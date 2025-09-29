„Grill den Henssler Sommer-Special“ am 28.9.25: Welche Gäste und Juroren sind dabei?

Im Elbauenpark Magdeburg lodern wieder die Flammen: Das „Grill den Henssler Sommer-Special“ geht in die dritte Runde – und mit ihm die Frage, welcher Promi dem Starkoch am Rost Paroli bieten kann. Moderatorin Laura Wontorra führt durch die hitzige Kochschlacht, bei der weit mehr als Fleisch, Fisch und Gemüse eine Rolle spielen: Kreativität, Timing und Teamgeist sind gefragt, um die Jury zu überzeugen. Die Show wird am Sonntag, 28. September 2025, bei Vox übertragen. Start ist um 20.15 Uhr.

In dieser Folge trifft Henssler auf eine bunte Herausforderer-Riege: Lilly Becker gewährt persönliche Einblicke in ihren Umzug nach Deutschland, Comedian Tony Bauer sorgt mit Charme und Witz für einen Flirt-Moment mit der Moderatorin, und Reality-Star Calvin Kleinen bringt nicht nur Würze auf den Teller, sondern auch ans Set.

Ob einer von ihnen den Vorwochen-Sieger vom Thron stoßen kann, entscheidet die Jury – bestehend aus Jana Ina Zarrella, Christian Rach, Ralf Zacherl und Gast-Juror Bruce Darnell.

Wer hat das Zeug zum Grill-Champion? Die Glut ist entfacht, hier kommen die Details.

„Grill den Henssler Sommer-Special“ am 28.9.25: Das ist der Gewinner

Beim „Grill den Henssler Sommer-Special“ 2025 konnte sich Steffen Henssler in der Ausgabe vom 28. September 2025 knapp durchsetzen. Mit 104:101 Punkten gewann er gegen seine prominenten Herausforderer und bewies einmal mehr sein kulinarisches Können.

„Grill den Henssler Sommer-Special“ am 28. September 2025: Diese Köche fordern Henssler heraus

Eine Dame, zwei Herren – das sind die Promis, die Henssler mal so richtig grillen wollen:

Lilly Becker

Model und Ex-Frau von Boris Becker. Sie spricht offen über ihren Neustart in Deutschland.

Tony Bauer

Nachwuchs-Comedian, vielen Zuschauern bekannt aus „Let‘s Dance“. Mit seinem Humor sorgt er für Lacher, wo immer er auch auftaucht.

Calvin Kleinen

Reality-Akteur, bekannt aus Formaten wie „Temptation Island“. Er bringt freche Sprüche und flirtet munter mit der Moderatorin.

Zur Erinnerung: Steffen Henssler

Seit 2013 prägt Steffen Henssler das Gesicht von „Grill den Henssler“ – und hat sich längst vom TV-Koch zum Show-Motor entwickelt. Der gebürtige Hamburger, mit Sushi-Expertise aus Kalifornien im Gepäck, überzeugt nicht nur mit kulinarischer Klasse, sondern auch mit scharfem Witz.

„Grill den Henssler Sommer-Special“: Jury am 28.9.25

Diese drei Fachleute bilden die Jury:

Jana Ina Zarrella

Moderatorin, Model und Unternehmerin mit brasilianischen Wurzeln. Bei „Grill den Henssler“ überzeugt sie mit einem feinen Gespür für Geschmack. Ihre Bewertungen sind ehrlich, emotional und oft überraschend – sie achtet nicht nur auf Technik, sondern auch auf Präsentation und Herzblut. Mit ihrer offenen Art bringt sie Leichtigkeit in die Jury und sorgt für frische Perspektiven am Jurorentisch.

Christian Rach

Vielfach ausgezeichneter Sternekoch und ehemaliger „Restauranttester“. Bei „Grill den Henssler“ steht er für analytische Präzision und kompromisslose Bewertungen. Rach urteilt fundiert, nachvollziehbar und mit hohem Anspruch an kulinarische Qualität. Seine Erfahrung macht ihn zum gefürchteten, aber respektierten Juror.

Ralf Zacherl

TV-Koch mit Kultstatus und markantem Bart. Als Juror punktet er mit feinem Geschmackssinn, direkter Art und Gespür für kreative Küche. Seine Erfahrung macht ihn zu einem charmanten, aber unberechenbaren Kritiker. Ob raffinierte Würzung oder handwerkliche Präzision – Zacherl erkennt, was echte Kochkunst ausmacht.

Es gibt einen Gast-Juror beim „Grill den Henssler Sommer-Special“ am 28. September

Dieser Gast-Juror ist nicht das erste Mal bei „Grill den Henssler“ dabei:

Bruce Darnell

Ex-Fallschrimjäger, Model-Coach und Entertainer. Bei „Grill den Henssler“ bringt er Glamour, Emotion und ein feines Gespür für Ästhetik an den Jurytisch. Seine Bewertungen sind herzlich, aber ehrlich – er achtet auf Geschmack, Präsentation und das gewisse Etwas.

„Grill den Henssler Sommer-Special“: Die Übertragung vom 28.9.25 im TV und Stream

Wer das „Grill den Henssler Sommer-Special“ live verfolgen möchte, schaltet zur oben angegebenen Sendezeit ganz klassisch Vox ein.

Für alle, die lieber flexibel und mobil streamen, bietet der zur Sendergruppe gehörende Dienst RTL+ eine praktische Alternative. In der kostenfreien Version sind zahlreiche Sendungen aus dem Programm mindestens sieben Tage nach Ausstrahlung abrufbar – eine einfache Registrierung genügt.

Wer zusätzlich Live-Übertragungen oder ein erweitertes Angebot nutzen möchte, kann auf das kostenpflichtige „Basic“-Abo zurückgreifen. Dieses ist aktuell für 5,99 Euro pro Monat erhältlich (Stand: September 2025). Weitere Informationen zu Paketen und Funktionen finden sich auf der offiziellen Website des Anbieters.

„Grill den Henssler Sommer-Special“: Gibt es eine Wiederholung?

Eine Wiederholung von „Grill den Henssler Sommer-Special“ ist im linearen TV derzeit nicht geplant. Wer die Folge verpasst hat, kann sie jederzeit auf RTL+ abrufen – dort steht sie zum flexiblen Streaming bereit.