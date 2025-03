„Grill den Henssler“ 2025: Kandidaten in Staffel 20 - welche Promis sind dabei?

In der 20. Staffel von Grill den Henssler treten erneut zahlreiche prominente Gäste an, um sich der Herausforderung am Herd zu stellen. Woche für Woche versuchen sie, mit Unterstützung eines Profikochs Gerichte zu kreieren, die Steffen Henssler und die Jury überzeugen. Dabei bringt jede Folge eine neue Mischung aus bekannten Persönlichkeiten aus Fernsehen, Musik, Sport und Social Media in die TV-Küche von Steffen Henssler.

Die neue Staffel startet am 16. Februar 2025 und läuft mit sechs Sendeterminen immer sonntags ab 20.15 Uhr auf VOX. Wer die Sendung nicht live im Fernsehen verfolgen kann, hat die Möglichkeit, die Episoden auch auf RTL+ streamen oder später über die Mediathek zu schauen. Neben den regulären Kochduellen gibt es in dieser Staffel spezielle Themenabende wie das Kartoffel-Special, das Pärchen-Special und das Coach-Special.

Welche Themenabende es gibt und welcher Promi in welcher Folge zu sehen ist, das verraten wir Ihnen. Hier sind alle Infos rund um die teilnehmenden Kandidaten und ihre Auftritte in der neuen Staffel.

„Grill den Henssler“ 2025: Die Kandidaten in Staffel 20

Es sind einige Kandidaten dabei, die bereits Erfahrung in der Show gesammelt haben oder sich in der Vergangenheit als Hobbyköche einen Namen machen konnten. So könnte beispielsweise Food-Bloggerin Sally mit ihrem Fachwissen einen Vorteil haben. Auch Stefano Zarrella, der als Social-Media-Star mit seinen Kochvideos ein Millionenpublikum erreicht, bringt viel Erfahrung am Herd mit.

Detlef Steves, der bereits mehrfach in der Show dabei war, kennt das Format bestens und weiß, wie man unter Zeitdruck arbeitet. Andere Kandidatinnen und Kandidaten werden wohl eher auf Charme und die Anweisungen der Profiköche setzen müssen. Welcher Promi am Ende gegen Henssler gewinnen kann, das wird sich im Laufe der Staffel zeigen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Überblick:

Folge 1 – 16. Februar 2025

Stefano Zarrella – Social-Media-Aktivist & Kochbuchautor

Semino Rossi – Schlagersänger

Verona Pooth – Moderatorin & Unternehmerin

Folge 2 – 23. Februar 2025 (Kartoffel-Special)

Henning Krautmacher – Musiker, Ex-Frontmann der Höhner

Evelyn Burdecki – Reality-TV-Star

Evil Jared – Musiker, Bloodhound Gang

Folge 3 – 2. März 2025

Eva Padberg – Model & Moderatorin

Armin Rohde – Schauspieler

Julian FM Stoeckel – Entertainer & Reality-Darsteller

Folge 4 – 9. März 2025

Sally – Food-Bloggerin & Unternehmerin

Axel Stein – Schauspieler

Klaus & Gunnar (Die Beet-Brüder) – TV-Gärtner & Handwerker

Folge 5 – 16. März 2025 (Pärchen-Special)

Detlef Steves – Reality-TV-Darsteller (tritt mit Steffen Henssler an)

Cheyenne Ochsenknecht & Nino Sifkovits – Model & ihr Ehemann

Katja Burkard & Hans Mahr – Moderatorin & Medienmanager

Chryssanthi Kavazi & Tom Beck – Schauspielerin & Schauspieler

Folge 6 – 30. März 2025 (Coach-Special)

Elif Oskan – Sterneköchin

Ralf Zacherl – TV-Koch

Sepp Schellhorn – Gastronom & Politiker

„Grill den Henssler“ 2025: Wer sitzt in der Jury?

Auch in dieser Staffel von „Grill den Henssler“ erwartet die Zuschauer eine wechselnde Jury, die die Kreationen kritisch bewertet. In den ersten drei Folgen besteht die Jury aus Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach. Ab Folge 4 kommt mit Bruce Darnell ein neues Gesicht hinzu. Gemeinsam mit Jana Ina Zarrella und Christian Rach bewertet er die Gerichte in den Folgen 4 und 5. In der finalen sechsten Folge übernimmt Ali Güngörmüş anstelle von Bruce Darnell die Rolle des Jurors.