"Grill den Henssler" 2023: Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung

"Grill den Henssler" ist 2023 mit neuen Folgen am Start. Hier gibt es alle Infos rund um Übertragung im TV und Stream und Wiederholung der Sendung.

Ingesamt sechs neue Sendetermine von "Grill den Henssler" hat Vox vorerst angekündigt. In vier davon müssen in klassischer " Grill den Henssler"-Manier Promis gegen den Profikoch antreten. Darunter sind in der aktuellen Staffel der Sendung zum Beispiel Moderator Steven Gätjen, Rapper McFitti, Comedian Torsten Sträter und Schauspielerin Christine Urspruch. Immer drei Promis müssen pro Folge ran, unterstützt von einem Coach, der das Kochhandwerk beherrscht. In der aktuellen Staffel übernehmen diese Rolle Johann Lafer, Martin Klein und Hans Neuner. Dazu kommen noch zwei Special-Folgen: Gleich zu Beginn in Folge 1 kommt es zum Duell der Coaches. Ralf Zacherl, Ali Güngörmüş und die Gebrüder Eggert steigen dabei in den Ring. In Folge 5 hat Steffen Henssler dagegen nur einen Kontrahenten, der ihn grillen möchte: Fernsehkoch-Kollege Frank Rosin tritt an.

Sie wollen wissen, wie Sie "Grill den Henssler" verfolgen können und ob Sie die Sendung auch nach Ausstrahlung noch ansehen können? Wir haben alle Informationen rund um Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung der Kochsendung für Sie.

"Grill den Henssler" 2023: Übertragung im TV und Stream

"Grill den Henssler" 2023 lässt sich ganz bequem im linearen Fernsehen verfolgen. Ab dem 23. April 2023 läuft die Sendung sechs Wochen lang immer sonntags im Free-TV auf Vox. Los geht es zur Primetime um 20.15 Uhr. Wer sich nicht vor das klassische Fernsehgerät setzen möchte, kann die Sendung auch online im Live-Stream empfangen. Das funktioniert über RTL+. Dabei handelt es sich um den Streaminganbieter der RTL-Gruppe. Um den Live-Stream zu verfolgen, braucht man allerdings ein kostenpflichtiges Abo. Hierbei ist der erste Monat kostenlos. Danach kostet das Paket Premium 6,99 Euro, das Paket Max 12,99 Euro und das Paket Family 18,99 Euro im Monat. Die Kündigungsfrist beträgt jeweils 30 Tage (Stand: 7. Mai 2023, Quelle RTL+).

Wiederholung von "Grill den Henssler" 2023

Die Folgen von "Grill den Henssler" können auch nach der Ausstrahlung noch nachgeholt werden. Das geht ganz leicht über die Mediathek von RTL+. Dort kann man die Folgen übrigens nicht nur im Nachhinein, sondern auch im Voraus anschauen. Denn bereits sieben Tage vor der Ausstrahlung im linearen TV stehen dort die neuesten Folgen zum Abruf bereit.

Das sind die Kandidaten bei "Grill den Henssler" 2023

Klassischerweise treten bei "Grill den Henssler" prominente Kandidaten gegen den Profikoch an. Auch in dieser Staffel gibt es einige Promis, die es wagen, den Kochlöffel gegen Henssler zu schwingen:

MC Fitti

Djamila Rowe & Papis Loveday

& Papis Loveday Steven Gätjen

ChrisTine Urspruch

The Boss Hoss

Pierre M. Krause

Aminata & Sabine Belli

Riccardo & Anna Simonetti

Larissa & Elke Marolt

Insa Thiele-Eich

Torsten Sträter

Evelyn Burdecki

Daneben gibt es noch die Coaches. Sie sind echte Profis am Herd und wechseln sich in jeder Folge damit ab, die Kandidaten zu unterstützen. In der aktuellen Staffel von "Grill den Henssler" sind das:

Hans Neuner

Alexander Wulf

Johann Lafer

Martin Klein

Eine Besonderheit in dieser Staffel ist das Duell der Coaches gleich in der ersten Folge. Hier treten an: