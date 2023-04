US Masters Augusta 2023 heute: Zeitplan, Termin und Übertragung

Die US Masters 2023 in Augusta sind in vollem Gange. Hier erfahren Sie alles rund um den Zeitplan, die Termine und die Übertragung des Golf-Turniers im TV und Stream.

Zurzeit wird wieder eines der exklusivsten Sportereignisse des Jahres ausgetragen. Das Golfturnier in Augusta ist Teil der Golf Masters 2023 und eines der vier Major-Turniere, die in diesem Rahmen stattfinden. Die Besonderheit am Wettkampf in Augusta ist das unüblich kleine Teilnehmerfeld.

Dass nur so wenige Golf-Profis an dem Turnier teilnehmen, ist dem Ablauf des Turniers geschuldet. Denn nach den ersten von insgesamt vier Spieltagen wird die Anzahl der Sportler stark reduziert. Dabei sind dann nur noch die 50 Besten und alle, die Schlaggleich mit ihnen sind oder innerhalb von zehn Schlägen zum Führenden liegen. Es ist also ein Turnier der Spitzenklasse, bei dem sich die Weltbesten die Hand geben. Mit dabei ist dieses Jahr auch wieder Golf-Legende Tiger Woods.

Aus diesen Gründen ist das Turnier in den USA ein echtes Highlight für alle Golf-Fans. Hier erfahren Sie alles rund um den Zeitplan und die Übertragung des Wettkampfs im TV und Stream.

Golf Masters 2023 heute: Die Termine und Uhrzeiten im Zeitplan des Turniers in Augusta

Die Hauptrunde des Turniers wird an insgesamt vier Tagen im April gespielt. Die Termine werden jedes Jahr so gelegt, dass der Finaltag auf den zweiten Sonntag des Monats fällt. Auch in diesem Jahr sind die Veranstalter bei diesem Konzept geblieben.

Das sind die Termine bei den US Masters 2023 in Augusta:

5. April 2023: Par-3-Wettbewerb

6. April 2023: Runde 1

7. April 2023: Runde 2

8. April 2023: Runde 3

9. April 2023: Runde 4

Übertragung der US Masters in Augusta heute im TV und Stream

Der Golfsport hat traditionell ein eher kleines Publikum im Vergleich zu Sportarten wie Fußball oder Basektball. Das dürfte auch mit dem exklusiven Charakter zusammenhängen, den Turniere wie die US Masters in Augusta vermitteln. Dennoch gibt es weltweit viele Fans, die die Profi-Turniere sehen möchten. Die Übertragung der US Masters Augusta übernimmt in Deutschland der Pay-TV Sender Sky.

Auch die deutschsprachige Übertragung im Stream wird von dem Medien-Giganten übernommen. Sowohl bei seinem Angebot SkyGo als auch bei WOW bietet der Konzern Möglichkeiten, das Turnier zu verfolgen.

Um Golf live auf Sky sehen zu können, müssen Sie allerdings über ein Abo bei dem Streamingdienst verfügen. Ein entsprechendes Sport-Paket ist fürs erste Jahr ab einem Preis von 20 Euro verfügbar. Alle Infos zur Übertragung im Pay-TV im Überblick:

5. April 2023: Par-3-Wettbewerb, ab 21 Uhr auf Sky Sport Golf

6. April 2023: Runde 1, ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Golf

7. April 2023: Runde 2, ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Golf

8. April 2023: Runde 3, ab 16.15 Uhr auf Sky Sport Golf

9. April 2023: Runde 4, ab 16.15 Uhr auf Sky Sport Golf

Vergangene Sieger bei den US Masters in Augusta

Das prestigeträchtige Turnier in Georgia wird bereits seit 1934 ausgetragen. Der US-Amerikanischen Spieler Jack Nicklaus hat das Turnier am häufigsten gewonnen - sechs Mal sicherte er sich den Sieg. Auch Golf-Legende Tiger Woods hat das Turnier bereits mehrfach für sich entschieden. Für die deutschen Zuschauer besonders interessant ist die Teilnahme von Bernhard Langer, der das Turnier bereits 1985 und 1993 gewonnen hat.

Das sind die Sieger der US Masters in Augusta der vergangenen 10 Jahre: