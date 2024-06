"Grill den Henssler" 2024: Kandidaten - Wer sind die Promis in Staffel 20?

"Grill den Henssler" 2024: Die Kandidaten in Staffel 20 - wir liefern Ihnen alle Infos zu den Promis, die Steffen Henssler Feuer unterm Hinten machen wollen.

In sechs neuen Folgen serviert Steffen Henssler seinem Publikum bei " Grill den Henssler" 2024 kulinarische Köstlichkeiten. Doch nicht nur in den Töpfen und Pfannen brodelt es, auch die Emotionen kochen hoch. In intensivem Wettstreit fordert der Küchenkönig seine ehrgeizigen Gäste heraus. Zusätzlich zu den Coach- und Muttertags-Specials will Vox mit Zwillings- und EM-Specials für die perfekte Würzmischung sorgen. Durch die hitzigen Duelle führt Moderatorin Laura Wontorra. Die Übertragung von "Grill den Henssler" 2024 obliegt in gewohnter Manier dem Sender RTL.

Wer sind die Promis, die dem Starkoch einheizen wollen? Wir verraten es.

Die Kandidaten bei "Grill den Henssler" 2024 - Wer sind die Promis in Staffel 20?

Vox schickt für die Sendetermine von "Grill den Henssler" 2024 Promis aus völlig unterschiedlichen Ressorts an den Herd. Folgende Kandidaten werden sich dem harten Urteil der Jury bei "Grill den Henssler" stellen müssen:

Folge 1: Coach-Special (28. April 2024)

Thomas Bühner : Renommierter deutscher Spitzenkoch. Er hat sich mit seinen aufwendig komponierten Gerichten in die oberste Liga gekocht.

: Renommierter deutscher Spitzenkoch. Er hat sich mit seinen aufwendig komponierten Gerichten in die oberste Liga gekocht. Ali Güngörmüş : Der deutsch-türkische Sternekoch wurde im ostanatolischen Pageou geboren. Er holte sich 2006 als bislang einziger in der Türkei geborener Koch einen Michelin-Stern.

: Der deutsch-türkische Sternekoch wurde im ostanatolischen Pageou geboren. Er holte sich 2006 als bislang einziger in der geborener Koch einen Michelin-Stern. "Lucki" Maurer : Ludwig Maurer , jüngster Spross einer alteingesessenen Gastronomen- und Wirtsfamilie aus Bayern , erlernte mit 15 Jahren den Koch-Beruf.

Folge 2 (5. Mai 2024)

Coach: Alexander Wulf

Lars Steinhöfel : Der Schauspieler ist vor allem durch seine Rolle bei "Unter Uns" bekannt geworden.

: Der Schauspieler ist vor allem durch seine Rolle bei "Unter Uns" bekannt geworden. Jan Hofer heißt amtlich Johannes Neuenhofer. Er galt lange Zeit als ''Mr. Tagesschau', deren Chefsprecher er bis 2021 war. Mittlerweile arbeitet er für RTL .

heißt amtlich Johannes Neuenhofer. Er galt lange Zeit als ''Mr. Tagesschau', deren Chefsprecher er bis 2021 war. Mittlerweile arbeitet er für . Senna Gammour wurde bei "Popstars – Neue Engel braucht das Land" in die Girlband Monrose gewählt.

Folge 3: Muttertags-Special (12. Mai 2024)

Coaches: Elif Oskan & Markus Stöckle

Marijke Amado und Sohn Kay : Die Niederländerin kennen viele noch aus der Sendung "Die Mini Playback Show".

und Sohn Kay Die Niederländerin kennen viele noch aus der Sendung "Die Mini Playback Show". Jens "Knossi" Knossalla und Mutter Ida: "Knossi" ist eine vielfarbige Persönlichkeit im deutschen Unterhaltungsbetrieb, insbesondere bekannt als Twitch-Streamer, Entertainer und als Teilnehmer bei " Let's Dance ".

und Mutter Ida: "Knossi" ist eine vielfarbige Persönlichkeit im deutschen Unterhaltungsbetrieb, insbesondere bekannt als Twitch-Streamer, Entertainer und als Teilnehmer bei " ". Oliver Mommsen und Mutter Claudia: Als schmucker Kollege von Kommissarin Inga Lürsen jagte Mommsen im Bremer "Tatort" Verbrecher und löste die vertracktesten Fälle. Markenzeichen: Lederjacke plus Dreitagebart.

Folge 4: Zwillings-Special (19. Mai 2024)

Coach: Ralf Zacherl

Dennis & Benni Wolter : Die Zwillinge Dennis und Benjamin "Benni" Wolter sind Entertainer, Moderatoren, Podcaster, Musiker, Unternehmer und Webvideoproduzenten.

: Die Zwillinge Dennis und Benjamin "Benni" Wolter sind Entertainer, Moderatoren, Podcaster, Musiker, Unternehmer und Webvideoproduzenten. Cheyenne & Valentina Pahde : Valentina kennen wir als Sunny Richter in GZSZ , Cheyenne hat wie ihre Zwillingsschwester früher mal im "Forsthaus Falkenau " gewohnt.

: kennen wir als Sunny in , Cheyenne hat wie ihre Zwillingsschwester früher mal im "Forsthaus " gewohnt. Paul Janke & Julius Brink : Wohl eher Doppelgänger als Zwillinge - Paul Janke wurde als der zweite "Bachelor" in der gleichnamigen RTL -Show bekannt, Julius Brink ist ein ehemaliger deutscher Beachvolleyballspieler und Olympiasieger.

Folge 5 (26. Mai 2024)

Coach: Martin Klein

Martin Brambach : Aus dem deutschen Fernsehen ist er nicht wegzudenken. Wohl jeder hat hierzulande sein Gesicht schon einmal gesehen, und dennoch ist der wohl unauffälligste Fernsehstar der Republik.

: Aus dem deutschen ist er nicht wegzudenken. Wohl jeder hat hierzulande sein Gesicht schon einmal gesehen, und dennoch ist der wohl unauffälligste Fernsehstar der Republik. Guido Maria Kretschmer : Der in Münster geborene Designer wollte nach dem Abi eigentlich Arzt werden. Dann aber entdeckte er seine Leidenschaft für die Modewelt und schmiss sein Medizinstudium.

: Der in geborene Designer wollte nach dem eigentlich Arzt werden. Dann aber entdeckte er seine Leidenschaft für die Modewelt und schmiss sein Medizinstudium. Evelyn Burdecki: Die Blondine geriet erstmals 2017 durch ihre Teilnahme beim RTL-Kuppel-Format " Der Bachelor " in den Fokus der Öffentlichkeit. Sie macht einen auf naiv ("Blitzbirne"), ist es aber offenbar nicht. Ihr Traum, die zweite Verona Pooth zu werden, könnte also in Erfüllung gehen.

Folge 6: EM-Special (2. Juni 2024)

Coach: Anton Schmaus