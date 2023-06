"Guidos Deko Queen - Promi-Spezial": Sendetermin, Übertragung und Kandidatinnen

"Guidos Deko Queen" ist mit einem Promi-Spezial zurück. Alles rund um Sendetermin, Kandidatinnen und die Übertragung im TV und Stream erfahren Sie hier.

Guido Maria Kretschmer ist einer der erfolgreichsten Modeschöpfer Deutschlands. Außerdem ist er einer der bekanntesten Vertreter seiner Branche des Landes, was nicht zuletzt an seinen TV-Shows liegt. Mit der Sendung "Shopping Queen" erreichte er einen gewissen Kult-Status beimVox-Publikum. Das nutzte der Sender natürlich aus und gab dem Designer mit "Guidos Deko Queen" gleich eine weitere Show.

Jetzt ist die Sendung mit einer Sonderausgabe zurück. Bei "Guidos Deko Queen - Promi-Spezial" sind diesmal allerdings keine gewöhnlichen Kandidatinnen dabei, die um das Preisgeld von 2.500 Euro kämpfen. Stattdessen wollen drei Promis die Chance nutzen, ihre Inneneinrichtugs-Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Da es sich um ein Promi-Spezial handelt, wird das Preisgeld am Ende auch für einen guten Zweck gespendet.

Welche prominenten Teilnehmerinnen mit dabei sind, erfahren Sie hier. Außerdem zeigen wir Ihnen, wo und wann Sie die neueste Ausgabe von "Guidos Deko Queen" sehen können.

Sendetermin von "Guidos Deko Queen- Promi-Spezial"

Nach dem Ende der letzten Staffel von "Guidos Deko Queen" gab es eine längere TV-Pause für das Format. Nun kommt es mit einem Promi-Spezial zurück. "Guidos Deko Queen - Promi-Spezial" wird am 4. Juli zur Primetime um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

"Guidos Deko Queen - Promi-Spezial": Übertragung der Show im TV und Stream

Einem breiten Publikum ist Guido Maria Kretschmer durch seine TV-Show auf dem Sender Vox bekannt geworden. Seitdem ist der Designer in verschiedenen Formaten auf den Kanal zu sehen. Auch das Format "Guidos Deko Queen" wird von dem Privatsender gezeigt. Wenig überraschend ist daher auch die Sonderausgabe "Guidos Deko Queen - Promi-Spezial" bei Vox zu sehen.

Neben der Ausstrahlung im TV gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Sendung im Stream zu sehen. Da Vox zur RTL Media Group gehört, sind die Shows des Senders auch auf dem RTL-Streamingdienst zu sehen. Neben den regulären Ausgaben von "Guidos Deko Queen" bei RTL+ wird auch das Promi-Spezial dort zu finden sein.

Das sind die Kandidatinnen bei "Guidos Deko Queen - Promi-Spezial"

Normalerweise ist "Guidos Deko Queen" ein Wettstreit zwischen Fans der Sendung, die ihr Können unter Beweis stellen und natürlich das Preisgeld von 2.500 Euro gewinnen möchten. Beim Promi-Spezial sieht das ein wenig anders aus. Diesmal kämpfen nämlich prominente Kandidatinnen um den Titel Deko Queen. Dabei wird jeder der Teilnehmerinnen ein individuelle Eyecatcher zugeteilt, den sie in Szene setzen müssen.

Die Kandidatinnen von "Guidos Deko Queen - Promi-Spezial" stellen wir Ihnen hier kurz vor:

Mirja du Mont

Mirja du Mont Foto: RTL

Das Model ist seit einigen Jahren auch im TV zu sehen. Derzeit spielt sie in der Daily-Soap "Unter uns" eine der Hauptrollen. Sie war aber auch schon häufig in anderen Shows zu sehen, etwa beim "Quiz Taxi". Bei "Deko Queen" geht sie die Neugestaltung ihrer Küche an und erhält als Aufgabe, eine Verdigris-Grüne Bank in Szene zu setzen.

Panagiota Petridou

Panagiota Petridou Foto: RTL

Panagiotas Weg zum Fernsehen war alles andere als gewöhnlich. Ursprünglich arbeitete sie als Autoverkäuferin und wurde dann gefragt, ob sie die Moderation einer Doku-Soap übernehmen möchte. Bei dieser ging es selbstverständlich um das Verkaufen von Autos. Seitdem ist sie in diversen TV-Formaten wie "Genial daneben" oder "5 gegen Jauch" zu sehen gewesen. Bei "Guidos Deko Queen - Promi-Spezial" kann man sie nun dabei sehen, wie sie das Babyzimmer in ihrem Zuhause neu gestaltet. Der ihr zugeteilte Eyecatcher ist ein Sessel in Sundial-Gelb.

Renata Lusin

Renata Lusin Foto: RTL

Die Tänzerin hat eine erfolgreiche Profi-Karriere vorzuweisen. Des Weiteren war sie auch schon in einem Kurzfilm und auf dem Cover des Playboy zu sehen. Wirklich bekannt ist sie aber für ihre Auftritte bei "Let's Dance". Denn Renata Lusin ist eine der Profitänzerinnen, die jedes Jahr aufs Neue mit einem prominenten Tanzpartner um den Sieg in der Show kämpft. Ihre nächste Herausforderung ist jetzt das Dekorieren ihres Arbeitszimmers, bei dem sie eine Vase in Digital-Lavender-Lila in Szene setzen muss.