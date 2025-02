"Grill den Henssler" 2025: Übertragung, Wiederholung im TV oder Stream & mehr

Lust auf heiße Grillmomente mitten in der kalten Jahreszeit? In der 20. Staffel von „Grill den Henssler“ stellt sich der Starkoch erneut der Herausforderung – in sechs brandneuen Folgen voller spannender Kochduelle. Während die Pfannen glühen und die Messer blitzschnell über die Schneidebretter sausen, liefern sich Steffen Henssler und seine prominenten Gegner nicht nur kulinarische, sondern auch verbale Schlagabtäusche. Wer setzt sich am Herd durch? Die Sendetermine der neuen Folgen stehen fest – bleiben Sie dran und erleben Sie das hitzige Kräftemessen hautnah!

Übertragung von "Grill den Henssler" 2025 im TV und Stream

Seit 16. Februar 2025 präsentiert Vox das vielseitige Menü jeden Sonntag um 20.15 Uhr. Die sechs neuen „Grill den Henssler“-Folgen sind immer bereits sieben Tage im Voraus bei RTL+ verfügbar. Durch die Sendung führt Moderatorin Laura Wontorra. Das Staffelfinale läuft am 30. März 2025.

Wiederholung von "Grill den Henssler" 2025 im TV oder Stream

Neben den festen Sendeterminen im Vox-Programm haben Sie die Möglichkeit, „Grill den Henssler“ flexibel nachzuholen – jederzeit auf RTL+. Der Streamingdienst der Sendergruppe stellt die Show auf Abruf bereit, ohne festgelegtes Ablaufdatum. Ob und wann eine Wiederholung im regulären TV-Programm von Vox ausgestrahlt wird, ist bislang nicht bekannt.

Wie bereits erwähnt, können Fans das beliebte Henssler-Grillen auch auf RTL+ streamen. Dafür gibt es verschiedene Optionen: Eine völlig kostenlose Basisversion steht nach einfacher Registrierung zur Verfügung. Wer für 5,99 Euro monatlich das „Basic“-Paket wählt, muss auf Live-Übertragungen verzichten und mit Werbeunterbrechungen rechnen. Das „Premium“-Abo für 8,99 Euro pro Monat bietet hingegen Zugriff auf Live-Sendungen und exklusive Vorab-Ausstrahlungen – die Werbung läuft hier nur vor Beginn der Sendung. (Stand: Februar 2025). Weitere Informationen gibt es direkt beim Anbieter.

Kann man eine ganze Folge von "Grill den Henssler" 2025 online sehen?

Selbstverständlich. Sie können sich jederzeit einen Happen aus einem der Menüs von Henssler & Co. ins Haus liefern lassen – ebenfalls via RTL+.

Worum dreht sich die 2025er Staffel von "Grill den Henssler"?

In der beliebten Kochshow „Grill den Henssler“ treten Promi-Kandidaten gegen Profikoch Steffen Henssler an und stellen sich dabei nicht nur kulinarischen Herausforderungen, sondern auch ausgefallenen Wettaufgaben. Die Moderatorin führt durch das spannende Duell, während die Jury zwischen Begeisterung und Fassungslosigkeit schwankt. Letztes Jahr sorgte übrigens Hensslers neue Showtreppe für Gesprächsstoff.

In der 20. Staffel von „Grill den Henssler“ wagen sich erneut zahlreiche Prominente an den Herd, um ihr kulinarisches Können unter Beweis zu stellen. Mit Unterstützung erfahrener Profi-Köche treten sie Woche für Woche gegen Steffen Henssler an und versuchen, sowohl ihn als auch die Jury mit ihren Kreationen zu überzeugen. Jede Folge versammelt eine bunte Mischung aus Stars aus TV, Musik, Sport und Social Media, die in der Showküche ihr Bestes geben.