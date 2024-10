"Hart aber fair" gestern am 28.10.24: Das waren die Gäste und das Thema

Moderator Louis Klamroth und seine Gäste diskutierten bei „Hart aber fair“ gestern über ein Thema, das für Krisenstimmung in Deutschland sorgt. Hier erfahren Sie, wer in der Talkshow dabei war und worum es genau ging.

Außerdem erhalten Sie weitere Infos zur „Hart aber fair“-Sendung gestern Abend, die am 28.10.24 ab 21 Uhr in der ARD zu sehen war. Dabei geht es unter anderem um die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Hart aber fair": Gäste gestern am 28.10.24

Das Thema wird weiter unten genauer ausgeführt. Hier bekommen Sie erst einmal einen Überblick über die Gäste bei „Hart aber fair“ gestern Abend, wie der Sender sie angekündigt hatte:

Andreas Audretsch (Grüne): stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag und künftiger Wahlkampf-Manager

Frank Schäffler (FDP) : Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Haushaltsausschuss

Hildegard Müller: Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie

Aleksandar Zec: Gebrauchtwagenhändler in Stuttgart

Ragnhild Sørensen: Sprecherin des Vereins Changing Cities

Ranga Yogeshwar: Wissenschaftsjournalist

Thema bei "Hart aber fair" gestern am 28.10.24

„Deutschland in der Autokrise: Fährt eine Industrie gegen die Wand?“ - so lautete das Thema bei „Hart aber fair“ vom 28.10.24 konkret. Schon in der Ankündigung wurde die Krise bei Volkswagen als größtes Beispiel genannt. Am Tag der Ausstrahlung wurde das Thema dann noch einmal akuter. Konzernbetriebsratschefin Daniela Cavallo gab am Montag bei einer Informationsveranstaltung für die Belegschaft in Wolfsburg bekannt: „Der Vorstand will in Deutschland mindestens drei VW-Werke dichtmachen.“ Bei allen verbleibenden Standorten sei eine Verkleinerung geplant. Zehntausende Arbeitsplätze bei VW würden dadurch wegfallen.

Louis Klamroth und seine Gäste diskutierten unter anderem über die Gründe für diese Krise. Der Sender wirft in der Ankündigung diese Fragen auf: Hat die Branche zu lange auf den Verbrenner gesetzt und die Elektromobilität verschlafen? Oder wird sie von der Politik bei dieser Herausforderung alleingelassen?

Übertragung: "Hart aber fair" gestern im TV oder Live-Stream

"Hart aber fair" wurde gestern am 28.10.24 ab 21 Uhr in der ARD gezeigt. Es gab aber nicht nur im Free-TV eine Übertragung. Es wurde auch kostenlos ein Live-Stream auf der Seite der ARD angeboten.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV oder in der Mediathek

Zur „Hart aber fair“-Sendung vom 28.10.24 gibt es gleich drei Wiederholungen im Fernsehen. Die laufen nicht alle in der ARD.

Das sind alle Sendetermine zur aktuellen Folge 800 von „Hart aber fair“ mit der Erstausstrahlung und den Wiederholungen;

28.10.2024, 21.00 Uhr: ARD

29.10.2024, 02.05 Uhr: ARD

29.10.2024, 20.15 Uhr, tagesschau24

30.10.2024, 01.30 Uhr, 3Sat

Darüber hinaus werden die Folgen vom „Hart aber fair“ auch im Online-Stream in der Mediathek der ARD veröffentlicht. Ab Mittwoch ist dort auch eine Fassung aufrufbar, die Kommentare von Louis Klamroth enthält und redaktionell ergänzt wurde.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair“ läuft montags ab 21 Uhr in der ARD - zumindest meistens. In den kommenden Wochen gibt es zwar keine Ausfälle, aber Verschiebungen bei der Sendezeit. So startet die Sendung in der kommenden Woche eine Viertelstunde später. Auch für den 25. November ist ein späterer Start angekündigt. Das sind die kommenden Sendetermine inklusive Sendezeit:

28.10.2024, 21.00 Uhr: Folge 800

04.11.2024, 21.15 Uhr Folge 801

11.11.2024, 21.00 Uhr: Folge 802

18.11.2024, 21.00 Uhr: Folge 803

25.11.2024, 22.05 Uhr: Folge 804

