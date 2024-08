"Hart aber fair": Diese Gäste diskutierten gestern über das Thema „US-Wahl - Trump oder Harris?“

Einige Polittalkshows sind aktuell in der Sommerpause. Ganz müssen sie aber nicht auf die Diskussionen rund um aktuelle politische Ereignisse verzichten. Moderator Louis Klamroth begrüßte gestern Abend am 5.8.24 wieder einige Gäste, sodass der politische Abend in der ARD gesichert werden konnte.

Über welches Thema wurde in der gestrigen Ausgabe von „Hart aber fair“ gesprochen? Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos rund um Gäste, Thema, Übertragung und Wiederholung der Sendung, die am 5. August 2024 ab 21 Uhr in der ARD ausgestrahlt wurde für Sie.

Thema bei „Hart aber fair“ am 5. August 2024

Gestern ging es bei „Hart aber fair“ um die anstehende US-Wahl. Die Augen der Welt richten sich auf die bevorstehende Wahl in den Vereinigten Staaten: Wer wird das Weiße Haus erobern – Donald Trump oder Kamala Harris? Die Schlammschlacht des Wahlkampfes erreicht neue Tiefen, während globale Krisen die internationale Bühne dominieren.

Der Krieg in der Ukraine, Putins Drohungen gegenüber der NATO und die eskalierende Situation im Nahen Osten prägen das Weltgeschehen. Inmitten dieser Herausforderungen stellt sich die Frage: Wer von den beiden Präsidentschaftskandidaten kann mehr zur globalen Sicherheit beitragen? Und wie zuverlässig werden die Vereinigten Staaten unter Trump oder Harris für Deutschland und die internationale Gemeinschaft sein?

"Hart aber fair": Gäste gestern am 5. August 2024

Diese Gäste nahmen gestern Abend bei Louis Klamroth in „Hart aber fair“ Platz:

Norbert Röttgen (CDU): Mitglied des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag

Alice Hasters: Journalistin und Autorin

Ralf Stegner (SPD): Mitglied des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag

Amira Mohamed Ali (BSW): Parteivorsitzende

Jörg Wimalasena: Politischer Korrespondent bei der WELT

Louis Klamroth: Er übernimmt die Moderation bei „Hart aber fair“

Frank Plasberg hat nach 22 Jahren und fast 750 Folgen seinen Posten als Moderator des ARD-Polittalks „Hart aber fair“ im November 2022 aufgegeben. Sein Nachfolger Louis Klamroth startete am 9. Januar 2023. Der 32-Jährige moderierte davor bereits erfolgreich „Klamroths Konter“ bei ntv und wurde mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.

Klamroth ist der Sohn von Schauspieler Peter Lohmeyer und bekannt aus dem Film „Das Wunder von Bern“. Nach seinem Politikwissenschaftsstudium in Amsterdam arbeitete er bei ntv und ProSieben. Vor der letzten Bundestagswahl moderierte er Interviews mit den verschiedenen Kanzlerkandidaten. Plasberg begrüßte damals seinen Nachfolger und sicherte zu, der Sendung als Zuschauer treuzubleiben.

„Hart aber fair“: Übertragung im TV und Live-Stream

Die Sendung „Hart aber fair“ wurde gestern am 5. August 2024 um 21 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Darüber hinaus stellt die ARD auf ihrer Website einen kostenfreien Live-Stream zur Verfügung, sodass die Sendung auch online verfolgt werden kann.

Wiederholung von „Hart aber fair“ vom 5. August 2024

Nach der Ausstrahlung steht die komplette Folge von „Hart aber fair“ in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Zusätzlich wird die Sendung mehrfach im Fernsehen wiederholt. Hier haben wir die Termine für die Wiederholung für Sie aufgelistet:

Dienstag, 6. August 2024, 02.05 Uhr, ARD

Dienstag, 6. August 2024, 20.15 Uhr, tagesschau24

Mittwoch, 7. August 2024, 01.55 Uhr, 3sat

Sendetermine der ARD-Talkshow „Hart aber fair“

Die Talkshow „Hart aber fair“ wird montags in der ARD ausgestrahlt. In der Regel beginnt die Sendung um 21 Uhr, wobei sich die Sendezeit je nach Verlauf des übrigen Programms ändern kann. Hier sind die Termine für die kommenden Ausgaben:

12. August 2024, 21.00 Uhr, ARD

26. August 2024, 21.00 Uhr, ARD

9. September 2024, 21.00 Uhr, ARD