinnen und selbstbewusste Frauen gemacht. Deswegen feiere ich meine Mutter richtig dafür," gibt sie stolz zu. Doch Olivias Story ist nicht die einzige Geschichte, die Heidi Klums "Meeeeedchen" erzählen.

Selma spricht bei GNTM-Casting über traurige Vergangenheit ihrer Mutter

Auch Selma spricht über ihre Mutter bei GNTM, während ihr die Tränen kommen: "Meine Mutter hat zum Beispiel ihre Träume nicht verwirklicht, weil sie sich von anderen Menschen unterkriegen hat lassen. Sie wollte immer Schauspielerin werden. Sie hat dafür gelebt. Es gab aber Leute in ihrem Leben, die meinten 'mach das nicht! Daraus wird nichts!' Ich bin gerade die, die ihren Traum lebt. Das macht mich gerade richtig emotional. Ich lebe meine Träume und das hat sie halt nicht gemacht."

Ja, der unschuldige Satz "Express your Power" hat da ganz schön Emotionen bei den GNTM-Kandidatinnen geweckt. "Wir kommen hier alle super positiv an und auf einmal sind wir alle am Weinen. Das war auf jeden Fall sehr emotional", fasst Selma den Tränenausbruch zusammen. Letzten Endes konnten sich dann aber alle Kandidatinnen wieder beruhigen. Beim Casting selbst, erzählt Oliva auch noch einmal von ihrer Mutter als Vorbild und holt sich letzten Endes den NÉONAIL-Job.