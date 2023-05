GNTM-Jury 2023: Heidi Klum und ihre Gast-Juroren

Neues Jahr, neue GNTM-Staffel. Wie immer bildet Heidi Klum den Kern der Show. Doch wer sind bei GNTM 2023 die Gast-Juroren an ihrer Seite?

Wer hätte das gedacht: Aktuell läuft die mittlerweile 18. Staffel von "Germany's Nex Topmodel". Dass die Sendung ein derartiger Dauerbrenner in der deutschen TV-Landschaft werden würde, hätten wohl nur wenige vorhergesagt. Trotzdem konnte sich die Sendung behaupten, was wohl nicht zuletzt an der Ausstrahlung von Heidi Klum liegen dürfte. Das Topmodel beurteilt schon seit bald zwei Jahrzehnten die jungen Kandidatinnen, die sich von GNTM den Start ihrer eigenen Karriere auf den Laufstegen dieser Welt versprechen.

Seit einigen Staffeln wird es nun so gehandhabt, dass sich die Jury in jeder Folgen neu zusammensetzt. Heidi Klum ist aber natürlich in jeder Folge dabei. Zusätzlich holt sie sich immer bis zu zwei weitere Juroren an ihre Seite, um die Performance der Kandidatinnen in der aktuellen Challenge zu bewerten. Auch beim Start von GNTM 2023 waren wieder neue Gast-Juroren aus der Mode-Branche mit dabei.

Wir stellen Ihnen die Jury von GNTM 2023 und natürlich auch die Chef-Jurorin Heidi Klum vor.

GNTM-Jury 2023: Wer sind die Gast-Juroren an der Seite von Heidi Klum

Dank des internationalen Ruhms von GNTM-Star Heidi Klum können immer wieder echte Weltstars für die Rolle der Gast-Juroren gewonnen werden. Im vergangenen Jahr etwa startete die Staffel mit Superstar Kylie Minogue in der Jury. Bei der Übertragung von GNTM 2023 auf ProSieben dürfen sich die Zuschauer auch dieses Mal wieder auf jede Menge bekannter Gesichter in der Jury einstellen. Von Star-Fotografen bis Star-Choreografen ist alles mit dabei.

Als Gast-Juroren werden unter anderem Alessandra Ambrosio, Nikeata Thompson, Ashley Graham, Stefanie Giesinger und Kilian Kerner dabei sein. Stammgäste wie Thomas Hayo, Christian Cowan und Brian Bowen Smith dürfen ebenfalls nicht fehlen. Weiterhin waren bereits die Elevator Boys mit dabei.

Hier haben wir Ihnen einen Überblick über alle bisher bekannten Gast-Juroren von GNTM 2023 zusammengestellt. Wir aktualisieren diesen Artikel selbstverständlich immer sofort, wenn es neue Informationen gibt.

Folge 1: Peter Dundas und Winnie Harlow

Peter Dundas: Der Designer stammt aus Norwegen, ist mittlerweile aber international sehr erfolgreich. Er arbeitete schon für die ganz großen wie Jean Paul Gautier oder Christian Lacroix. Heute ist er aber in eigenem Auftrag mit seinem Label "Dundas" unterwegs.

Winnie Harlow: Sie ist ein kanadisches Topmodel, das in den letzten Jahren zu großem Ruhm gekommen ist. Seit ihrer Kindheit leidet sie an "Vitiligo", einer Hautkrankheit, die dafür sorgt, dass einige Stellen ihrer Haut pigmentfrei bleiben. Diese Pigmentflecken sind zu ihrem Markenzeichen geworden.

Folge 2: Elsa Hosk

Elsa Hosk: Das schwedische Model wurde 1988 in Stockholm geboren und war erst professionelle Basketballspielerin bevor sie begann, für bekannte Designer und Marken wie Christian Dior, Dolce & Gabbana, H&M und Guess zu modeln. Seit 2015 ist sie außerdem Victoria's-Secret-Engel. Bei GNTM unterstützt sie die Models beim Walk.

Folge 3: Rankin

"Rankin", mit vollem Namen John Rankin Wadell: Der britische Porträt- und Modefotograf fotografiert seit 2009 für GNTM und ist laut RTL bekannt dafür, dass er "kein Blatt vor den Mund nimmt". Gemeinsam mit ihm sollen die Models einen kurzen Videoclip erstellen, der ihre Persönlichkeit besonders hervorhebt.

Folge 4: Porträtfotograf Brian Bowen und Modedesigner Yannik Zamboni

Brian Bowen: Brian Bowen Smith ist ein New Yorker Werbe- und Kunstfotograf in den Bereichen Editorial-, Werbe-, Mode- und Unterhaltungsfotografie. Er ist bekannt für seine Promi-Porträts, die auf den Titelseiten von Zeitschriften abgebildet sind. Bei GNTM war er bereits mehrere Male zu Gast.

Yannik Zamboni : Als Gewinner von Heidi Klums Fashion-Show "Making The Cut" im Jahr 2022 wurde der Yannick Zamboni in der Modewelt berühmt. Der züricher Modemacher hat inzwischen eine eigene Show auf der New York Fashion Week, drei Modelabels und bringt bald sein eigenes Parfüm heraus. Neben seiner Gast-Juror bei GNTM kleidet er die Models außerdem in seiner eigenen Kollektion.

