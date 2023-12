"Hart aber fair" gestern am 11. Dezember 2023: Das sind die Gäste und das Thema

Bei "Hart aber fair" gestern am 11. Dezember 2023 geht es um Furcht. Diese fünf Gäste sind in der letzten Talkshow vor der Winterpause in der ARD dabei.

Moderator Louis Klamroth und seine fünf Gäste diskutierten bei " Hart aber fair" gestern Abend über die größten Schrecken des Jahres. Hier bekommen Sie die Infos zur Talkshow, die am 11. Dezember 2023 ab 21 Uhr in der ARD zu sehen war.

In diesem Artikel geht es nicht nur um Gäste und Thema. Unter anderem werden die Fragen beantwortet, wo es die Übertragung gab und wann sich eine Wiederholung sehen lässt.

Thema bei "Hart aber fair" gestern am 11. Dezember 2023

In der letzten Sendung des Jahres blickten Louis Klamroth und die Gäste auf 2023 zurück. Konkret lautete das Thema von "Hart aber fair" gestern so: "2023 – ein Jahr, das uns das Fürchten lehrt".

"2023 ist ein Jahr des Schreckens", hieß es in der Ankündigung zur Sendung. Unter anderem wurde auf Russlands Krieg in der Ukraine und den Terror der Hamas zurückgeblickt. Innenpolitisch ging es um das Chaos der Ampel-Regierung, die in einer Haushaltskrise steckt.

Der Sender warf in der Ankündigung zur "Hart aber fair"-Sendung vom 11. Dezember 2023 die Frage auf, ob wir in einer Welt von Krieg und Unordnung leben. Die Gäste sprachen aber auch darüber, was Hoffnung gibt.

"Hart aber fair": Gäste gestern am 11. Dezember 2023

Politiker, Journalisten und ein Sicherheitsexperte bildeten die Diskussionsrunde in der aktuellen Sendung.

Hier stellen wir die Gäste von "Hart aber fair" von gestern Abend vor, wie der Sender sie angekündigt hat:

Marie-Agnes Strack-Zimmermann ( FDP ): Vorsitzende des Verteidigungsausschusses und Mitglied im Vorstand der Bundestagsfraktion

Vorsitzende des Verteidigungsausschusses und Mitglied im Vorstand der Bundestagsfraktion Carlo Masala : Sicherheitsexperte, Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr , Autor "Bedingt abwehrbereit"

Sicherheitsexperte, Professor für internationale an der Universität der , Autor "Bedingt abwehrbereit" Gerhart Baum ( FDP ): ehemaliger Bundesinnenminister und Rechtsanwalt

ehemaliger Bundesinnenminister und Rechtsanwalt Katrin Eigendorf : Kriegsberichterstatterin, internationale Sonderkorrespondentin des ZDF

Kriegsberichterstatterin, internationale Sonderkorrespondentin des Markus Feldenkirchen : Autor und Journalist, Redakteur im Hauptstadtbüro des Spiegel

Übertragung: "Hart aber fair" gestern im TV und Live-Stream

"Hart aber fair" war am 11. Dezember 2023 ab 21 Uhr in der ARD zu sehen. Es gab aber nicht nur eine Übertragung im Free-TV. Auf der Seite der ARD wird kostenlos ein Live-Stream angeboten.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Zur "Hart aber fair"-Sendung vom 11. Dezember 2023 gibt es mehr als eine Wiederholung: Es werden drei auf verschiedenen Sendern angeboten. Das sind die Sendetermine:

12. Dezember 2023, 02.05 Uhr: ARD

12. Dezember 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

13. Dezember 2023, 00.50 Uhr, 3Sat

Unabhängig von den Wiederholungen im Fernsehen werden die Folgen auch in der Mediathek der ARD veröffentlicht.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair" ist normalerweise am Montag ab 21 Uhr in der ARD zu sehen. Die Sendung vom 11. Dezember 2023 ist aber vorerst die letzte, da die Talkshow mehrere Wochen in die Winterpause geht und erst 2024 zurückkehrt. Wann die nächste Folge läuft, hat der Sender noch nicht angekündigt - frühestens am 8. Januar. Das ist damit der einzig angekündigte Sendetermin:

11. Dezember 2023, 21.00 Uhr

