GNTM-Jury 2025: Heidi Klum und die Gast-Juroren der Jubiläumsstaffel vorgestellt

Seit zwei Jahrzehnten gehört „Germany’s Next Topmodel“ fest zur deutschen Fernsehlandschaft. Die Castingshow mit Heidi Klum feiert ihr 20-jähriges Bestehen mit einer besonderen Jubiläumsstaffel und vielen Gästen. In den vergangenen 20 Jahren traten in über 300 Episoden mehr als 3000 Kandidatinnen und Kandidaten an, um sich auf dem Laufsteg und in Shootings zu beweisen.

In der neuen Staffel starten weibliche und männliche Models in getrennten Folgen. Ein Blick auf die Sendetermine von GNTM 2025 verrät, dass die Sendung dafür vorerst zweimal pro Woche läuft.

Zum 20. Geburtstag der Show hat Chef-Jurorin Heidi Klum viele bekannte Gesichter aus der Model- und Modebranche an ihrer Seite, die sie bei der Entscheidung über das Weiterkommen der GNTM-Kandidatinnen und Kandidaten unterstützen. Im letzten Jahr waren Lea Oude Engberink und Jermaine Kokoú Kothé als Sieger von GNTM 2024 hervorgegangen. Hier in diesem Artikel lesen Sie alle wichtigen Infos zu Heidi Klum und welche Gastjuroren bei GNTM 2025 dabei sind.

GNTM-Jury 2025: Wer sind die Gast-Juroren?

In Folge 1 von „Germany's Next Topmodel“ 2025 unterstützte Leni Klum ihre Mutter Heidi Klum als Gastjurorin. Zusammen bewertete das Mutter-Tochter-Gespann die ersten weiblichen Models der Jubiläums-Staffel. In Folge 2 stand Heidi Klum eine international bekannte Laufsteg-Ikone zur Seite: Naomi Campbell. Das britische Supermodel hat mit Heidi zusammen die ersten männlichen Kandidaten ausgewählt. Heidi Klum selbst teilte auf ihrem Instagram-Account weitere bekannte Namen, die in der 20. Staffel von GNTM mitwirken.

Unter den Gästen befinden sich auch die Supermodels Adriana Lima und Anok Yai, die dem Format einen weiteren internationalen Touch verleihen. Zudem ist Schauspieler Sebastian Ströbel, bekannt aus der Serie „Die Bergretter“, dabei. Wann genau die einzelnen Gastjuroren zu sehen sind, hat ProSieben bislang noch nicht vollständig bekannt gegeben.

Hier haben wir die komplette Liste aller Gastjuroren von GNTM 2025:

Model Leni Klum (Folge 1)

Supermodel Naomi Campbell (Folge 2)

Modedesignerin Lessja Verlingieri (Folge 3)

Model Kristen McMenamy (Folge 3)

Modedesigner Hun Kim (Folge 4)

Schauspielrin Eva Herzigová (Folge 4)

Model Romee Strijd (Folge 5)

Schauspielerin Catherine Deneuve (Folge 6)

Modedesigner Peter Dundas (Folge 7)

Topmodel Adriana Lima

Model Anok Yai

Musiker Bill Kaulitz und Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz

Model David Gandy

Model Elias Becker

Fotografin Ellen von Unwerth

Model Johannes Huebl

Moderator und Schauspieler Klaas Heufer-Umlauf

Model Lena Gercke

Fotograf Rankin

Schauspieler Sebastian Ströbel

Artdirector Thomas Hayo

Model Twiggy

Fotograf Yu Tsai

GNTM 2025: Das ist Jury-Chefin Heidi Klum

Die heute 51-Jährige begann ihre Modelkarriere bereits vor über 30 Jahren. 1992 gewann sie den Wettbewerb „Model ‚92“ in der Show von Thomas Gottschalk und unterschrieb einen Vertrag mit einer Modelagentur in New York. Ihre Karriere nahm schnell Fahrt auf und 1997 wurde sie in der Victoria‘s-Secret-Show bekannt. 1998 zierte sie das Cover der „Sports Illustrated Swimsuit Edition“ und wurde zur „Sexiest Woman of the Year“ gekürt. Heidi Klum entwickelte sich zu einem der bestbezahlten Models weltweit und tritt regelmäßig auf den Cover von Vogue und Elle auf.

Neben ihrer Modelkarriere baute Heidi Klum eine erfolgreiche Fernsehkarriere auf. Sie moderierte und produzierte die Show „Project Runway“ und saß in der Jury von „America’s Got Talent“. 2006 startete sie „Germany’s Next Topmodel“ auf ProSieben. Heidi Klum engagiert sich auch in der Schauspielerei und war in Filmen und TV-Serien wie „Der Teufel trägt Prada“ und „Desperate Housewives“ zu sehen.

Heidi Klum ist auch in Staffel 20 Jury-Chefin von "Germany's Next Topmodel". Foto: Mickael Chavet, dpa/Zuma Press

Rückblick: Diese Gast-Juroren unterstützten Heidi Klum 2024 in der GNTM-Jury

Folge 1: Casting - keine Gast-Juroren

Folge 2: Star-Designer Jean Paul Gaultier

Folge 3: Star-Designer Jean Paul Gaultier

Folge 4: Hollywood-Star Elizabeth Hurley

Folge 5: Male Model Jon Kortajarena

Folge 6: Topmodel Jourdan Dunn

Folge 7: Fotograf Christian Anwander

Folge 8: Star-Designer Christian Cowan

Folge 9: Star-Designer Killian Kerner

Folge 10: Topmodel Winnie Harlow

Folge 11: Fotograf Russell James

Folge 12: Fashion-Desinger Ashton Michael

Folge 13: Hollywood-Schauspieler Thomas Kretschmann und Regisseur David Helmut

Folge 14: Model Joan Collins und Stage-Coachin Nikeata Thompson

Folge 15: Starfotograf Rankin

Folge 16: Harper's Bazaar-Chefredakteurin Kerstin Schneider

Folge 17: Creative Director Thomas Hayo und Starfotograf Christian Schuller

Folge 18: Star-Fotograf Vijat Mohindra, Designer Yannik Zamboni und Elsa Hosk

Folge 19 (Finale): Model und Schauspielerin Elizabeth Hurley mit Sohn Damian Hurley, Ex-Juror und Modemacher Wolfgang Joop, Singer Songwriterin Sabrina Carpenter, Modemacher Kevin Germanier, Starfotograf Rankin, Sängerin Robin S, Duo Sofi Tukker, Fußballweltmeister Bastian Schweinsteiger