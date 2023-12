"Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern": TV- und Sendetermine der Serie

Hier finden Sie Infos rund um Sendetermine, Übertragung im Free-TV und Stream, Folgen, sowie Besetzung von "Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern".

Es ist der Sommer im Jahr 1965. Der FC Bayern München steigt endlich in die erste Bundesliga auf. 58 Jahre später kann sich der FC Bayern 33 Deutsche Meistertitel eintragen, alles dank dem Aufstiegsteam von 1965. Die Serie "Gute Freunde – Der Aufstieg des FC Bayern" nimmt genau dieses Team unter die Lupe. Alle bisher bekannten Informationen zur Serie finden Sie hier.

Die Serie "Gute Freunde- Der Aufstieg des FC Bayern" basiert auf dem Roman "Gute Freunde: Die wahre Geschichte des FC Bayern München" von Thomas Hüetlin. Hüetlin ist Spiegeljournalist und Bestsellerautor. Wie schon im Buch dreht sich die Geschichte um die Starspieler der Aufstiegsmannschaft: Gerd Müller, Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Paul Breitner und Uli Hoeneß.

Neben der persönlichen Geschichte der jungen FC-Bayern-Spieler geht es natürlich auch um den Aufstieg in die Bundesliga. Der hat den Verein seit der Gründung im Jahr 1900 rund 65 Jahre gekostet: Von der Regionalliga bis an die europäische Spitze. Es geht allerdings nicht nur um den FC Bayern, die Serie erzählt außerdem die Geschichte von der Professionalisierung des Fußballs. Von einer Zeit, in der selbst hochklassige Fußballspieler noch einen Nebenjob brauchten, bis hin zum heutigen Millionengeschäft.

"Gute Freunde – Der Aufstieg des FC Bayern": Seit wann läuft die Serie?

Die Serie hat bereits am Montag, dem 26. Juni 2023, ihre Premiere auf dem Münchner Filmfestival gefeiert. Wenige Monate später, im November, feierte die Serie auch ihre Premiere im Free-TV und Stream. Im Free-TV auf RTL liefen die ersten Folgen am 22. November 2023. Im Streamingdienst des Senders RTL+ steht die Serie um den FC Bayern bereits seit dem 18. November 2023 vollständig zur Verfügung.

"Gute Freunde – Der Aufstieg des FC Bayern": Sendetermine der einzelnen Folgen

Insgesamt gibt es sechs Teile der Serie "Gute Freunde- Der Aufstieg des FC Bayern". Dabei werden die Ausstrahlungen im Stream und im Free-TV voneinander unterschieden. Die ersten drei Teile der Serie stehen auf RTL+ seit dem 18. November 2023 zur Verfügung. Die restlichen drei Teile sind seit dem 22. November auf RTL+ online.

Im Free-TV strahlt RTL am 22. November die ersten drei Teile ab 20.15 Uhr zur Primetime aus. Wann und ob die letzten drei Teile im Free-TV ausgestrahlt werden, ist noch nicht bekannt. Offenbar plant RTL die vollständige Serie nur auf dem hauseigenen Streamingdienst bereitzustellen. Sollte sich dies ändern und die restlichen Folgen laufen ebenfalls im Free-TV, informieren wir Sie. Hier finden Sie nochmal eine Übersicht zur Ausstrahlung auf RTL+:

Übertragung von "Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern" im Free-TV und Stream

Die Premiere hat die Serie auf Grundlage des Bestsellers "Gute Freunde: Die wahre Geschichte des FC Bayern München" von Thomas Hüetlin, im Juni 2023 beim Münchner Filmfestival gefeiert. Der Sechsteiler ist jedoch auch im Stream auf RTL+ und zum Teil im Free-TV auf RTL zu sehen.

Die Besetzung von "Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern"

In "Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern" dürfte einem das ein oder andere Gesicht aus dem Cast bekannt vorkommen. Der Regisseur David Dietl hat die Rollen der FC-Bayern Spieler besetzt. Trixie Strobel, Stella Goritzki, Leonie Brill, Amelie Henning und Martina Gierlich werden als die Frauen der Spieler zu sehen sein. Hier finden Sie alle Schauspieler der Serie im Überblick: