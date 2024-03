"Golden Bachelor": Was ist über den Start und die Sendetermine bekannt?

"Golden Bachelor" ist ein neues Dating-Format und eine Art Spin-off von "Der Bachelor". Hier gibt es Infos rund um Start und Sendetermine der neuen Datingshow.

Das Rosen-Universum von RTL erhält nach Formaten wie " Der Bachelor", "Die Bachelorette", "Die Bachelors" und "Bachelor in Paradise" nun eine neue Erweiterung. Beim "Golden Bachelor" sucht ein Single-Mann in seinen besten Jahren die wahre Liebe, wenn auch nicht unbedingt die erste. Das "Bachelor"-Universum wurde bereits in den USA mit dem "Golden Bachelor" erweitert und nun kommt das "Spin-off" auch nach Deutschland. Alle Liebessuchenden in ihren besten Jahren können sich für die Teilnahme an der Dating-Show bewerben.

Doch was ist über die Show bekannt? Wann könnte es losgehen? Und wie werden die Sendetermine von "Golden Bachelor" aussehen? Hier haben wir für Sie alle bereits bekannten Informationen zusammengefasst.

"Golden Bachelor": Start der neuen Dating-Show - Wann könnte es losgehen?

Der genaue Sendestart der deutschen Ausgabe von "Golden Bachelor" ist noch nicht bekannt. Fest steht aber, dass die Teilnahme ab 60 Jahren möglich ist. Wenn Sie dieser Altersvorgabe des Senders entsprechen, können Sie sich für die Teilnahme als goldener Single oder als Kandidatin bewerben. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von RTL.

Das Konzept der Sendung ähnelt den bereits bekannten Formaten. Der Junggeselle lernt die Kandidatinnen auf verschiedenen Dates kennen und entscheidet sich dann am Ende, welche Damen eine Rose bekommen ihn damit weiter kennenlernen dürfen. In den USA hatte war der "Golden Bachelor" sehr erfolgreich und der erste "Golden Bachelor" Gerry Turner konnte die US-amerikanischen Reality-Fans von sich überzeugen. In der Sendung suchte der 72 Jahre alte Witwer Gerry nach einer zweiten Chance, das Leben mit der wahren Liebe zu teilen. Am Ende entschied er sich für die 70 Jahre alte Theresa Nist, die er am 4. Januar 2024 heiratete. Die Hochzeit wurde vom Sender ABC live übertragen.

Das sind die Sendetermine von "Golden Bachelor"

Da kein Starttermin von "Golden Bachelor" bekannt ist, gibt es folglich auch noch keine Sendetermine. Sobald diese von RTL angekündigt werden, haben wir die Infos hier für Sie. Fest steht bereits, dass auch der "Golden Bachelor" - wie seine anderen Kollegen im "Rosen-Universum" - neben der Free-TV-Übertragung auf RTL auch im Stream auf RTL+ gezeigt wird. Die Übertragung im Stream findet teilweise sogar eine Woche vor der TV-Ausstrahlung statt. Ein Abo bei RTL+ gibt es ab 6,99 Euro im Monat. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite des Streaminganbieters.