Folge 5: Alessandra Ambrosio

Alessandra Ambrosio gilt als Größe in der Modewelt und war des Öfteren schon in der TV-Sendung mit Heidi Klum zu sehen. Neben ihrer langjährigen Tätigkeit als Model ist sie in der Vergangenheit auch schon als Schauspielerin in Aktion getreten.

Folge 6: Rebecca Mir

Rebecca Mir war einst selber Kandidatin bei GNTM. In Staffel 6 belegte sie den zweiten Platz. Im Anschluss startete sie sowohl als Model, als auch als Moderatorin durch. Rebecca Mir kann daher den Kandidatinnen viele wertvolle Tipps auf Grund ihrer eigenen Erfahrung als Kandidatin bei GNTM geben.

Folge 7: Designer Christian Cowan und die Elevator Boys

Designer Christian Cowan hatte 2019 seinen ersten Gastauftritt bei GNTM. Seine Mode verkörpert die glamourösen Looks des aufregenden New Yorker Nachtlebens Die Models werden von ihm in seinen ausgefallensten Designs gekleidet.

Die Elevator Boys sind fünf Frankfurter Jungs, die durch Tik-Tok, Instagram und Co. inzwischen zu einer weltbekannten Boygroup wurden. Bei GNTM helfen sie Heidis Mädels bei einem Videoshooting die perfekte Tanz-Choreografie zu finden.

Folge 8: Model Coco Rocha

Coco Rocha ist besonders wegen ihrer Posings berühmt: "Queen of Posing" wird sie auch genannt. Das kanadische Model war bereits 2022 bei GNTM dabei. Auch in diesem Jahr soll den Models zeigen, wie man mit einem ausgefallenen Stil beim Entscheidungs-Walk punktet.

Folge 9: Nikeata Thompson

Schon seit GNTM 2016 ist die britisch-deutsche Choreografin und ehemalige Tänzerin Nikeata Thompson Gast-Jurorin für Heidi. Sie hilft nicht nur bei der Entscheidung wer ein Foto bekommt, sondern unterstützt die Models auch bei dem Entscheidungs-Walk am Strand.

Folge 10: Ashley Graham

Graham hat bereits gewisse Erfahrung im Model-Castingshow-Business, denn sie saß bereits selbst bei "Americas Next Topmodel" in der Jury. Hauptberuflich verdient sie ihr Geld als Curvy Model und steht dabei für Body Positivity ein.

Folge 11: Kilian Kerner und Anna Dello Russo

Der Designer Kilian Kerner ist schon zum dritten Mal bei GNTM als Juror dabei und unterstützt Heidi bei der Entscheidung. Er sagt geradeheraus, was ihm am Walk der Models gefällt und was nicht. Besonders spannend wird es beim Entscheidungs-Walk, der durch ein Bällebad geht.

Anna Dello Russo ist Modejournalistin und hat bei "Vogue Italia" und "Vogue Japan" auch als Chefredakteurin mitgewirkt. Somit weiß sie also nicht nur bestens Bescheid welches Kleidungsstück gut aussieht, sondern auch, wie es präsentiert werden muss. Sie gibt den Models viele Tipps für einen gelungenen Walk.

Folge 12: Thomas Hayo

Thomas Hayo ist Creative Director, der vor allem durch seine langjährige Tätigkeit als Jury-Mitglied bei GNTM bekannt wurde. Es ist schwer vorstellbar, eine Staffel von GNTM ohne ihn zu erleben. Aus diesem Grund kehrt er in Folge 12 als Gastjuror zurück, um erneut an der Bewertung der Kandidatinnen teilzunehmen.

GNTM 2023: Das ist Jury-Boss Heidi Klum

Wer Heidi Klum ist, das wissen vermutlich die meisten Menschen in Deutschland. Das Model ist seit Jahrzehnten medial stets präsent, ist dabei aber trotz eines extravaganten Lebensstils nie wirklich in die Negativ-Schlagzeilen geraten. Diesen Spagat zwischen dem "immer-interessant-sein" ohne dabei um jeden Preis um Aufmerksamkeit zu kämpfen, hat Heidi Klum gemeistert.

Das Ergebnis ist, dass sie nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA seit vielen Jahren ein absoluter Star ist. Während sie in ihrer deutschen Heimat regelmäßig die Kandidatinnen von GNTM auswählt, trainiert und beurteilt, ist sie in den Vereinigten Staaten auch für andere Shows bekannt. So war sie 16 Jahre lang in der Jury von "Project Runway", ebenfalls einer Mode-Casting-Show. Seit 2013 ist sie außerdem Jurorin in der Sendung "America's Got Talent".

Das waren die Gast-Juroren, die 2022 bei GNTM neben Heidi Klum am Jury-Pult saßen

Auch im vergangenen Jahr waren viele namhafte Gesichter aus der Modewelt und darüber hinaus Teil der GNTM-Jury. Neben Superstars wie Kylie Minogue nahm Heidi Klum auch ihre Tochter Leni mit in die Jury.

