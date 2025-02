„Grill den Henssler“ 2025: Sendetermine und alle Infos zu Staffel 20

Die Kochshow „Grill den Henssler“ geht 2025 in die 20. Staffel und bringt erneut prominente Gäste an den Herd. In jeder Folge treten bekannte Persönlichkeiten gegen Steffen Henssler an und versuchen, mit Unterstützung erfahrener Coaches, Gerichte zu kreieren, die die Jury überzeugen. Dabei stehen in dieser Staffel neben den regulären Folgen auch Spezialausgaben auf dem Programm, wie das Kartoffel-Special, das Pärchen-Special und das Coach-Special.

Die neue Staffel umfasst sechs Folgen, in denen die Teilnehmer in Kochduellen gegeneinander antreten. Die Sendung bleibt dabei auch weiterhin fester Bestandteil des VOX-Programms. Sie wollen mehr zur Jubiläumsstaffel erfahren? Hier im Artikel gibt es alle Infos rund um Start, Sendetermine, sowie zu Übertragung, Moderatorin und Kandidaten.

„Grill den Henssler“ 2025: Wann ist der Start der Jubiläumsstaffel?

Die 20. Staffel von „Grill den Henssler“ startet am 16. Februar 2025 und wird immer sonntags um 20.15 Uhr auf VOX ausgestrahlt. Bereits sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung sind die Folgen auf RTL+ abrufbar.

„Grill den Henssler“ 2025: Sendetermine im Überblick

Die Ausstrahlungstermine für die neue Staffel stehen fest. Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf insgesamt sechs Episoden freuen, die im wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt werden. Neben den regulären Folgen gibt es auch spezielle Themenabende. Das sind die Sendetermine im Fernsehen:

Folge 1: 16. Februar 2025

Folge 2: 23. Februar 2025 (Kartoffel-Special)

Folge 3: 2. März 2025

Folge 4: 9. März 2025

Folge 5: 16. März 2025 (Pärchen-Special)

Folge 6: 30. März 2025 (Coach-Special)

„Grill den Henssler“ 2025: Übertragung im TV und Stream

Die neuen Folgen werden sonntags um 20.15 Uhr auf VOX ausgestrahlt. Wer die Show nicht live verfolgen kann, hat die Möglichkeit, die Episoden auf RTL+ im Stream abzurufen. Dort sind die Folgen jeweils eine Woche, also sieben Tage, vor der TV-Ausstrahlung abrufbar. Das ermöglicht allen interessierten Zuschauern, die Sendung flexibel zu verfolgen, unabhängig vom linearen Fernsehprogramm.

Die Kandidaten bei „Grill den Henssler“ 2025

Auch in dieser Staffel stellen sich wieder zahlreiche prominente Gäste der Herausforderung. Die Teilnehmer kommen aus unterschiedlichen Bereichen wie Musik, Fernsehen und Sport. Sie alle versuchen Steffen Henssler am Herd zu schlagen. Das sind die Kandidaten:

Stefano Zarrella

Semino Rossi

Verona Pooth

Henning Krautmacher

Evelyn Burdecki

Evil Jared

Eva Padberg

Armin Rohde

Julian FM Stoeckel

Sally

Axel Stein

Klaus & Gunnar (Die Beet-Brüder)

Cheyenne Ochsenknecht & Nino Sifkovits

Katja Burkard & Hans Mahr

Chryssanthi Kavazi & Tom Beck

Elif Oskan

Ralf Zacherl

Sepp Schellhorn

„Grill den Henssler“ 2025: Wer ist die Moderatorin?

Wie in den vergangenen Staffeln führt Laura Wontorra durch die Sendung. Sie begleitet die Prominenten in den Kochduellen, interviewt sie während des Wettbewerbs über Privates sowie Berufliches. Die deutsche Fernsehmoderatorin ist die Tochter des Moderators Jörg Wontorra, welcher jahrelang die Fußball-Talkshow „Doppelpass“ moderierte. Laura Wontorra moderiert neben „Grill den Henssler“ auch „Ninja Warrior Germany“ und ist sonst überwiegend als Moderatorin im Sport für Sender wie DAZN und RTL tätig.

Den Job als Moderatorin der VOX-Kochshow hat Wontorra im Jahr 2020 übernommen. Ihre Vorgängerin war Annie Hoffmann, welche den Job allerdings nach drei Staffeln abgab. Davor war lange Zeit Ruth Moschner die Moderatorin, nämlich von der zweiten bis zur achten Staffel. In der ersten Ausgabe der Kochshow war Jochen Schropp das Gesicht an Hensslers Seite.