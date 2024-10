"Hart aber fair" gestern am 30.9.24: Das waren die Gäste und das Thema

Bei der Talkshow „Hart aber fair“ gestern Abend in der ARD waren neben Moderator Louis Klamroth sechs Gäste mit dabei. Diese nahmen sich ein Thema vor, das in Deutschland immer wieder kontrovers diskutiert wird.

Hier bekommen Sie die Infos zur „Hart aber fair“-Sendung vom 30.9.24. Dabei geht es nicht nur um die Gäste und das Thema, sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Hart aber fair": Gäste gestern am 30.9.24

Das Thema der aktuellen Talkshow-Ausgabe wird weiter unten genauer ausgeführt. Hier bekommen Sie erst einmal eine Übersicht über die Gäste bei „Hart aber fair“ gestern Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Johannes Vogel (FDP): Stellvertretender Bundesvorsitzender

Jan van Aken (Die Linke): Bewerber um den Parteivorsitz

Julia Friedrichs: Journalistin und Buchautorin von „Crazy Rich“

Josef Rick: Immobilienunternehmer - fordert, dass Reiche mehr Steuern zahlen

Wolfgang Grupp: langjähriger Geschäftsführer „TRIGEMA W. Grupp KG“

Nadine Metgenberg: Eventplanerin für Luxushochzeiten

Thema bei "Hart aber fair" gestern am 30.9.24

„Die Gerechtigkeits-Debatte: Können wir uns die Reichen noch leisten?“ - das war das Thema bei „Hart aber fair“ am 30.9.24. Laut Sender hätten viele Menschen in Deutschland das Gefühl, dass es nicht mehr gerecht zugehe. Und er wirft die Frage auf, um die es im Kern in der Sendung ging: „Hat dies auch damit zu tun, dass den reichsten 10 Prozent rund zwei Drittel des gesamten Vermögens gehört und für die ärmere Hälfte nur rund 2 Prozent bleiben?“.

Genau darüber diskutierten Louis Klamroth und seine Gäste. Und der Sender nennt noch weitere Fragen, um die es in der aktuellen Sendung von „Hart aber fair“ ging: Gefährdet die ungleiche Verteilung von Vermögen den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Und sollen Reiche mehr zahlen oder tun sie schon genug für das Land?

Übertragung: "Hart aber fair" gestern im TV oder Live-Stream

"Hart aber fair" wurde am 30.9.24 ab 21 Uhr in der ARD gezeigt. Neben der Übertragung im Free-TV gab es auch einen kostenlosen Live-Stream auf der Seite der ARD.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Zur "Hart aber fair"-Sendung vom 30.9.24 gibt es gleich drei Wiederholungen. Zwei davon liefen und laufen mitten in der Nacht, die dritte zur besten Sendezeit.

Das sind alle Sendetermine zur aktuellen Folge mit der Nummer 797 mit der Erstausstrahlung und den Wiederholungen:

30.9.2024, 21.00 Uhr: ARD

01.10.2024, 02.25 Uhr: ARD

01.10.2024, 20.15 Uhr, tagesschau24

02.10.2024, 01.05 Uhr, 3Sat

Unabhängig von den Sendezeiten im TV lässt sich „Hart aber fair“ immer auch im Online-Stream in der Mediathek der ARD nachholen. Ab Mittwoch ist dort auch eine Fassung aufrufbar, die von Louis Klamroth kommentiert und um redaktionelle Inhalte ergänzt wird.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair“ ist normalerweise montags ab 21 Uhr in der ARD zu sehen. Es kann aber immer wieder zu Abweichungen bei der Sendezeit oder zu Ausfällen der kompletten Sendung kommen. So gibt es am 14. Oktober keine neue Folge. Stattdessen laufen Filme im Ersten: ab 20.15 Uhr „Harter Brocken: Die Fälscherin“ und ab 21.45 Uhr „Grießnockerlaffäre“. Das sind damit die nächsten Sendetermine von „Hart aber fair“ samt Sendezeit:

30.09.2024, 21.00 Uhr Folge 797

7.10.2024, 20.45 Uhr: Folge 798

21.10.2024, 21.00 Uhr: Folge 799

28.10.2024, 21.00 Uhr: Folge 800

04.11.2024, 21.15 Uhr Folge 801

(sge)