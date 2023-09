"Hart aber fair" gestern am 4. September 2023: Diese Gäste waren dabei

Bei "Hart aber fair" gestern am 4. September 2023 ging es um ein Thema, das viele Menschen ärgert. Welche Gäste waren in der aktuellen Talkshow dabei?

Bei " Hart aber fair" gestern Abend hatte Moderator Louis Klamroth fünf Gäste im Studio. Wer war dabei? Und um welches Thema ging es in der aktuellen Sendung?

Hier bekommen Sie die Infos zur ARD-Talkshow, die am 4. September 2023 ab 21 Uhr zu sehen war. Dabei geht es nicht nur um die Gäste und das Thema, sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

Thema bei "Hart aber fair" gestern am 4. September 2023 ist die Bahn

Das Thema bei "Hart aber fair" lautete gestern konkret: "Zu spät, zu schlecht, zu teuer: Warum ist die Bahn so kaputt?".

Ein Problem der Bahn ist das marode Schienennetz. Das bedeutet gleichzeitig viele Verspätungen, die für die Deutsche Bahn teuer sind: Sie musste am Jahr 2022 insgesamt 93 Millionen Euro Entschädigungen an die Kunden zahlen.

Die Gäste diskutierten darüber, was die Gründe für die Probleme bei der Bahn sind und wie sie sich lösen lassen. Helfen vereinzelte Reformen oder ist ein kompletter Neustart nötig? Die Gäste von Louis Klamroth hatten zu solchen Fragen unterschiedliche Meinungen.

Eine gute Nachricht gab es zuletzt immerhin für Fahrgäste: Ein neuer Bahn-Streik durch die EVG wurde abgewendet. Allerdings sind Streiks in diesem Jahr damit noch nicht komplett vom Tisch. Es laufen aktuell nämlich noch Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der GDL. Diese Gewerkschaft hatte in der Vergangenheit nicht davor zurückgeschreckt, ihre Forderungen mit Streiks durchzusetzen.

"Hart aber fair": Gäste gestern am 4. September 2023

Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gäste, die bei "Hart aber fair" gestern Abend miteinander diskutiert haben. Wir stellen sie so vor, wie sie vom Sender angekündigt wurden:

Berthold Huber : Vorstand für Infrastruktur bei der Deutschen Bahn

Vorstand für Infrastruktur bei der Michael Theurer ( FDP ): Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium

Parlamentarischer Staatssekretär im Fatma Mittler-Solak : Moderatorin des "ARD-Buffet", Presenterin der Doku "Besser Bahnfahren!

Moderatorin des "ARD-Buffet", Presenterin der Doku "Besser Bahnfahren! Sarah Bosetti : Moderatorin und Autorin

Moderatorin und Autorin Prof. Dr. Christian Böttger : Professor für Verkehrswesen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin

Übertragung: "Hart aber fair" gestern im TV und Live-Stream

"Hart aber fair" lief am 4. September 2023 von 21 Uhr bis 22.15 in der ARD. Neben der Ausstrahlung im Free-TV gab es auch eine Übertragung im Internet: Den Live-Stream finden Sie auf der Seite der ARD.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV und in der Mediathek´

Zur "Hart aber fair"-Sendung vom 4. September 2023 gibt es gleich drei Wiederholungen im Fernsehen, zwei davon laufen allerdings nachts:

5. September 2023, 02.05 Uhr: ARD

5. September 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

6. September 2023, 00.55 Uhr, 3Sat

Unabhängig von einer bestimmten Sendezeit lassen sich die Folgen von "Hart aber fair" nach der Erstausstrahlung auch immer online in der Mediathek der ARD nachholen.

"Hart aber fair": Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair" ist aus der Sommerpause zurück und läuft nun in der Regel wieder montags ab 21 Uhr in der ARD. Es kann aber abhängig vom weiteren Programm zu Pausen oder zu Verschiebungen bei der Sendezeit kommen. Wie sehen die Sendetermine der Talkshow "Hart aber fair" in den kommenden Wochen aus? Das ist die Übersicht über die nächsten Termine samt Sendezeit:

4. September 2023, 21.00 Uhr

11. September 2023, 21.30 Uhr

18. September 2023, 21.00 Uhr

25. September 2023, 21.00 Uhr

