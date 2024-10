„Grill den Henssler Sommer-Special“ 2024: Kandidaten - Diese Promis sind heute dabei

Seit September geht es bei Vox heiß her: Das Sommer-Special von „Grill den Henssler“ bringt eine spannende Kombination aus kulinarischen Highlights und bester Unterhaltung. In sechs neuen Episoden treten Spitzenkoch Steffen Henssler und seine prominenten Herausforderer auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg gegeneinander an. Der Startschuss für die feurigen Grill-Duelle fiel den Sendeterminen entsprechend am 8. September 2024 um 20.15 Uhr bei Vox, eine Woche zuvor ist das Ereignis bereits bei RTL++ verfügbar.

Unter der Moderation von Laura Wontorra werden nicht nur die Grills auf Höchsttemperatur gebracht, auch die Emotionen kochen über. Steffen Henssler stellt sich seinen ambitionierten Gästen in einem intensiven Wettstreit. Außerdem gibt es ein Special im Special: das „Coach-Special.“ Die Prominenten erhalten tatkräftige Unterstützung von den Grill-Profis Alex Wulf, Ali Güngörmüs, Sepp Schellhorn, Johann Lafer und Lucki Maurer. Gemeinsam versuchen sie, die anspruchsvolle Jury aus Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach von ihren Kochkünsten zu überzeugen.

Und wer sind nun die Promis, die dem Starkoch mal so richtig einheizen wollen? Wir verraten es.

Die Kandidaten bei "Grill den Henssler" Sommer-Special 2024 - wer sind die Promis in der neuen Staffel?

Diese Kochkünstler hat der Sender für das "Grill den Henssler" Sommer-Special 2024 angekündigt:

8. September 2024

Coach: Alex Wulf

Ilka Bessin, Comedienne

Martin Rütter, Hundetrainer und Moderator (“Der Hunde-Profi“, „Der König der Kindsköpfe“)

Detlef Steves, Reality-TV-Star und Gastronom

Für diese Auftaktfolge hat Vox uns schon mal auf den Geschmack gebracht:

Vorspeise (Ilka Bessin)

Schaschlik-Taco mit Roter Bete und Gurke

Hauptgang (Martin Rütter)

Portobello-Burger mit gegrilltem Gemüse

Dessert (Detlef Steves)

Apfeltarte mit Maracujasoße und Gewürzmokka

15. September 2024

Coach: Ali Güngörmüş

Cristina do Rego, Schauspielerin (“Pastewka“, „Doctor‘s Diary“, „Frühling“)

Özcan Cosar & Bastian Bielendorfer, Comedians

Doc Caro, Ärztin



22. September 2024

Coach: Lucki Maurer

Sally Özcan, YouTuberin und Autorin

Sasha, Sänger

Jorge González, Tänzer und Juror (“Let‘s Dance“)

29. September 2024

Coach: Johann Lafer

Alexander Bloch, Journalist und Moderator

Smudo & Michi Beck, Musiker (“The Voice Kids“, „The Voice of Germany“)

Tahnee, Comedienne und Moderatorin (“NightWash“, „LOL“)



6. Oktober 2024: Coach Special

Ali Güngörmüş

Ralf Zacherl

Mario Kotaska



13. Oktober 2024

Coach: Sepp Schellhorn

Ross Antony, Moderator und Entertainer (“Popstars“, „Die Ross-Antony-Show“)

Guido Cantz, Moderator und Komiker (“Verstehen Sie Spaß?“, „Der König der Kindsköpfe“)

Evelyn Burdecki, Reality-TV-Star (“Promi Big Brother“, „Bachelor in Paradise“)

Durch die hitzigen Duelle führt Moderatorin Laura Wontorra, die gestrenge Jury besteht, wie eingangs bereits erwähnt, aus Reiner Calmund, Jana Ina Zarrella und Christian Rach. Die Übertragung von "Grill den Henssler" 2024 liegt in den bewährten Händen von RTL.

Die Herausforderer haben es auf Steffen Henssler abgesehen und sind entschlossen, ihn zu besiegen. Detlef Steves, der schon in der letzten Staffel eine Herausforderung von Henssler angenommen hat, tritt erneut an – und diesmal legt er noch einen drauf. Mit einer deutlichen Ansage zu Beginn: „Willst du wieder eine Abreibung? Da bin ich!“ Wird es zum verbalen Schlagabtausch kommen, oder lässt der Koch-King den Grill für sich sprechen? Wer wird am Ende die Oberhand behalten – die Promis oder Steffen Henssler? Der nimmt es gelassen: „Ich werde seeehr wenig verlieren in dieser Staffel!“, sagt er dem Sender vor der Show in einem Interview.