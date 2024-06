GNTM 2024: Das sind die Gewinner von Staffel 19

Erstmals gibt es bei GNTM 2024 zwei Gewinner - eine Frau, einen Mann. Wer hat gewonnen und es auf das Harper's Bazaar Cover geschafft? Die Antwort gibt es hier.

Wie immer mussten sich die Kandidatinnen und Kandidaten im GNTM-Finale 2024 einigen Herausforderungen stellen. In der Abschlussshow gab es aber auch einige Überraschungen, so gibt es nun das erste offizielle GNTM-Paar: Armin und Grace haben ihre Beziehung im Finale nach Gerüchten nun auch offiziell öffentlich gemacht. Natürlich durften auch prominente Gäste in der Show nicht fehlen. Auf der Couch nahmen neben Heidi Klum Superstar Elizabeth Hurley und ihr Sohn Damian Platz. Außerdem durften Bastian Schweinsteiger und Fotograf Rankin am Ende ihre Meinung zu den Models abgeben.

Nach mehreren Walks und musikalischen Show-Einlagen standen dann am Ende zwei Gewinner fest. Welche Kandidatin und welcher Kandidat das große GNTM-Finale 2024 gewonnen haben, verraten wir Ihnen hier.

GNTM 2024: Der Gewinner und die Gewinnerin - Wer hat gewonnen?

Schon zu Beginn der Staffel haben es ProSieben und Modelmama Heidi Klum angekündigt: Es wird 2024 gleich zwei GNTM-Gewinner geben. Am Ende haben es nämlich nicht nur ein weibliches, sondern auch ein männliches Model auf das Cover der deutschen Harper's Bazaar geschafft. Theoretisch hätten das Cover sogar drei Models zieren können, wenn das Zwillingspaar Luka und Julian sich durchgesetzt hätte. So waren es dann am Ende doch "nur" zwei Models, ein Mann und eine Frau, die jeweils ein Cover des Modemagazins zieren. Wir möchten Sie nicht länger auf die Folter spannen, die Gewinner der 19. Staffel von GNTM 2024 sind:

Lea (24)

Lea. Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

Jermaine (19)

Jermaine. Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

GNTM-Finale 2024: Das waren die Finalisten

Heidi Klums berühmter Spruch "Nur eine kann 'Germany's Next Topmodel' werden" stimmte in diesem Jahr natürlich nicht so ganz. Zumindest konnte es am Ende nur eine Frau und ein Mann werden. Dazu mussten aber natürlich auch wieder einige Kandidaten und Kandidatinnen die Show verlassen. Der Traum dieser Kandidaten platzte kurz vor dem Ziel:

Luka und Julian

Fabienne

Xenia

Linus

Folge verpasst? Das GNTM-Finale 2024 in der Wiederholung sehen

Über die gesamte Staffel hinweg gab es stets einen festen Wiederholungstermin - da macht auch das Finale keine Ausnahme. Einen Tag nach der Verkündung des Gewinners läuft das Finale noch einmal im Free-TV. Sixx zeigt am Freitag, dem 14. Juni 2024, ab 20.15 Uhr die gesamte Show in der Wiederholung. Zusätzlich haben Sie auch die Möglichkeit, das Finale nach der Ausstrahlung über die Streaming-Plattform Joyn abzurufen. Dazu benötigen Sie kein Abo, müssen jedoch ein Nutzerkonto auf der Seite anlegen.

Wer ist raus bei "GNTM" 2024?

Das Finale von GNTM 2024 ist gelaufen und wir wagen einen Blick in die Vergangenheit: Wann sind welche Kandidaten ausgeschieden? Im Verlauf der 19. Staffel aus der Casting-Show sind mehr Kandidatinnen und Kandidaten ausgeschieden als je zuvor - aufgrund der doppelten Menge an Teilnehmern, versteht sich. Besonders bitter war es wohl für Grace und Frieder, die kurz vor der Ziellinie im Halbfinale den Heimweg antreten mussten. Die folgenden Kandidaten haben es nicht ins Finale geschafft:

Peter (raus in Folge 2)

Chiara (raus in Folge 2)

Bella (raus in Folge 2)

Mike (raus in Folge 2)

Angel (raus in Folge 2)

Milena (raus in Folge 2)

Alexandra (raus in Folge 2)

Julia (raus in Folge 2)

Lennard (raus in Folge 2)

Cedric (raus in Folge 2)

Kelvin (raus in Folge 2)

Claudio (raus in Folge 2)

Enrico (raus in Folge 2)

Kevin (raus in Folge 2)

Leon (raus in Folge 2)

Nikita (raus in Folge 3)

Greta (raus in Folge 3)

Djoss (raus in Folge 3)

Ellen-Sofie (raus in Folge 3)

Fadi (raus in Folge 3)

Khaled (raus in Folge 3)

David (raus in Folge 3)

Niel (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Michael (raus in Folge 3)

Jason (raus in Folge 3)

Noël (raus in Folge 3)

Luca (raus in Folge 3)

Niklas (raus in Folge 3)

Akim (raus in Folge 3)

Vivien (raus in Folge 3)

Pitzi (raus in Folge 3)

Vanessa (raus in Folge 4)

Tracy (raus in Folge 4)

Yanik (raus in Folge 4)

Bao-Huy (raus in Folge 4)

Marcia (raus in Folge 5)

Lilian (raus in Folge 5)

Felice (raus in Folge 5)

Franz (raus in Folge 6)

Livingsten (raus in Folge 6)

Leoni (raus in Folge 6)

(raus in Folge 6) Alexandra (raus in Folge 7)

Max (raus in Folge 7)

Felix (raus in Folge 10)

Yusupha (raus in Folge 10)

Dominik (raus in Folge 10)

Nuri (raus in Folge 10)

Jana (raus in Folge 10)

Lilli (raus in Folge 10)

Maximilian (raus in Folge 11)

Mare (raus in Folge 11)

Lydwine (raus in Folge 12)

Lucas (raus in Folge 12)

Stella (raus in Folge 13)

Dominic (raus in Folge 13)

Aldin (raus in Folge 14)

Sara (raus in Folge 14)

Marvin (raus in Folge 15)

Kadidja (raus in Folge 16)

Armin (raus in Folge 17)

Grace (raus im Halbfinale, Folge 18)

Frieder (raus im Halbfinale, Folge 18)

