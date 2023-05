VOX

vor 17 Min.

Kandidaten bei "Grill den Henssler" 2023: Diese Promis sind dabei

Bei "Grill den Henssler" treten 2023 in Staffel 18 wieder Kandidaten - Promis gegen den beliebten Fernsehkoch an.

Bei "Grill den Henssler" sind auch 2023 wieder jede Menge Promis dabei, die versuchen, Steffen Henssler in der Küche zu schlagen. Welche Promis in Staffel 18 mit am Start sind, zeigen wir Ihnen hier.

Von Kevin Lange Artikel anhören Shape