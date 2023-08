"Grill den Henssler Sommer-Special" 2023: Übertragung und Wiederholung

Das "Grill den Henssler" Sommer-Special 2023 läuft mit neuen Folgen. Wie die Übertragung und Wiederholung abläuft, das erfahren Sie hier.

Der Star-Koch Steffen Henssler ist seit 2013 auf dem Privatsender Vox mit seiner eigenen Koch-Show " Grill den Henssler" zu sehen. 2023 ging die erfolgreiche TV-Sendung bereits in die 18. Staffel. Dabei ist das Konzept recht simpel: Steffen Henssler tritt gegen ein von einem professionellem Koch begleitetes Team aus Promis an. Dabei stehen neben den Fähigkeiten am Herd auch zahlreiche Mini-Spiele im Vordergrund. Letztlich geht es darum, mit den jeweiligen Gerichten möglichst viele Punkte von der "Grill den Henssler"-Jury" zu ergattern. Das durch die Punkte gewonnene Preisgeld wird dabei für einen guten Zweck gespendet.

2023 lädt Steffen Henssler nun, genau wie im vergangenen Jahr, zum Sommer-Special ein. Alle Informationen rund um die Übertragung und Wiederholung der kommenden Folgen erfahren Sie hier.

"Grill den Henssler" Sommer-Special 2023 mit Star-Koch Steffen Henssler

Auf der Magdeburger Seebühne geht es wieder heiß her. Zusammen mit Moderatorin Laura Wontorra präsentiert Star-Koch Steffen Henssler sieben neue Folgen seines Sommer-Specials von "Grill den Henssler". Das Erfolgsformat bleibt dabei seinem Prinzip treu und Steffen Henssler lädt wieder zahlreiche Promis ein, um sie am Herd herauszufordern. Starttermin für die Sendetermine von "Grill den Henssler Sommer-Special" 2023 war am Sonntag, den 6. August 2023.

Übertragung: Das "Grill den Henssler" Sommer-Special 2023 live im TV und Stream

Der Starttermin für das Sommer-Special von "Grill den Henssler" fiel auf den 6. August 2023. Wie im letzten Jahr, so wird auch 2023 die Übertragung am Sonntagabend zur Primetime um 20.15 Uhr stattfinden. "Grill den Henssler" ist ein auf dem Privatsender Vox etabliertes Format. Deshalb wird auch das Sommer-Special 2023 dort zu sehen sein.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, die jeweiligen Folgen im Stream zu verfolgen. Dabei kommt der Streaming-Service RTL+ ins Spiel, auf dem jede Ausgabe unbegrenzt angeschaut werden kann. Einziger Haken: Bei RTL+ handelt es sich um eine kostenpflichtige Streaming-Plattform. Das günstigste Abonnement ist dabei für 6,99 Euro pro Monat zu haben.

Die Übertragung und Wiederholung vom "Grill den Henssler" Sommer-Special gestaltet sich demnach folgendermaßen:

Wann : Ab dem 6. August 2023

: Ab dem 6. August 2023 Free-TV : Sonntags um 20.15 auf Vox

: Sonntags um 20.15 auf Vox Stream: RTL+

"Grill den Henssler" 2023: Jury beim Sommer-Special

Die Jury in diesem Jahr besteht aus dem Trio Christian Rach, Jana Ina Zarrella und Reiner Calmund. Die Aufgabe der Kandidatinnen und Kandidaten vom "Grill den Henssler" Sommer-Special 2023 besteht daher darin, die Drei mit ihren zubereiteten Gerichten zu überzeugen und somit wertvolle Punkte zu erhalten.

Promis vom letzten Jahr beim "Grill den Henssler" Sommer-Special 2022

Auch im letzten Jahr konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer zahlreichen bekannten Gesichtern an der Seite von Steffen Henssler beim Kochen zuschauen. Folgende Promis waren 2022 mit von der Partie:

Nikeata Thompson

Chris Tall

Oliver Mommsen

Evelyn Weigert

Paul Panzer

Uwe Ochsenknecht

Filip Pavlović

Wigald Boning

Kim Fisher

Patrick Esume

Gloria Fürstin von Thurn und Taxis

Ilka Bessin

Harry Wijnvoord

Stefan Mross

Barbara Becker

