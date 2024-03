"Grill den Henssler" 2024: Start und Sendetermine - Was ist bekannt?

Aller Voraussicht nach kehrt die Kochshow "Grill den Henssler" 2024 auf die TV-Bildschirme zurück. Was ist rund um Start und Sendetermine bekannt?

Im vergangenen Sommer-Special von " Grill den Henssler" hatte der Starkoch mit den Worten "Der Oppa braucht mal eine Pause!" eine TV-Auszeit angekündigt. Das bedeutet jedoch nicht, dass es in diesem Jahr keine neue Ausgabe des Kochformats geben wird. Steffen Henssler hat sich nämlich "nur" drei Monate gegönnt, um sich aus dem Fernsehen aber auch aus dem gastronomischen Trubel zurückzuziehen. Im April und Mai steht der Koch schon wieder auf der Bühne - allerdings vorerst nicht im TV. Er tourt mit "Hensslers schnelle Nummer" durch Deutschland und will den Gästen - wie der Name schon vermuten lässt - schnelle Gerichte mit wenigen Zutaten nahebringen. Mit einer Frühjahrsstaffel von "Grill den Henssler" 2024 ist also eher nicht zu rechnen. Gibt es dafür aber wieder ein Sommer-Special?

Was ist zu den Sendeterminen von "Grill den Henssler" 2024 bekannt? Wann geht die 20. Staffel der Kochshow bei Vox an den Start? Diesen Fragen haben wir uns hier für Sie gewidmet.

"Grill den Henssler" 2024: Start von Staffel 20

Bisher hat Vox noch keinen Start-Termin für die 20. Jubiläumsstaffel von "Grill den Henssler" angekündigt. Da Steffen Henssler im April und Mai mit seiner Tour beschäftigt ist, kann man davon ausgehen, dass sich der Starkoch frühestens mit einem Sommer-Special zurückmeldet. Bei der 20. Staffel dürfte der Sender dem bisherigen Konzept treu bleiben: Voraussichtlich gehen die neuen Folgen von "Grill den Henssler" 2024 Ende Oktober bei Vox an den Start. Wir informieren Sie an dieser Stelle, sobald die entsprechenden Infos verfügbar sind.

"Grill den Henssler" 2024: Sendetermine - Was ist bekannt?

Da es noch keinen Start-Termin für die 20. Staffel der Kochshow gibt, können wir Ihnen auch noch keine Sendetermine von "Grill den Henssler" 2024 verraten. Allerdings kann man spekulieren, dass der Heimatsender Vox im Zuge der Jubiläumsstaffel ein paar mehr Folgen springen lässt. Die Herbststaffeln sind in den vergangenen Jahren recht unterschiedlich ausgefallen. Während es 2023 vier Folgen zu sehen gab, waren es 2022 noch fünf Episoden und 2021 sogar sechs. Sobald wir mehr über die Sendetermine der 20. Staffel von "Grill den Henssler" wissen, informieren wir Sie hier.

Übertragung von "Grill den Henssler" 2024 im TV und Stream

Bei der Übertragung von "Grill den Henssler" dürfte sich in auch bei der Juliäumsstaffel nichts ändern. Voraussichtlich sind Henssler und seine Gäste wieder sonntags um 20.15 Uhr auf Vox zu sehen. Sollte sich daran etwas ändern, reichen wir die Infos an dieser Stelle nach.

Kandidaten bei "Grill den Henssler" 2024: Welche Promis sind dabei?

Auch bei den prominenten Kandidaten können wir zum jetzigen Zeitpunkt nur spekulieren. Vielleicht gibt es ein Wiedersehen mit Dauergast Detlef Steves, der bisher ganze 18 Mal in der Show dabei war. Auch Mario Barth und Verona Pooth gehören zu den Stammgästen von "Grill den Henssler". Da die neuen Kandidaten noch nicht bekannt sind, stellen wir Ihnen an dieser Stelle einfach noch einmal die prominenten Hobbyköche der vergangenen Staffel vor:

Folge 1: Paul Panzer , Mirja Boes und Oliver Pocher

, und Folge 2: Luna Schweiger , Oliver Kalkofe und Kim Fisher

, und Folge 3: Kristina Vogel , Ilka Bessin sowie Marianne und Michael

, sowie Marianne und Michael Folge 4: Sidney Hoffmann , Guido Cantz und Evelyn Burdecki

Bevor es Steffen Henssler wieder bei Vox zu sehen gibt, hat der Privatsender aber auch andere Shows im Angebot. Bis Ende April läuft eine neue Staffel von "Kitchen Impossible" und wer es abseits der Kulinarik auch romantisch mag, der kommt eventuell bei "Herz an Bord" 2024 auf seine Kosten.