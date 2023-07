"Goodbye Deutschland! Viva Mallorca": Sendetermine und Übertragung

Neue Folgen von "Goodbye Deutschland! Viva Mallorca": Hier finden Sie die Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

Es gibt neue Folgen von "Goodbye Deutschland!" auf Mallorca. Die Zuschauer und Zuschauerinnen können die Auswanderer weiterhin auf ihrem Weg begleiten. Hier finden sie alle Informationen rund um die Sendetermine der neuen Folgen und der Übertragung und Wiederholung. Welche Auswanderer werden in den neuen Folgen zu sehen sein und wie viele Folgen wird es geben? Hier finden sie die Antworten.

"Goodbye Deutschland! Viva Mallorca": Neue Folgen mit Peggy Jerofke

Die neuen Folgen drehen sich wieder um die bereits bekannten Mallorca-Auswanderer. Allerdings hat sich einiges getan. Peggy Jerofke und Steff Jerkel haben sich getrennt und Peggy muss die Eröffnung ihres Lokals jetzt alleine stemmen. Das Opening muss organisiert werden, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen benötigen Einweisungen und natürlich muss sie sich auch um ihre Gäste kümmern und auf neugierige Fragen eine Antwort finden.

Für Steffi und Nayla Mersch steht ein wichtiger Arzttermin an. Steffi hat eine Krankheit, die dafür sorgt, dass ihre Knochen leichter brechen als bei anderen. Im Krankenhaus soll nun herausgefunden werden, ob Steffis Tochter Nayla diese Krankheit geerbt hat. Eigentlich möchte Nayla auf Mallorca reiten lernen. Wird dieser Traum bald zerplatzen?

Bei Tamara und Marco Gülpen stehen große Renovierungsarbeiten an. Das Paar möchte ihre Unterkunft auf Mallorca streichen, das Hostal soll von nun an mit gelber Farbe glänzen und nicht mehr in Weiß. Bisher haben die beiden jedoch nur Fotos von der neuen Farbe gesehen, während der Umbauarbeiten waren sie nämlich in Deutschland.

Hier finden sie noch einmal die Auswanderer aus den neuen Folgen auf einen Blick:

Peggy Jerofke & Steff Jerkel

Tamara & Marco Gülpen

& Marco Gülpen Steffi & Nayla Mersch

Sendetermine von "Goodbye Deutschland! Viva Mallorca"

Vorerst sind nur zwei neue Folgen von "Goodybye Deutschland! Viva Mallorca" geplant. Am Montag, dem 3. Juli 2023, erscheint die erste Folge. Die zweite Episode folgt dann direkt eine Woche später ebenfalls am Montag, dem 10. Juli 2023. Direkt im Anschluss läuft "Goodbye Deutschland! Oksanas Welt". Und auch "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" läuft weiterhin montags im TV.

"Goodbye Deutschland! Viva Mallorca": Übertragung im TV und Stream

"Goodbye Deutschland! Viva Mallorca" läuft wie gewohnt auf VOX. An den ersten beiden Montagen im Juli, dem 3. und dem 10. Juli 2023, laufen die neuen Folgen zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Auf RTL+ kann man die Folgen außerdem im Stream verfolgen.

"Goodbye Deutschland! Viva Mallorca": Die ganzen Folgen in der Wiederholung

Die ganzen Folgen in der Wiederholung kann man sich auch nach der Veröffentlichung noch auf RTL+ anschauen. Eine Wiederholung im regulären TV-Programm des Senders ist nicht geplant. Das kostenpflichtige Abo für RTL+ bekommt man ab 6,99 Euro im Monat (Stand: 30.06.23).