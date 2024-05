"Grill den Henssler" 2024: Übertragung, Wiederholung im TV oder Stream & mehr

"Grill den Henssler" 2024: Hier liefern wir Ihnen alle Infos rund um Übertragung & Wiederholung im TV oder Stream. Kann man auch eine ganze Folge online sehen?

"Diese Staffel wird GRILLant!", erklärte RTL vor dem Staffelstart in einer Pressemitteilung. In sechs neuen Episoden präsentiert Steffen Henssler seinem Publikum kulinarische Genüsse. Doch nicht nur die Töpfe brodeln, sondern auch die Emotionen. In hitzigen Wettbewerben muss der Kochkönig seine hochmotivierten Gäste besiegen. Neben dem Coach- und Muttertags-Special gibt es erstmals ein Zwillings- sowie EM-Special, die für die richtige Würze sorgen. Der Die Sendetermine liegen auf dem Tisch. Bleiben Sie hier und kommen mit uns auf den Geschmack!

Übertragung von "Grill den Henssler" 2024 im TV und Stream

Seit dem 28. April 2024 präsentiert Vox das vielseitige Menü jeden Sonntag um 20.15 Uhr. Die sechs neuen " Grill den Henssler"-Folgen sind bereits sieben Tage im Voraus bei RTL+ verfügbar. Durch die Sendung führt Moderatorin Laura Wontorra.

Wiederholung von "Grill den Henssler" 2024 im TV oder Stream

Abgesehen von den veröffentlichten Sendeterminen im linearen TV-Programm von Vox können Sie sich Ihre ganz persönliche Wiederholung auf einen selbstgewählten Zeitpunkt legen - bei RTL+. Der Streamingdienst der Sendergruppe hält "Grill den Henssler" für unbestimmte Zeit im Portfolio. Ob eine Wiederholung im konventionellen Vox-Fernsehprogramm laufen wird, ist bisher nicht bekannt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: kabel eins

Die Basisversion von RTL+ namens "Free" ist gratis. Hier können Nutzer die Highlights der Sendergruppe mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung kostenlos streamen. Eine unkomplizierte Registrierung genügt dafür. Die "Premium"-Version allerdings, die man für Live-Übertragungen haben muss, erfordert eine monatliche Gebühr von 6,99 Euro (Stand: Mai 2024). Aktuelle Preis- und Bedingungsinformationen sind jederzeit auf der Website des Anbieters verfügbar.

Kann man eine ganze Folge von "Grill den Henssler" 2024 online sehen?

Selbstverständlich. Sie dürfen sich jederzeit einen Happen aus einem der Menüs von Henssler & Co. ins Haus kommen lassen - ebenfalls via RTL+.

Worum dreht sich die 2024er Staffel von "Grill den Henssler"?

"Grill den Henssler" ist eine Kochshow, in der Gäste auf verrückte Wetten treffen. Eine Moderatorin führt durch den Showdown zwischen einem Profikoch und den Herausforderern. Die Jury bei "Grill den Henssler" 2024 schwankt zwischen Begeisterung und Verzweiflung, während Steffen Henssler mit seiner neuen Showtreppe für Aufsehen sorgt. In der Frühjahrsstaffel gibt es ein Coach-Special mit Thomas Bühner, Ali Güngörmüş und Lucki Maurer, gefolgt von einem turbulenten Familienfest zum Muttertag. Im Zwillings-Special tritt Henssler gegen prominente Zwillingspaare und andere Promi-Kandidaten bei "Grill den Henssler" an. Auch "Tatort"-Schauspieler Martin Brambach stellt seine Kochkünste zum ersten Mal unter Beweis. Andere Prominente wie Guido Maria Kretschmer und Evelyn Burdecki kämpfen ebenfalls um den Sieg. Die Staffel endet mit einer ausgelassenen EM-Party, bei der Anton Schmaus das Lieblingsgericht der deutschen Nationalmannschaft, Döner-Pasta, verrät. Promis wie Lars Steinhöfel, Jan Hofer, Senna Gammour, Marijke Amado, Oliver Mommsen, Chris Tall und Cathy Hummels wagen ebenfalls das Koch-Duell gegen Steffen Henssler. Sie werden von Experten-Coaches unterstützt, um die Jury zu überzeugen: Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach.