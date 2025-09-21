„Grill den Henssler Sommer-Special“ heute: Das Coach-Special am 21. September - wer ist dabei?

Seit 2013 vereint die Vox-Show „Grill den Henssler“ Kulinarik und Unterhaltung. Im Zentrum steht TV-Koch Steffen Henssler, der sich in jeder Folge einem Trio aus Prominenten stellt – in einem Wettkampf um Geschmack, Technik und Kreativität. Das Trio ist der Normalfall. Doch beim Sommer-Special – zumal bei einem Coach-Special – kann es da natürlich schon mal leichte Abwandlungen geben.

Im aktuellen „Coach-Special“ der Kochshow „Grill den Henssler“ bei Vox sorgt Bruce Darnell als Gast-Juror für eine besondere Note: An der Seite von Jana Ina Zarrella und Christian Rach bringt der Publikumsliebling nicht nur Glamour und Gefühl, sondern auch ungefilterte Kritik ins Studio. Dabei nimmt das Model kein Blatt vor den Mund – weder gegenüber den prominenten Coaches Elif Oskan, Ali Güngörmüs und den Gebrüdern Eggert noch gegenüber Steffen Henssler selbst.

Die Herausforderung von Hensslers Wettkampfgeist hat überraschende Folgen: Im Laufe des Abends landet der Starkoch (Spoiler-Alarm!) buchstäblich im kalten Wasser. Moderatorin Laura Wontorra führt gewohnt souverän durch die Sendung und sorgt dafür, dass zwischen Kochduell und Jury-Urteil auch der nötige Humor nicht zu kurz kommt.

Das Coach-Special zum „Grill den Henssler Sommer-Special“ läuft am Sonntag, 21. September 2025, um 20.15 bei Vox – zeitgleich kann man die Show bei RTL+ streamen.

„Grill den Henssler Sommer-Special“ – das Coach-Special am 21. September 2025: Diese Köche fordern Henssler heraus

Diese vier Kandidaten wollen Stefan Henssler am Grill die Hölle heiß machen:

Ali Güngörmüs

Ali Güngörmüs ist der erste türkischstämmige Koch in Deutschland, der mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Seine Karriere begann in München, führte ihn über renommierte Stationen wie das „Tantris“ bis hin zu seinem eigenen Restaurant „Le Canard Nouveau“ in Hamburg. Bei „Grill den Henssler“ überzeugt Güngörmüs mit mediterran-orientalischer Raffinesse und einer ruhigen, aber bestimmten Präsenz – sowohl am Herd als auch in der Bewertung.

Elif Oskan

Die Zürcherin Elif Oskan steht für eine moderne Interpretation der türkischen Küche und ist Mitgründerin des gefeierten Restaurants „Gül“ in Zürich. Ihre Gerichte sind geprägt von Authentizität und handwerklicher Tiefe – und ihre Duelle mit Steffen Henssler sind oft von pointierten Kommentaren und ehrgeizigem Wettkampfgeist begleitet.

Matthias Eggert

Matthias Eggert gehört gemeinsam mit seinem Bruder Stefan zu den „Bruzzel-Brüdern“, die bei „Grill den Henssler“ bereits mehrfach für Furore gesorgt haben. Als Kochcoach überzeugt er mit präziser Technik, ruhiger Hand und einem feinen Gespür für Aromen. Im „Coach-Special“ tritt er nicht nur als Herausforderer auf, sondern auch als strategischer Denker, der seine Gerichte mit klarem Konzept und handwerklicher Raffinesse präsentiert.

Stefan Eggert

Stefan Eggert ergänzt das Duo der Eggert-Brüder mit Kreativität und einem ausgeprägten Sinn für Show. Als Gast im „Coach-Special“ bringt er nicht nur Kochkunst, sondern auch Entertainment ins Studio. Seine Gerichte sind oft mutig komponiert, seine Auftritte von lockerer Schlagfertigkeit geprägt. Gemeinsam mit Matthias hat er Steffen Henssler bereits in früheren Staffeln empfindlich geschlagen – ein Umstand, an den Henssler selbst nur ungern erinnert wird.

