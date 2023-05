"Grill den Henssler" 2023: Sendetermine, Sendezeit und alle Infos

Aktuell läuft die neueste Staffel von "Grill den Henssler" 2023. Wir haben alle Sendetermine inklusive Sendezeit für Sie. Alle Infos zur Kochshow gibt es hier.

Neben "The Masked Singer" 2023 und "Sing meinen Song" 2023 läuft seit dem 23. April 2023 auch eine neue Staffel von " Grill den Henssler". Auch in diesem Jahr fordert der Starkoch Steffen Henssler verschiedene Promis heraus und möchte im Kochduell gegen sie gewinnen. 2023 finden wieder Spezialfolgen, wie z.B. das Muttertags-Special oder das Solo-Duell-Special, statt. Um die Promis unterstützen und den Henssler am Ende jeder Show "grillen" zu können, steht den Teilnehmern ein Coach zur Seite, der mit Anweisungen helfen und beistehen soll. In jeder Show wird ein Menü zusammengestellt. Steffen Henssler ist für alle Gänge selbst verantwortlich, während die Promis entweder für die Vorspeise, Hauptspeise oder das Dessert zuständig sind.

Möchten Sie gerne mehr zu "Grill den Henssler" 2023 erfahren? Wie liegen die Sendetermine? Wann sind die Sendezeiten? Wir haben die Details.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Grill den Henssler" 2023: Wann war der Start?

Der offizielle Start für "Grill den Henssler" war am 23. April 2023. Die neuen Folgen laufen wöchentlich.

Sendezeit von "Grill den Henssler" 2023

Die neuen Folgen von "Grill den Henssler" 2023 werden sonntags zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Los geht es immer um 20.15 Uhr.

Das sind die Sendetermine von "Grill den Henssler" 2023

Wie auch in den Jahren zuvor, werden auch die neuen Folgen von "Grill den Henssler" 2023 immer sonntags ausgestrahlt. Insgesamt wird es sechs neue Folgen geben, wovon drei Spezialfolgen sind. Für einen besseren Überblick haben wir Ihnen hier die Sendetermine aufgelistet:

Sonntag, 23. April 2023 um 20.15 Uhr

Sonntag, 30. April 2023 um 20.15 Uhr

Sonntag, 7. Mai 2023 um 20.15 Uhr

Sonntag, 14. Mai 2023 um 20.15 Uhr

Sonntag, 21. Mai 2023 um 20.15 Uhr

Sonntag, 28. Mai 2023 um 20.15 Uhr

"Grill den Henssler" 2023: Übertragung im TV und Stream

Auch 2023 überträgt der Privatsender Vox "Grill den Henssler". Sie können die Koch-Show zum einen im Fernsehen bei Vox verfolgen oder aber auch auf den Live-Stream im Internet zurückgreifen, den Sie über die Streaming-Plattform RTL+ abrufen können. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig. Sieben Tage vor dem offiziellen TV-Start sind die Folgen ebenfalls auf RTL+ verfügbar.

Das ist die Moderatorin von "Grill den Henssler" 2023

Wie in der vergangenen Staffel begleitet die Moderatorin Laura Wontorra "Grill den Henssler" auch dieses Jahr. Seit 2020 ist sie bei der Koch-Sendung mit von der Partie und ist außerdem für die Moderation von "Ninja Warrior Germany" und "Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands" verantwortlich. Weiterhin ist sie bei DAZN als Fußballreporterin aktiv.

Das ist die Jury von "Grill den Henssler" 2023

Die Zusammensetzung der Jury von "Grill den Henssler" bestand viele Jahre aus Reiner Calmund, Mirja Boes und Christian Rach. Seit 2022 sitzt nicht mehr Mirja Boes in der Jury, sondern Jana Ina Zarrella - auch in diesem Jahr wird sich daran nichts ändern. Das Besondere an der Show ist: Die Jury weiß nicht, welcher Teller gerade bewertet wird.

Kandidaten bei "Grill den Henssler" 2023: Welche Promis sind dabei?

Jede Woche treten zahlreiche Promis bei "Grill den Henssler" gegen den Starkoch an. In der neuen Staffel muss Steffen Henssler aber auch gegen erfahrene Köche ran: Im Coach-Special kocht er mit den Gebrüdern Eggert, Ali Güngörmüş und Ralf Zacherl um die Wette. Diese Promis sind in der neuen Staffel dabei: