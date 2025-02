„Grill den Henssler“ 2025: Gewinner von Folge 2 am 23. Februar

Die neue Staffel von „Grill den Henssler“ läuft seit dem 16. Februar im TV und Stream. In der zweiten Folge stand ein besonderes Motto auf dem Programm: das „Kartoffel-Special“. Auch dieses Mal stellte sich Spitzenkoch Steffen Henssler der Herausforderung, gegen prominente Gäste anzutreten und sich in kreativen Kochduellen zu behaupten. Unterstützt wurden die Teilnehmer von Koch-Coach Johann Lafer. Durch die zweite Episode der 18. Staffel führte wie immer Moderatorin Laura Wontorra.

Welche Kandidaten standen diesmal vor dem Herd? Wer konnte am Ende überzeugen? In diesem Artikel erfahren Sie, welche Herausforderungen die Kandidaten meisterten, welche Gerichte gekocht wurden und wer sich am Ende den Sieg sichern konnte.

„Grill den Henssler“: Die Kandidaten in Folge 2

In der zweiten Folge von „Grill den Henssler“ sind die drei folgenden Kandidatinnen und Kandidaten angetreten:

Henning Krautmacher: Kartoffelsuppe „Himmel un Äd“ als Vorspeise

Evelyn Burdecki: Kopytka (polnische Gnocchi) mit Rote-Bete-Sauce als Hauptgang

Evil Jared Hasselhoff: Kartoffel-Brownie mit Litschis und Kartoffelmarzipan als Dessert

Folge 2: Wer gewann gestern bei „Grill den Henssler“?

Am Sonntagabend stand bei „Grill den Henssler“ alles im Zeichen der Kartoffel. In der zweiten Folge der aktuellen Staffel stellten sich drei prominente Herausforderer dem kulinarischen Duell gegen Steffen Henssler: Reality-TV-Star Evelyn Burdecki, „Bloodhound Gang“-Bassist Evil Jared Hasselhoff und Ex-„Höhner“-Frontmann Henning Krautmacher. Unterstützt wurden sie von Koch-Coach Johann Lafer, der die Promis durch die Herausforderungen des Abends führte.

Den Auftakt machte Henning Krautmacher mit einer klassischen Kartoffelsuppe „Himmel un Äd“. Sein Gericht kam geschmacklich gut an, allerdings sorgte die Präsentation für Kritik. Anschließend übernahm Evelyn Burdecki den Hauptgang – polnische Kartoffelklöße „Kopytka“ mit Rote-Bete-Sauce. Doch schon früh zeigte sich, dass dieser Gang eine Herausforderung für sie werden würde. Immer wieder suchte sie nach Zutaten, fragte Johann Lafer um Hilfe und brachte mit ihrer energiegeladenen Art Unruhe in die Küche. Trotz des Chaos gelang es Burdecki, ihre Gnocchi rechtzeitig anzurichten.

Den Abschluss bildete das Dessert von Evil Jared Hasselhoff, der Kartoffel-Brownies mit Litschis und Kartoffelmarzipan präsentierte. Für eine Überraschung sorgte er mit einer Feuerspuck-Einlage beim Flambieren, die für Staunen im Studio sorgte.

Nach der Verkostung vergab die Jury, bestehend aus Reiner Calmund, Jana Ina Zarrella und Christian Rach, die Punkte. Mit einem knappen Endstand von 110 zu 108 Punkten gewann das Promi-Team gegen Steffen Henssler. So setzte sich der 110:108-Sieg der Promis zusammen:

Impro-Gang: Henssler verliert 24:27

Vorspeise („Himmel un Äd“ von Krautmacher): Henssler gewinnt 29:26, Zwischenstand 53:56 für die Promis.

Hauptgang („Kopytka“ von Burdecki): Henssler siegt knapp mit 26:24, neuer Zwischenstand 82:83.

Küchen-Competition: Henssler holt 11:10 Punkte

Dessert („Kartoffel-Brownies“ von Evil Jared): Jury entscheidet knapp 27:26 für die Promis, Calmund gibt den Ausschlag.

„Grill den Henssler“: Wann läuft die nächste Folge?

Die nächste Folge von „Grill den Henssler“ läuft am Sonntag, dem 2. März 2025. Die Übertragung der Show übernimmt wieder der Sender VOX. Dort läuft die nächste Episode zur Primetime um 20.15 Uhr. Dann treten neue prominente Gäste an, um gegen den Profikoch zu gewinnen.

„Grill den Henssler“: Wiederholung von Folge 2

Zusätzlich zu den festen Sendeterminen im VOX-Programm besteht die Möglichkeit, „Grill den Henssler“ flexibel nachzuholen: Denn wer die aktuelle Folge verpasst hat, kann sie jederzeit über RTL+ abrufen. Dort stehen die Episoden nach der TV-Ausstrahlung zum Streaming bereit.