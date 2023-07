"Goodbye Deutschland" 2023: Sendetermin und Übertragung der neuen Folge

"Goodbye Deutschland" 2023 geht weiter. Auch im Juli gibt es eine neue Folge der Serie zu sehen. Hier erfahren Sie alles rund um Sendetermin und Übertragung.

Schon seit 2006 vefolgt das deutsche Publikum bei "Goodbye Deutschland" gespannt vor dem heimischen Fernseher, wie sich andere ins unbekannte Abenteuer "Auswanderung" begeben. Dass es auch 2023 noch neue Folgen der Serie geben würde, hätte damals aber wohl niemand geglaubt. Denn die Premiere der 1. Staffel war ein echter Flopp. Doch mit jeder neuen Folge sahen mehr Zuschauer den Auswanderern bei der Bewältigung kleiner und großer Probleme zu. So wurde die Serie zunächst um eine, dann um zwei Staffeln, usw. verlängert.

Doch das war noch nicht alles. Denn die Beliebtheit einiger Auswanderer führte dazu, dass sie ihre eigenen Spin-Off-Serien bekamen. So gab es beispielsweise mit "Willkommen bei den Reimanns" 2023 auch in diesem Jahr wieder eine Ausgabe des "Goodbye Deutschland"-Spin-Offs mit dem mittlerweile berühmten Konny Reimann. In den regulären Folgen wird für gewöhnlich jedoch eine noch nicht so bekannte Familie bei ihren Auswanderungsplänen gezeigt. So auch in der neuen Folge von "Goodbye Deutschland", die im Juli erscheint.

Welche Familien diesmal begleitet werden und in welches Land diese auswandern, erfahren Sie hier. Außerdem haben wir hier für Sie alle Infos rund um Sendetermin und Übertragung der neuen Folge von "Goodbye Deutschland" zusammengetragen.

"Goodbye Deutschland" 2023: Sendetermin der neuen Folge

Wie üblich wird auch die neue Folge von "Goodbye Deutschland" 2023 auf dem Privatsender Vox gezeigt. Ausgestrahlt wird die Sendung Ende Juli. Der genaue Sendetermin ist Montag, der 24. Juli.

Bereits seit 2007 ist "Goodbye Deutschland" auf einen Primetime-Slot bei Vox gerutscht. Seitdem gibt es jedes Jahr unter der Woche zur besten Sendezeit die Abenteuer der Auswanderer zu sehen. Auch die neue Folge wird wieder zur Primetime um 20.15 Uhr gezeigt.

Wiederholung der neuen Folge von "Goodbye Deutschland" 2023

Einen Termin für die Wiederholung der neuen Folge von "Goodbye Deutschland" 2023 gibt es noch nicht. Dass es überhaupt zu einer Wiederholung im TV kommen wird, ist allerdings unsicher. Denn durch die vielen Spin-Offs gibt es genügend frisches Material, dass im Fernsehen gezeigt werden kann. Stattdessen wird eine Aufzeichnung der Folge auf RTL+ zur Verfügung gestellt. Dass die Folge ausgerechnet auf RTL+ zu sehen ist, liegt am Status von Vox als einem der Sender der RTL-Media-Group. Es handelt sich also sozusagen um den sendereigenen Streamingdienst.

Das sind die Familien in der neuen Folge von "Goodbye Deutschland" 2023

Diesmal werden zwei Familien bei ihren Auswanderungs-Strapazen begleitet. Die eine zieht es gen Westen nach Spanien, die andere in die Türkei im Osten.

Familie Hertel: Nach einer Weltreise ist die siebenköpfige Familie nach Deutschland zurückgekehrt, da Mutter Anna Hertel erneut schwanger wurde. Doch in Deutschland hat sie es nicht lange ausgehalten und will sich nun in Spanien ein neues Leben aufbauen. Mit dabei sind aber nur die Kinder, denn Vater Monty muss in Deutschland bleiben und als Feuerwehrmann weiter Geld verdienen. Auf die nun auf sich allein gestellte Mutter kommt also jede Menge Arbeit zu, die sie zumindest fürs Erste ohne die Hilfe ihres Mannes bewerkstelligen muss.