"Happy Birthday Tabaluga!": Alle Infos rund um Gäste und Sendetermin der Geburtstagsshow

"Happy Birthday Tabaluga!": Der kleine grüne Drache feiert Geburtstag bei Sat.1. Wir haben alle Informationen rund um Sendetermin, Übertragung, Wiederholung, Gäste und Moderator der Geburtstagssendung.

Kinderheld Tabaluga hat Geburtstag - und bekommt seine eigene Geburtstagssendung. Aufgezeichnet wurde die Show bereits im Februar 2023. Am 27. März 2023 feiert sie dann Premiere auf der großen Leinwand im Zoo Palast in Berlin. Wenig später gibt es die Geburtstagsfete auch im Free-TV bei Sat.1 zu sehen.

Sie wollen wissen, wann genau "Happy Birthday Tabaluga!" im TV läuft, wie Sie die Sendung verfolgen können, welche Promis eingeladen sind, wer das Programm moderiert und ob Sie die Sendung im Nachgang noch ansehen können? Wir haben alle Informationen rund um Sendetermin, Übertragung, Gäste, Moderator und Wiederholung von "Happy Birthday Tabaluga!".

Sendetermin von "Happy Birthday Tabaluga!"

Dieses Jahr bringt der kleine Drache die Ostereier: "Happy Birthday Tabaluga!" wird an Ostermontag, dem 10. April 2023, im Free-TV auf Sat.1 ausgestrahlt. Los geht's zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.

Der Sender Sat.1 kündigte die Ausstrahlung von "Happy Birthday Tabaluga!" unlängst auch auf Instagram an:

Übertragung von "Happy Birthday Tabaluga!": So können Sie die Sendung verfolgen

Die Ausstrahlung der Feierlichkeiten im Free-TV übernimmt der Sender Sat.1. Wie das gesamte Programm von Sat.1 und ProSieben kann auch diese Sendung im Live-Stream auf der Plattform Joyn verfolgt werden. Die Nutzung des Live-Streams ist kostenlos - man muss sich lediglich mit der E-Mail-Adresse registrieren.

Das sind die Gäste bei "Happy Birthday Tabaluga!"

Einer darf als Gast auf Tabalugas Geburtstag natürlich nicht fehlen: Peter Maffey. Der langjährige "Wegbegleiter" des kleinen Drachens wird auf jeden Fall wichtiger Teil der Sendung sein. Als weitere Gäste sind bisher bestätigt:

Johannes Oerding

Maite Kelly

Wincent Weiss

Gemeinsam mit anderen Gästen werden sie Lieder wie „Nessaja", „Ich fühl‘ wie du“ oder „Die Welt ist wunderbar“ singen.

Thore Schölermann ist Moderator von "Happy Birthday Tabaluga!"

Durch die Show führt Moderator Thore Schölermann. Neben "Happy Birthday Tabaluga!" moderiert der 38-Jährige noch einige weitere Sendungen aus dem ProSieben/Sat.1-Kosmos. So ist er regelmäßig bei "taff" und "The Voice of Germany" sowie der Junior-Ausgabe der Gesangsshow vor der Kamera zu sehen - von "The Voice Kids" wird es 2023 übrigens wieder neue Sendetermine geben. Gebürtig kommt Schölermann auf Iserlohn in Nordrhein-Westfalen. Nach dem Abitur und Wehrdienst absolvierte er eine Schauspielausbildung auf Mallorca. Anschließend wurde er vor allem durch seine Rolle als Christian Mann in "Verbotene Liebe" bekannt, bevor er 2012 die ersten größeren Moderationen übernahm.

So können Sie "Happy Birthday Tabaluga!" in der Wiederholung sehen

Dazu, ob es von "Happy Birthday Tabaluga!" eine Wiederholung geben wird, hat sich Sat.1 noch nicht konkret geäußert. Falls es hierzu weitere Informationen geben sollte, werden wir sie an dieser Stelle ergänzen. Mit relativer Sicherheit lässt sich aber jetzt schon sagen, dass "Happy Birthday Tabaluga!" auch noch nach dem Sendetermin eine Zeit lang bei Joyn abrufbar sein wird.