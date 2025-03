„Grill den Henssler“ 2025: Gewinner aus Folge 5 vom 16. März

„Grill den Henssler“ ist eine bekannte deutsche Kochshow, die seit 2013 auf VOX regelmäßig zu sehen ist. Aktuell läuft jeden Sonntag eine neue Folge der 20. Staffel. In der Sendung tritt der Spitzenkoch Steffen Henssler gegen Prominente an, die unter Anleitung eines Profikochs eigenen Gerichte zubereiten. Eine Jury aus drei Experten bewerten die Speisen mit jeweils maximal zehn Punkten. Die gestrige Beurteilung übernahmen Spitzenkoch Christian Rach, Moderatorin Jana Ina Zarrella und Tagesspezialist Bruce Darnell.

Wie auch die letzten Sonntage standen wieder prominente Teams und Steffen Henssler in der Showküche von VOX. Im Pärchen-Special gab es nicht nur Paare, die gemeinsam gegen Steffen antraten, sondern auch er selbst hatte Verstärkung. An seiner Seite kochte Reality-TV-Darsteller Detlef Steves.

Welche Pärchen nahmen die Herausforderung an und wer konnte am Ende überzeugen, das erfahren Sie hier.

„Grill den Henssler“: Die Kandidatenpaare aus Folge 5

In einem Pärchenspecial standen nicht wie immer drei Kandidaten hinter dem Herd, sondern drei Paare.

Cheyenne Ochsenknecht & Nino Sifkovits: Gegrilltes Teriyaki-Rinderherz mit Kerbelknolle und Fenchel-Apfe-Salat

Katja Burkard & Hans Mahr: Wiener Schnitzel mit Kartoffel- und Gurkensalat

Chryssanthi Kavazi & Tom Beck: Baklava-Croissant mit Trockenpflaume, Apfel und Schwarzbier-Vanillesauce

Wer gewann die 5. Folge von „Grill den Henssler“?

Auch gestern Abend startete die Show mit einem Impro-Gang. Mit zwei Eiern, zwei Semmeln und zwei Wienern hatten die Teams neun Minuten Zeit, ein Gericht zu kochen. Während die Prominenten die Zutatenliste bereits kannten, musste Steffen improvisieren. Diese Runde konnte das Team von Steffen Henssler mit einem Punktestand von 22:16 gewinnen. Im ersten Duell „Gefühlsecht“ gab paarweise zwei Spielboxen, in denen Gegenstände versteckt waren, welche die Kandidaten erfühlen mussten. Aus diesen Gegenständen muss ein Wort bilden, in Spiel eins war es das Nudelholz. Dieses Spiel endete mit einem 3:0 für die Pärchen.

Danach ging es an den ersten Gang. Die Vorspeise wurde zubereitet von Cheyenne Ochsenknecht & Nino Sifkovits. Das Team entschied sich für ein gegrilltes Teriyaki-Rinderherz mit Kerbelknolle und Fenchel-Apfel-Salat. Das Fleisch und das Gemüse brachten sie von ihrem eigenen Bauernhof mit. Nach insgesamt 27 Minuten in der Küche wurden die beiden Gerichte der Jury präsentiert. Mit einem Vorsprung von nur zwei Punkten gewannen Steffen und Detlef diesen Gang. In der zweiten Küchenschallenge holten jedoch die Pärchen erneut drei Punkte.

Den Hauptgang kochten in 28 Minuten Katja Burkard & Hans Mah. Sie entschieden sich für einen echten Klassiker: Wiener Schnitzel mit Kartoffel- und Gurkensalat. Laut Jana Ina waren beiden Schnitzel perfekt. Der Gurkensalat von Steffen und Detlef überzeugte und brachte zehn Punkte. Auch von Bruce bekamen sie die vollen zehn Punkte, jedoch von Christian Rach „nur“ acht Punkte. Mit einem Gesamtpunktestand von 76:72 konnte das Team seinen Vorsprung weiter ausbauen.

Nun ging es in den finalen und letzten Gang, dem Dessert. Dieses kochten Chryssanthi Kavazi und Tom Beck. Sie entschieden sich für Baklava-Croissant mit Trockenpflaume, Apfel und Schwarzbier-Vanillesauce. Mit diesem Dessert wurde Grill den Henssler Geschichte geschrieben. Die Juroren waren sich einig, jeder Teller erhielt zehn Punkte. Es gingen somit 30 Punkte an Team Steffen und 30 Punkte an das Team der Promis. Dies führte zu einem gesamten Punktestand von 109:102 womit Steffen Henssler und Detlef Steves die Show gewannen. Hier ist eine Übersicht über die Punktevergabe:

Impro-Gang: Team Henssler gewinnt 22:16

Vorspeise: Gegrilltes Teriyaki-Rinderherz mit Kerbelknolle und Fenchel-Apfe-Salat: Henssler gewinnt mit 26:24, Zwischenstand: 48:43 für den Henssler

Hauptspeise: Wiener Schnitzel mit Kartoffel- und Gurkensalat: Team Henssler gewinnt 28:26, Zwischenstand: 76:72 für Team Henssler

Nachspeise:Baklava-Croissant mit Trockenpflaume, Apfel und Schwarzbier-Vanillesauce: Gleichstand 30:30, Endpunktstand: 109:102 für Team Henssler.

Wann läuft die nächste Folge „Grill den Henssler“?

Am Sonntag, dem 30. März 2025 läuft die letzte Folge der 20. Staffel von „Grill den Henssler“. Übertragen wird die Folge wie gewohnt zur Hauptsendezeit um 20.15 Uhr auf VOX. Nächste Woche wagen sich zu einem Coach-Special wieder Prominente hinter den Herd.

„Grill den Henssler“ 2025: Wiederholung Folge 5

Neben den regulären Sendeterminen bietet VOX die Möglichkeit, die Sendung flexibel nachträglich zu streamen. Falls Sie eine Folge verpasst haben oder auch ältere Folgen in der Wiederholung ansehen möchten, ist dies über RTL+ machbar. Direkt nach der TV-Premiere stehen die Folgen zum Abruf bereit.