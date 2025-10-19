"Grill den Henssler Sommer-Special" am 19. Oktober: Welche Gäste sind heute beim Staffelfinale dabei?

Das „Grill den Henssler Sommer-Special“ ist eine Sonderausgabe der beliebten VOX-Kochshow, in der Spitzenkoch Steffen Henssler gegen Promis in kulinarischen Wettkämpfen antritt. Die Sommerausgabe findet traditionell unter freiem Himmel statt und bietet ein besonderes Ambiente mit Grillstationen und Open-Air-Kulisse. Die prominenten Gäste kochen dabei Gerichte ihrer Wahl, die anschließend von einer Jury bewertet werden. Moderiert wird die Sendung von Laura Wontorra, die mit Witz durch das Programm führt. Insgesamt kombiniert das Format Unterhaltung, Kochkunst und sommerliche Stimmung für ein breites TV-Publikum.

Am 19. Oktober 2025 findet das Staffelfinale der diesjährigen Sommer-Special-Saison statt. Neben den obligatorischen Koch-Challenges tauscht Henssler seinen Kochlöffel gegen eine Schere und schneidet „Zivi“ Howan's Haare. Außerdem wird ein Jury-Mitglied verabschiedet und ein noch nie da gewesener Gast-Juror ist mit von der Partie.

Wann wird das Staffelfinale vom „Grill den Henssler Sommer-Special“ übertragen? Welche Gäste sind Teil der Folge? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen liefern wir Ihnen hier.

„Grill den Henssler Sommer-Special“ – Staffelfinale am 19. Oktober 2025: Diese Köche fordern Henssler heraus

Diese drei Pomis fordern Steffen Henssler im Staffelfinale des Sommer-Specials heraus:

Tim Bendzko

Tim Bendzko ist Singer-Songwriter. Bekannt wurde er im Jahr 2011 mit seinem Song „Nur noch kurz die Welt retten“. In der Show isr er für die Vorspeise zuständig. Er kocht vier Starter: Feta, Lachs, Garnele und Reh.

Panagiota Petridou

Panagiota Petridou ist eine ehemalige Handballspielerin sowie Automobilverkäuferin. Später erlangte sie als Fernsehmoderatorin Bekanntheit in Deutschland. Sie bereitet im Sommer-Special den Hauptgang zu. Von ihr gibt es eine griechische Kohlroulade vom Grill mit Kartoffelstampf.

Stefano Zarrella

Stefano Zarrella ist ein deutsch-italienischer Influencer, Foodblogger und Kochbuchautor. Er kümmert sich in der Sendung am 19. Oktober um das Dessert. Er präsentiert Tortilla-Taschen mit Äpfeln und Vanillesauce.

„Grill den Henssler Sommer-Special“: Jury am 19.10.25

Die Juroren des „Grill den Henssler Sommer-Specials“ dürften Fans der Sendung bereits bekannt sein. Diese Jury bewertet die Speisen des Staffelfinales:

Jana Ina Zarrella

Jana Ina Zarella gehört zu den festen Größen bei „Grill den Henssler“. Als Moderatorin, Sängerin und Model hat die in Deutschland lebende Brasilianerin bereits viele Kenntnisse sammeln können. Sie bringt neben ihrer Fernseherfahrung auch kulinarisches Wissen mit.

Christian Rach

Christian Rach ist ein mehrfach ausgezeichneter Sternekoch, Fernsehkoch sowie Kochbuchautor. Seit 2016 ist Rach Teil der „Grill den Henssler“-Jury, doch nun verabschiedet er sich im Staffelfinale von Steffen Henssler und der Show. In insgesamt 103 Sendungen war der Hamburger Koch als Juror dabei und beendet am 19. Oktober dieses Kapitel seiner Karriere.

Es gibt einen Gast-Juror beim „Grill den Henssler Sommer-Special“ am 19. Oktober

Auch im Staffelfinale wird die Jury von „Grill den Henssler“ durch einen Gast-Juror ergänzt. Zum ersten Mal mit dabei ist:

Guido Maria Kretschmer

Guido Maria Kretschmer ist vorrangig Modedesigner. Er arbeitet aber auch als Fernsehmoderator und Juror, beispielsweise in der Sendung „Shopping Queen“.

„Grill den Henssler Sommer-Special“: Die Übertragung vom Staffelfinale am 19.10.25 im TV & Stream

Die Übertragung vom „Grill den Henssler Sommer-Special“ übernimmt wie immer der Sender VOX. Die Ausstrahlung startet am 19. Oktober 2025 zur Primetime um 20.15 Uhr. Neben der Übertragung im linearen Fernsehprogramm wird die Folge auch im Live-Stream auf RTL+ übertragen. Sollten Sie dieses Angebot nutzen wollen, müssen Sie jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement beim Anbieter abschließen. Dieses erhalten Sie aktuell ab 5,99 Euro pro Monat. Der Vorteil: auf RTL+ ist die Episode bereits eine Woche vor der Free-TV-Ausstrahlung verfügbar.

„Grill den Henssler Sommer-Special“: Gibt es eine Wiederholung vom Staffelfinale?

Im klassischen Fernsehprogramm ist keine Wiederholung des Staffelfinales vom „Grill den Henssler Sommer-Special“ angesetzt. Sollten Sie die Folge verpasst haben, besteht trotzdem kein Grund zur Sorge. Nach der Ausstrahlung wird die Ausgabe auf RTL+ hinterlegt und kann dort auch im Nachhinein noch flexibel gestreamt werden.