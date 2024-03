Polizei-Alarm bei GNTM: Das gab es noch nie - der Dreh musste abgebrochen werden

Große Überraschung bei GNTM Folge 6! Der Dreh auf Teneriffa muss plötzlich abgebrochen werden, da die Polizei bereits zweimal an der Location war.

Spektakuläre Kulissen, traumhafte Kleidung: der GNTM-Entscheidungs-Walk in Folge 6 nach dem Umstyling findet in Santa Cruz, der Hauptstadt Teneriffas, im Auditorio de Tenerife statt. Die Models sollen in Kleidung von Kaviar Gauche und Baldessarini die lange Treppen entlang schreiten. Doch als es zu Entscheidung kommt, passiert etwas Überraschendes: Der Dreh muss abgebrochen werden!

GNTM: Produktionsmitarbeiter macht überraschende Aussage

Gerade will Heidi Klum eine Entscheidung über die weitere Reise ihrer Models treffen, wer raus ist und wer dabei bleibt, als sie und GNTM-Gast-Jurorin Jourdan Dunn "Besuch" bekommen. Die männlichen Models haben bereits erfahren, wer eine Runde bei GNTM weiter ist und wer nach Hause fliegen muss. Die Entscheidung über Heidis "Meeedchen" steht noch aus, doch die weiblichen GNTM-Models lassen lange auf sich warten. Als Heidi sich bereits wundert, wo ihre Models bleiben, kommt die Begründung. "Entschuldigung wegen der Störung. Aber wir haben einen Anruf vom Flughafen bekommen, dass unsere Lichter die Piloten blenden", so der Produktionsmitarbeiter.

Die komplette Location ist mit hellen Lichtern ausgeleuchtet, damit die Models, Heidi Klum und Jourdann Dunn alles gut sehen können. Allerdings liegt die Location direkt in der Einflugschneise zum Flughafen der Insel. Heidi ist völlig sprachlos und das wird nicht besser, als der Mitarbeiter ihr die daraus resultierende Entscheidung mitteilt: "Wir müssen eine Gruppenentscheidung treffen. Wir müssen alle Girls rausholen und danach den Dreh beenden." Ein Bild, das gezeigt wird zeigt den deutlichen Lichtpunkt, den der GNTM-Dreh erzeugt.

GNTM: Die Polizei kam bereits zweimal zur Location

Heidi ist einfach nur baff: "Nee! In 19 Jahren Germany’s Next Topmodel dacht' ich, habe ich schon alles erlebt. Aber das gab es wirklich noch nicht." Und es wird noch besser. "Die Polizei war schon zweimal da!" Das macht Heidi noch fassungsloser, aber sie hat natürlich Verständnis. Daher müssen alle weiblichen Models müssen auf einmal raus und die Entscheidung fällt wesentlich kürzer aus.

Heidi Klum erklärt ihren Models, warum es heute alles schneller gehen muss und es ihr Leid täte, dass sie sich nicht mehr Zeit lassen können. Leoni muss, trotz krasser Typänderung, nach Levingston und Franz, gehen.

