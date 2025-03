„Grill den Henssler“ 2025: Gewinner von Folge 4 am 3. März

In insgesamt drei Kochgängen, ein improvisierten-Gang, drei Küchen-Herausforderungen und dem Endgegner Steffen Henssler traten vier prominente Gäste an. Am 16. Februar startete die 20. Staffel von „Grill den Henssler“. Unterstützt wurde die Truppe von Koch Ali Güngörmüş, der insgesamt schon 21-mal als Koch-Coach dabei war. Von diesen Malen konnte er jedoch an nur sechs Folgen mit seinen prominenten gemeinsam gewinnen. Um die Show-Moderation kümmert sich wie in den letzten Shows Laura Wontorra.

Die Sendung beginnt immer mit einer Impro-Runde in denen die den Kandidaten 3 Zutaten gegeben werden, die sie verarbeiten müssen. Danach gibt es drei Gänge, die die prominenten Gäste auswählen und Steffen Henssler herausfordern. Für jeden Gang stehen jeweils 30 Minuten zur Verfügung.

Hier haben wir für Sie alle Infos rund um die Prominenten vom gestrigen Abend. Wer konnte am Ende der Show durch seine Gerichte die Jury überzeugen. Warn es die Kandidaten oder doch Steffen Henssler? Und was würde überhaupt gekocht? All das erfahren Sie hier.

„Grill den Henssler“: Teilnehmer in Folge 4

Auch in der vierten Folge hatten 2 einzelne Kandidaten und Kandidatinnen und ein 2er-Team die Chance auf den Gewinn. Hinter dem Herd standen am gestrigen Sonntagabend vier verschiedene Prominente. Dazu zählen Sally Özcan, bekannt aus ihren erfolgreichen Back- und Kochvideos auf dem YouTube-Kanal „Sallys Welt“. Dabei ist ebenfalls der deutsche Schauspieler und Komiker Axel Stein. Dazu kommen noch die „Beet-Brüder“ mit Claus und Gunnar, bekannt aus ihrer VOX-Garten-Soap.

Hier eine Übersicht der Kandidaten:

Sally Özcan:

Axel Stein:

Die Beet-Brüder (Claus und Gunnar):

Folge 4: Wer gewann gestern bei „Grill den Henssler“.

Der erste Gang startet mit einer Improvisierenrunde. Innerhalb von neun Minuten mussten die Zutaten: Staudensellerie, Kabeljau und Rote Beete in einer Vorspeise verarbeitet werden. Die heutige Jury besteht aus: Christian Rach, Jana Ina Zarrella und Tagesspezialast Bruce Darnell. Von Christian Rach bekamen beide Teams zehn Punkte. Bruce Darnell war begeister vom roten Teller von Steffen und gab ihm 10 Punkte, währenddessen die Promis nur sechs Punkte erhielten. Jana Ina kritisierte am blauen Teller, die Kombination der verschiedenen Komponenten. Auch sie war mehr überzeugt von Steffens Gericht. Mit 32 Punkte geht Steffen Henssler in Führung. Diese Führung versucht Sally mit ihrer Vorspeise in 28 Kochminuten aufzuholen. Mit Käse gefüllten Quarkbällchen, pikantem Dip und Spinatsalat wollte sie die Jury begeistern. Blau bekam 8 Punkte und der Rote Teller noch einmal 10 Punkte von Christian. Mit einem dünnen Teig und gut abgeschmeckten Komponenten überzeugte Sally mit ihren Quarkbällchen. Nach einer Fragerunde konnten die Promis weitere drei Punkte ergattern und standen somit nur einen Punkt hinter dem Profi Steffen Henssler. Im Hauptgang stand Axel hinter dem Herd. Mit einer „

Impro-Gang: Steffen gewinnt 32:23 Vorspeise: mit Käse gefüllte Quarkbällchen, dazu pikanter Dip und Spinatsalat: Sally gewinnt 29:22, Zwischenstand 54:52 für Steffen Hauptgang: Hähnchenschenkel mit Schwarzwurzel und Topinambur: