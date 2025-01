"Golden Bachelor": Wer ist raus nach Folge 10? Wer ist im Finale?

Auf der griechischen Insel Kreta hat der 73-jährige Franz Stärk seine Suche nach der Liebe in einem neuen Lebensabschnitt begonnen. In der TV-Show „Golden Bachelor“ begegnete er 18 Frauen über 60, die um seine Gunst geworben haben.

Der „Golden Bachelor“ beschreibt sich als abenteuerlustig und bereit, nach zwölf Jahren als Single ein neues Kapitel zu eröffnen. Regelmäßige Aktivitäten wie Fahrradfahren und Golfen halten ihn fit, während er mit Lebenserfahrung und Familienverbundenheit überzeugt.

Bevor er die Frauen auf Kreta kennenlernte, betonte er bereits gegenüber RTL: „Ich habe jetzt die einzigartige Gelegenheit, bemerkenswerte Frauen kennenzulernen. Es ist faszinierend, wie viel Potenzial an Lebenserfahrung und Weisheit sie mitbringen werden. Ich bin sehr motiviert und sehr gespannt darauf, noch mehr über ihre Geschichte zu erfahren und freue mich sehr darauf“.

Nachdem er auf Kreta die Zeit hatte, die Frauen in Gruppen- und Einzeldates kennenzulernen, hat er sich für drei Frauen entschieden, die mit ihm nach Deutschland kommen. Welche der „Golden Bachelor“-Kandidatinnen haben es ins Finale geschafft? Wer ist raus? Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos zu Folge 10 von „Golden Bachelor“ für Sie zusammengetragen.

Folge 10 von „Golden Bachelor“: Wer ist raus am 28. Januar 2025?

Das Abenteuer auf Kreta ist abgeschlossen und nun stehen die Family-Dates bei „Golden Bachelor“ an. Franz Stärk lernt in der vorletzten Runde die engsten Bezugspersonen seiner verbliebenen drei Kandidatinnen kennen: Lise, Sylvia und Mercedes.

Zurück in Deutschland trifft Franz jede der Frauen einzeln und erhält dabei Einblicke in deren persönliches Umfeld. Die Begegnungen spielen eine wichtige Rolle, denn sie sollen ihm helfen, Klarheit über seine Gefühle zu gewinnen. Dabei fällt es ihm zunehmend schwer, eine Entscheidung zu treffen, da er für alle drei Frauen Zuneigung entwickelt hat.

Am Ende von Folge 10 folgt jedoch die vorletzte Entscheidung der Staffel: Nach reiflicher Überlegung entscheidet sich Franz für Lise und Sylvia, die ihn mit ihrer Ausstrahlung und gemeinsamen Perspektiven überzeugt haben. Für Mercedes endet die Reise im Halbfinale.

„Golden Bachelor“ bei RTL+: Wer ist im Finale?

Das sind die zwei Kandidatinnen, die es ins Finale von „Golden Bachelor“ geschafft haben:

Lise (60) aus Wels in Österreich

Icon Vergrößern Kandidatin Lise ist im Finale von "Golden Bachelor" bei RTL+. Foto: RTL Icon Schließen Schließen Kandidatin Lise ist im Finale von "Golden Bachelor" bei RTL+. Foto: RTL

Die 60-jährige Norwegerin aus Wels in Österreich hat es ins Finale des „Golden Bachelor“ geschafft. Neben ihrer Teilnahme in der Datingshow ist sie als Sekretärin in der Immobilienbranche tätig. Mit Unterstützung ihrer Tochter hofft sie, einen Gentleman mit Respekt und Empathie zu finden, der ihr Herz höherschlagen lässt.

Sylvia (62) aus Brandenburg

Icon Vergrößern Zwei Kandidatinnen haben es ins Finale des "Golden Bachelor" geschafft, darunter aus Sylvia aus Brandenburg. Foto: RTL Icon Schließen Schließen Zwei Kandidatinnen haben es ins Finale des "Golden Bachelor" geschafft, darunter aus Sylvia aus Brandenburg. Foto: RTL

Die 62-jährige Unternehmerin ist Mutter zweier Töchter. Sie kam auf Empfehlung von Freundinnen nach einer schweren Lebensphase zum „Golden Bachelor“. Sie beschreibt sich als resilient, ehrlich und lebensfroh mit klaren Werten wie Respekt und positiver Energie. In der Datingshow hofft Sylvia auf eine neue Chance, ihr Glück zu finden.

Nach dem Halbfinale von „Golden Bachelor“: Wer musste die Show bereits verlassen?

Das Halbfinale der Show „Golden Bachelor“ liegt hinter den Kandidatinnen und die finalen Teilnehmerinnen stehen nun fest. Folgende Frauen sind bereits ausgeschieden:

Astrid (64) aus Wiesbaden

Birgit T. (60) aus Neukirchen-Vluyn

Sabine St. (67) aus Niederkrüchten

Sonja (61) aus Gelsenkirchen

Ute St. (62) aus München

Bärbel (73) aus München

Birgit L. (67) vom Timmendorfer Strand

Christin (71) aus München

Christiane (64) aus Hamm

Britta (60) aus Braunschweig

Simone (63) aus Zug (Schweiz)

Ute Sch. (60) aus Berlin

Kerstin (63) aus Erfurt

Susanne (63) aus Abstatt

Sabine Si. (62) aus Troisdorf

Mercedes (61) aus Berlin

Folge 11 von „Golden Bachelor“: Wann läuft das Finale?

Beim Streaming-Dienst RTL+ war der Start der Sendetermine von „Golden Bachelor“ bereits am 3. Dezember 2024. Über zehn Folgen hinweg hat Franz Stärk seine große Liebe gesucht. Nun steht mit Folge 11 das Finale an folgendem Termin an:

Finale von „Golden Bachelor“: Dienstag, 4. Februar 2025, RTL+

Im Free-TV wird die Datingshow übrigens seit dem 26. Januar 2025, immer sonntags um 19.05 Uhr, bei RTL ausgestrahlt.