"Hart aber fair": Gäste diskutieren heute über den Krieg in der Ukraine

In der Talkshow "Hart aber fair" geht es heute am 13. Februar 2023 um den Krieg in der Ukraine, der seit einem Jahr andauert. Diese Gäste sind dabei.

Am 24. Februar 2022 hat Russland die Ukraine überfallen. Fast in Jahr später dauert der Krieg weiter an. In der ARD-Talkshow " Hart aber fair" diskutieren die Gäste von Louis Klamroth darüber, was bisher passiert ist und wie es weitergehen könnte.

"Hart aber fair" ist heute am 13. Februar 2023 ab 21 Uhr in der ARD zu sehen. Hier bekommen Sie die Informationen zur Sendung - auch rund um Übertragung, Wiederholung und weitere Sendetermine.

Thema bei "Hart aber fair" am 13. Februar 2023

Ganz konkret lautet das Thema bei "Hart aber fair" heute Abend so: "Putins Überfall, Europas Albtraum: Ein Jahr Krieg und kein Ende in Sicht?". Dabei diskutieren die Gäste über Fragen wie: Woher nehmen die Menschen in der Ukraine die Kraft für den Widerstand? Und warum unterstützen so viele Russen den Krieg?

Es soll aber auch um den künftigen Kriegsverlauf in der Ukraine gehen: Wie könnte der Krieg beendet werden? Und welche Unterstützung könnte oder sollte der Western noch leisten?

"Hart aber fair": Gäste heute am 13. Februar 2023

Das sind die Gäste bei "Hart aber fair" heute Abend in der ARD - Andrij Melnyk und Ina Ruck sind nicht im Studio, sondern werden zugeschaltet:

Vassili Golod : Ukraine-Korrespondent der ARD , Autor der Dokumentation "Krieg im Leben", die vor " Hart aber fair " läuft

Ukraine-Korrespondent der , Autor der Dokumentation "Krieg im Leben", die vor " " läuft Amira Mohamed Ali (Linke): Fraktionsvorsitzende

Fraktionsvorsitzende Hans-Lothar Domröse : ehemaliger deutscher Nato-General

ehemaliger deutscher Nato-General Katarina Barley ( SPD ): Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Mitglied im SPD-Parteivorstand

Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Mitglied im SPD-Parteivorstand Gesine Dornblüth : Freie Journalistin, von 2012 bis 2017 Korrespondentin des Deutschlandradios in Moskau , Mitautorin des Buches "Jenseits von Putin. Russlands toxische Gesellschaft"

Freie Journalistin, von 2012 bis 2017 Korrespondentin des in , Mitautorin des Buches "Jenseits von Putin. toxische Gesellschaft" Ina Ruck : Leiterin des ARD -Fernsehstudios in Moskau (zugeschaltet)

Leiterin des -Fernsehstudios in (zugeschaltet) Andrij Melnyk : Vize-Außenminister der Ukraine , ehemaliger Botschafter in Deutschland (zugeschaltet)

Übertragung von "Hart aber fair" im TV und Live-Stream

"Hart aber fair" ist in der Regel montags in der ARD zu sehen. Heute am 13. Februar 2023 läuft die Sendung von 21 bis 22.15 Uhr im Free-TV. Gleichzeitig wird auf der Website des Senders ein Live-Stream angeboten, der kostenlos ist.

"Hart aber fair": Wiederholung im TV oder in der Mediathek

"Hart aber fair" wird nach der Ausstrahlung immer in der ARD-Mediathek als Wiederholung angeboten. Außerdem gibt es Wiederholungen im TV. Das sind die weiteren Sendetermine zur Folge vom 13. Februar 2023:

14. Februar 2023, 02.05 Uhr, ARD

14. Februar 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

15. Februar 2023, 01.40 Uhr, 3Sat

"Hart aber fair": Sendetermine der Talkshow in der ARD

"Hart aber fair" läuft montags meistens um 21 Uhr, die Sendezeit kann sich aber manchmal verschieben. Nächsten Montag am 20. Februar fällt die Folge sogar komplett aus - am Rosenmontag 2023 geht es in der ARD stattdessen um Karneval.

Das sind die nächsten Sendetermine der Talkshow "Hart aber fair":

13. Februar 2023, 21.00 Uhr

27. Februar 2023, 21.00 Uhr

6. März 2023, 21.00 Uhr

