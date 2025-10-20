"Grill den Henssler Sommer-Special" am 19. Oktober: Welche Gäste waren gestern beim Staffelfinale dabei?

Das „Grill den Henssler Sommer-Special“ ist eine Sonderausgabe der beliebten VOX-Kochshow, in der Spitzenkoch Steffen Henssler gegen Promis in kulinarischen Wettkämpfen antritt. Die Sommerausgabe findet traditionell unter freiem Himmel statt und bietet ein besonderes Ambiente mit Grillstationen und Open-Air-Kulisse. Die prominenten Gäste kochen dabei Gerichte ihrer Wahl, die anschließend von einer Jury bewertet werden. Moderiert wird die Sendung von Laura Wontorra, die mit Witz durch das Programm führt. Insgesamt kombiniert das Format Unterhaltung, Kochkunst und sommerliche Stimmung für ein breites TV-Publikum.

Am 19. Oktober 2025 fand das Staffelfinale der diesjährigen Sommer-Special-Saison statt. Neben den obligatorischen Koch-Challenges tauschte Henssler seinen Kochlöffel gegen eine Schere und schnitt „Zivi“ Howan's Haare. Außerdem wurde ein Jury-Mitglied verabschiedet und ein noch nie da gewesener Gast-Juror war mit von der Partie.

Wann wurde das Staffelfinale vom „Grill den Henssler Sommer-Special“ übertragen? Welche Gäste waren Teil der Folge? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen liefern wir Ihnen hier.

„Grill den Henssler Sommer-Special“: Gewinner im Staffelfinale am 19. Oktober

Das Duell begann für die Promis recht vielversprechend. Tim Bendzko erhielt 25 Punkte für seine Vorspeise, während Henssler mit lediglich einem Punkt vorne lag. Der Hauptgang sorgte leider für Enttäuschung im Promi-Team. Das Urteil: 24:20 für Steffen Henssler. Danach konnte auch das Dessert keinen Sieg mehr einfahren. Mit 25:27 lag auch hier der Profi-Koch vorne. Damit stand fest, Steffen Henssler gewann auch das Staffelfinale vom „Sommer Special“.

„Grill den Henssler Sommer-Special“ – Staffelfinale am 19. Oktober 2025: Diese Köche forderten Henssler gestern heraus

Diese drei Pomis forderten Steffen Henssler im Staffelfinale des Sommer-Specials heraus:

Tim Bendzko

Tim Bendzko ist Singer-Songwriter. Bekannt wurde er im Jahr 2011 mit seinem Song „Nur noch kurz die Welt retten“. In der Show war er für die Vorspeise zuständig. Er kochte vier Starter: Feta, Lachs, Garnele und Reh.

Panagiota Petridou

Panagiota Petridou ist eine ehemalige Handballspielerin sowie Automobilverkäuferin. Später erlangte sie als Fernsehmoderatorin Bekanntheit in Deutschland. Sie bereitete im Sommer-Special den Hauptgang zu. Von ihr gab es eine griechische Kohlroulade vom Grill mit Kartoffelstampf.

Stefano Zarrella

Stefano Zarrella ist ein deutsch-italienischer Influencer, Foodblogger und Kochbuchautor. Er kümmerte sich in der Sendung am 19. Oktober um das Dessert. Er präsentierte Tortilla-Taschen mit Äpfeln und Vanillesauce.

„Grill den Henssler Sommer-Special“: Jury am 19.10.25

Die Juroren des „Grill den Henssler Sommer-Specials“ dürften Fans der Sendung bereits bekannt gewesen sein. Diese Jury bewertete die Speisen des Staffelfinales:

Jana Ina Zarrella

Jana Ina Zarella gehört zu den festen Größen bei „Grill den Henssler“. Als Moderatorin, Sängerin und Model hat die in Deutschland lebende Brasilianerin bereits viele Kenntnisse sammeln können. Sie brachte neben ihrer Fernseherfahrung auch kulinarisches Wissen mit.

Christian Rach

Christian Rach ist ein mehrfach ausgezeichneter Sternekoch, Fernsehkoch sowie Kochbuchautor. Seit 2016 ist Rach Teil der „Grill den Henssler“-Jury, doch nun verabschiedete er sich im Staffelfinale von Steffen Henssler und der Show. In insgesamt 103 Sendungen war der Hamburger Koch als Juror dabei und beendete am 19. Oktober dieses Kapitel seiner Karriere.

Es gab einen Gast-Juror beim „Grill den Henssler Sommer-Special“ gestern am 19. Oktober

Auch im Staffelfinale wurde die Jury von „Grill den Henssler“ durch einen Gast-Juror ergänzt. Zum ersten Mal mit dabei war:

Guido Maria Kretschmer

Guido Maria Kretschmer ist vorrangig Modedesigner. Er arbeitet aber auch als Fernsehmoderator und Juror, beispielsweise in der Sendung „Shopping Queen“.

„Grill den Henssler Sommer-Special“: Die Übertragung vom Staffelfinale am 19.10.25 im TV & Stream

Die Übertragung vom „Grill den Henssler Sommer-Special“ übernahm wie immer der Sender VOX. Die Ausstrahlung startete am 19. Oktober 2025 zur Primetime um 20.15 Uhr. Neben der Übertragung im linearen Fernsehprogramm wurde die Folge auch im Live-Stream auf RTL+ übertragen. Wollten Sie dieses Angebot nutzen, mussten Sie jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement beim Anbieter abschließen. Dieses erhielten Sie aktuell ab 5,99 Euro pro Monat. Der Vorteil: auf RTL+ war die Episode bereits eine Woche vor der Free-TV-Ausstrahlung verfügbar.

„Grill den Henssler Sommer-Special“: Gibt es eine Wiederholung vom Staffelfinale?

Im klassischen Fernsehprogramm ist keine Wiederholung des Staffelfinales vom „Grill den Henssler Sommer-Special“ angesetzt. Sollten Sie die Folge verpasst haben, besteht trotzdem kein Grund zur Sorge. Nach der Ausstrahlung wird die Ausgabe auf RTL+ hinterlegt und kann dort auch im Nachhinein noch flexibel gestreamt werden.