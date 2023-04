GNTM: Nimmt sich Heidi Klum die Kritik zu Herzen? Endlich unternimmt sie einen wichtigen Schritt

Schon länger wird Heidi Klum vorgeworfen, ihre Models nach der Show den Medien zum Fraß vorzuwerfen oder nichts gegen Cybermobbing zu machen. Das ändert sie nun.

Es ist noch gar nicht so lange her, da gab es riesige Furore wegen Hass-Kommentaren und Cyber-Mobbing bei GNTM. 2020 wurde der Hass im Netz gegen Lijana Kaggwa so groß, dass sie Morddrohungen erhielt und im GNTM-Finale 2020 freiwillig ausstieg. Auch so sind Hass, Schmähungen und Beschimpfungen gegen viele GNTM-Kandidatinnen gang und gäbe. Das erste Mal geht Heidi Klum nun darauf ein und integriert das Thema "Hass-Kommentare" in die Show. Damit schließt sie auch zusätzlich einen Kreis zu den Vorwürfen, die schon lange gegen GNTM existieren und zu denen sie ein Statement in der ersten Folge der aktuellen Staffel gegeben hat.

GNTM 2023: Heidi Klum holt sich das erste Mal professionelle Beratung zum Thema "Hass im Netz"

Heidi Klum thematisiert das erste Mal in all den Jahren von "Germany's Next Topmodel" das Thema mit ihren GNTM-Kandidatinnen noch während der Show. "Mir ist es auch wichtig, dass ich meine Models auf die Schattenseiten des Business vorbereite", so Heidi Klum. Dazu lädt sie zum einen GNTM-Gewinnerin 2021 Alex Mariah Peter ein, die über ihre Zeit und ihre Erfahrungen nach der Show spricht. Zum anderen hat Heidi Kum die Psychologin Pia Kabitzsch eingeladen, die sich intensiv mit der Aufklärung in den Medien und auch dem Thema "Hate Speech" befasst. Die beiden sollen den angehenden Models Tipps geben, wie sie zukünftig mit möglichem Hass in den Medien und in den Sozialen Netzwerken umgehen sollen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

"Ihr werdet wenig als Menschen gesehen. Ihr werdet als Geschichten gesehen. Das ist ein Fakt, der ganz ganz wichtig ist, euch ins Gedächtnis zu rufen," so Alex. Und auch die Psychologin rät den GNTM-Kandidatinnen, sich Gedanken darüberzumachen, wer man sein möchte und was man wirklich von sich Preis geben möchte und worüber man vielleicht gar nicht sprechen möchte. Auch Depressionen und Angststörungen, die durch Hass-Kommentare hervorgerufen werden können, thematisiert die Psychologin im Gespräch mit den Models oder wann sie etwas zur Anzeige bringen können.

GNTM 2023: Nimmt sich Heidi Klum die Kritik zu Herzen?

Ein guter Ansatz mit den Models vorab über diese Themen, auch wie man damit umgeht, zu reden. Immerhin haben sehr viele ehemalige Kandidatinnen sehr viel Hass in den sozialen Netzwerken durch ihr Teilnahme bei der Show erfahren. Lijana ist wohl das präsenteste Beispiel dafür, da sie Morddrohungen erhalten hat und nun sich stark gegen Cybermobbing einsetzt. Das macht sie mit dem Anwalt Chan-jo Jun, der ihr auch nach der Anklage wegen ihres Enthüllungsvideos zu GNTM zur Seite stand.

GNTM 2023: Heidi Klum bereitet ihre Models auf Hass in den sozialen Netzwerken und Medien vor

Schon häufiger forderte Lijana auf, bewusst die GNTM-Models auf Cybermobbing vorzubereiten. Ob, das ausreicht? Das wird sich wohl noch zeigen, aber es scheint zumindest dazu geführt zu haben, dass sich die GNTM-Kandidatinnen frühzeitiger dazu Gedanken machen können. Das passierte sonst bei den meisten erst, als sie wieder in Deutschland zurück waren. Den meisten wird erst, wenn sie die Folgen sehen, bewusst, wie sie im TV rüberkommen. Das erzählte auch Tessa Bergmeier im Dschungelcamp. Doch auch sie gab, wie Lijana, Heidi Klum und der Produktion die Schuld daran.

Immerhin scheint die Kritik etwas zu fruchten und es gibt Gespräche dazu, das ist ein Anfang, was auch immer genau zu diesem Umdenken geführt hat, ein Bewusstsein für das Thema zu schaffen, ist ein wichtiger Schritt. Wie Lijana das wohl findet? Wer weiß, vielleicht gibt es auch dazu bald ein Video.