Zur Sicherheit: Auch Steffen Henssler kurz vorgestellt:

Seit 2013 ist Steffen Henssler das Gesicht von „Grill den Henssler“ – und längst mehr als nur TV-Koch. Der gebürtige Hamburger, ausgebildet in Kalifornien und bekannt für seine Sushi-Kompetenz, liefert am Herd nicht nur Sterne-Qualität, sondern auch pointierte Kommentare. Im „Coach-Special“ zeigt er einmal mehr, dass er sich jeder Herausforderung stellt – selbst wenn sie im kalten Wasser endet.

„Grill den Henssler Sommer-Special“: Jury beim Coach-Special am 21.9.25

Diese Expertin und dieser Experte fungieren als zwei von drei Jury-Mitgliedern:

Jana Ina Zarrella



Als feste Größe in der Jury von „Grill den Henssle“ bringt Jana Ina Zarrella nicht nur TV-Erfahrung, sondern auch kulinarisches Feingefühl mit. Die brasilianisch-italienische Moderatorin ist bekannt für ihre direkte Art und ihre ehrlichen Bewertungen – auch wenn es dabei gelegentlich zu familiären Spannungen kommt, etwa wenn ihr Schwager Stefano Zarrella am Herd steht. Mit Humor, Temperament und einem geschulten Gaumen sorgt sie für pointierte Urteile und emotionale Momente am Jurytisch.





Christian Rach

Christian Rach, vielfach ausgezeichneter Sternekoch und ehemaliger „Restauranttester“, ist bei „Grill den Henssler“ für seine analytische Präzision und seine kompromisslose Bewertung bekannt. Ob Lobeshymne oder knallharte Kritik – Rach formuliert seine Urteile stets fundiert und nachvollziehbar. Seine langjährige Erfahrung in der Spitzengastronomie macht ihn zu einem gefürchteten, aber respektierten Juror, der auch in hitzigen Duellen den Überblick behält und für kulinarische Qualität einsteht.

Es gibt einen Gast-Juror beim Coach-Special zum „Grill den Henssler Sommer-Special“ am 21. September

Der Sender hat für dieses Coach-Special einen besonders kurzweiligen Gast-Juror angekündigt:

Bruce Darnell

Bruce Darnell wurde in Colorado geboren und diente zunächst als Fallschirmjäger in der US-Armee, bevor er über Umwege in Deutschland als Model und Choreograf Karriere machte. Seit den 2000er-Jahren ist er als TV-Persönlichkeit bekannt – etwa durch „Germany’s Next Topmodel“ und „Das Supertalent“.

„Grill den Henssler Sommer-Special“: Die Übertragung vom Coach-Special am 21.9.25 im TV & Stream

Wer das „Coach-Special“ des „Grill den Henssler Sommer-Specials“ linear verfolgen möchte, greift wie gewohnt zum klassischen Fernsehen: Pünktlich zur festgelegten Sendezeit wird Vox eingeschaltet – das herkömmliche TV bleibt damit weiterhin eine feste Größe im Medienalltag.

Für alle, die lieber zeitunabhängig oder mobil auf Inhalte zugreifen, bietet der zur Sendergruppe gehörende Streaming-Dienst RTL+ eine flexible Alternative. In der kostenfreien Version stehen zahlreiche Sendungen aus dem Programm der RTL-Gruppe zur Verfügung – abrufbar für mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung. Eine einfache Registrierung genügt für den Zugang.

Wer hingegen Live-Übertragungen oder ein erweitertes Angebot nutzen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement der „Basic“-Variante. Dieses ist aktuell für 5,99 Euro pro Monat erhältlich (Stand: September 2025). Details zu den verfügbaren Paketen und Funktionen finden sich auf der offiziellen Website von RTL+.