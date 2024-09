Das Sommer-Special von „Grill den Henssler“ ging im September 2024 an den Start. An Selbstbewusstsein mangelt es dem Profi-Koch auf jeden Fall nicht. Auf dem offiziellen Instagram-Account gibt er sich nämlich zuversichtlich: „Ich werde sehr wenig verlieren in dieser Staffel!“. Bei „Grill den Henssler“ treten verschiedene Prominente gegen Steffen Henssler im Koch-Duell an. Unterstützt werden sie dabei von verschiedenen Koch-Coaches. Punkte kann man entweder durch seine Kochkünste oder in den Spielen ergattern. Bewertet werden die Kandidaten und Kandidatinnen dann von der Jury bestehend aus Jana Ina Zarella, Reiner Calmund und Christian Rach.

Die Auftaktfolge für das „Sommer-Special“ fand auf der Seebühne in Magdeburg statt. Ilka Bessin, Martin Rütter und Detlef Steves machten den Anfang. Sie mussten Schaschlik-Tacos mit Roter Beete und Gurke, Portobello-Burger mit gegrilltem Gemüse und Apfeltart mit Maracujasoße und Gewürzmokka zubereiten und das im besten Fall besser als Steffen Henssler. Moderiert wird die Staffel übrigens von Laura Wontorra, sie ist bereits seit 2020 fester Bestandteil der Sendung. Zuvor stand Jochen Schropp an der Seite von Steffen Henssler. Aber wo kann man die neue Staffel von „Grill den Henssler“ im TV mitverfolgen? Gibt es auch einen Stream und wo findet man die Wiederholungen der einzelnen Episoden? Alle Infos zur Übertragung des „Grill den Henssler Sommer-Specials“ 2024 finden Sie hier.

„Grill den Henssler Sommer-Special“ 2024: Übertragung im TV und Stream

Die erste Staffel „Grill den Henssler“ lief vor über zehn Jahren. 2013 wurde die erste Folge der ersten Staffel auf dem Sender VOX ausgestrahlt. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Auch das Sommer Special 2024 wird wieder auf dem Free-TV Sender übertragen. Die erste Folge lief am Sonntag, den 8. September 2024. Insgesamt hat der Sender 6 neue Folgen angekündigt., das Staffelfinale läuft am 13. Oktober 2024. Los geht es jeden Sonntag zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Hier finden Sie alle Übertragungstermine im TV auf einen Blick:

Folge 1: Sonntag, 8. September 2024, 20.15 Uhr, VOX

Folge 2: Sonntag, 15. September 2024, 20.15 Uhr, VOX

Folge 3: Sonntag, 22. September 2024, 20.15 Uhr, VOX

Folge 4: Sonntag, 29. September 2024, 20.15 Uhr, VOX

Folge 5: Sonntag, 6. Oktober 2024, 20.15 Uhr, VOX

Folge 6: Sonntag, 13. Oktober 2024, 20.15 Uhr, VOX

Wer nicht auf die Übertragung im linearen TV-Programm warten will, kann auf den Streamingdienst RTL+ zurückgreifen. Hier stehen die einzelnen Episoden bereits eine Woche vor offizieller Erstausstrahlung auf Abruf zur Verfügung. Für den Streaminganbieter RTL+ benötigt man jedoch ein kostenpflichtiges Abo. Dieses gibt es aktuell ab 5,99 Euro pro Monat (Stand: September 2024). Das sind die Übertragungstermine auf RTL+:

Folge 1: Sonntag, 1. September 2024, 20.15 Uhr, RTL+

Folge 2: Sonntag, 8. September 2024, 20.15 Uhr, RTL+

Folge 3: Sonntag, 15. September 2024, 20.15 Uhr, RTL+

Folge 4: Sonntag, 22. September 2024, 20.15 Uhr, RTL+

Folge 5: Sonntag, 29. September 2024, 20.15 Uhr, RTL+

Folge 6: Sonntag, 6. Oktober 2024, 20.15 Uhr, RTL+

„Grill den Henssler Sommer-Special“ 2024: Ganze Folge als Wiederholung sehen

VOX hat aktuell keine Angaben zu Wiederholungsterminen im linearen TV-Programm gemacht. Zuschauer und Zuschauerinnen, die eine Folge verpasst haben, müssen aber trotzdem nicht auf eine Wiederholung verzichten. Die sechs Folgen von „Grill den Henssler Sommer-Special“ 2024 stehen bereits eine Woche vor der Ausstrahlung im TV auf RTL+ zur Verfügung. Auch nach dem offiziellen Sendetermin können Interessierte hier auf die alten Folgen zugreifen und diese in voller Länge ansehen. (lob)