„Hart aber fair“ gestern am 10.3.25: Das waren die Gäste und das Thema

Bei „Hart aber fair“ wird immer montags über aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft diskutiert. Auch gestern am 10. März waren wieder sieben Gäste im Studio, die mit dem Gastgeber Louis Klamroth über ein aktuelles Thema diskutierten. Nachdem die Polit-Talkshow vergangene Woche nicht zu sehen war, knüpfte die Talkrunde gestern an die letzte Ausgabe an: Erneut sollte es um die Koalition zwischen CDU/CSU und SPD gehen.

Wie genau lautete das Thema bei „Hart aber fair“ gestern am 10.3.25? Welche Gäste waren im Studio und nahmen an der Diskussion teil?Die Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neueste Ausgabe der Talkshow haben wir hier für Sie. Wir informieren Sie auch darüber, wie und wo Sie „Hart aber fair“ in der Wiederholung sehen können.

„Hart aber fair“: Gäste gestern am 10.3.25

Wie das Thema der gestrigen Folge von „Hart aber fair“ lautete, verraten wir weiter unten. Hier stellen wir Ihnen zunächst die Gäste der aktuellen Sendung vor. Gestern hatte die ARD folgende Personen angekündigt:

Anke Rehlinger (SPD): Stellvertretende Bundesvorsitzende, Ministerpräsidentin des Saarlands und Mitglied im Sondierungsteam

Herbert Reul (CDU): Innenminister von Nordrhein-Westfalen

Jan van Aken (Die Linke): Parteivorsitzender

Michael Bröcker: Journalist, Chefredakteur „Table Media“

Vassili Golod: Journalist, ARD-Korrespondent in Kiew

Veronika Grimm: Ökonomin und eine der „Wirtschaftsweisen“

Gesa Lonnemann: Aktiv in der Friedensarbeit in Hannover

Thema bei „Hart aber fair“ gestern am 10.3.25

Das Thema bei „Hart aber fair“ lautete gestern: „Alte Krisen, neue Schulden: Was bringt Schwarz-Rot?“ Es ist also erneut um die Zukunft von Deutschland gegangen und darum, wie gut CDU/CSU und die SPD zum Wohle Deutschlands zusammenarbeiten und vor allem Kompromisse machen können. Zunächst haben sich die Parteien jedoch für ein anderes Projekt zusammengetan: Ein Milliardenpaket soll in Infrastruktur und Verteidigung investiert werden - noch bevor der neue Bundestag zu seiner errsten Sitzung zusammentritt.

Unter anderem hat Louis Klamroth mit seinen Gästen diese Fragen diskutiert: Bekommt dieser Schulden-Plan im Bundestag die nötige Zweidrittel-Mehrheit? An welchen Inhalten kann die Bildung einer Großen Koalition noch scheitern? Sind unbegrenzte Investitionen fürs Militär die richtige Antwort auf Trump und Putin?

Übertragung von „Hart aber fair“ gestern im TV oder Live-Stream

Wie gewohnt lief „Hart aber fair“ gestern am 10. März 2025 um 21 Uhr in der ARD. Neben der Übertragung im Fernsehen konnten Sie die neueste Ausgabe der Polit-Talkshow auch im Live-Stream auf der Seite der ARD verfolgen.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Sollten Sie die neueste Ausgabe von „Hart aber fair“ am 10.3.25 verpasst haben, können Sie die Episode an drei Terminen nachholen. Die Wiederholungen laufen auf unterschiedlichen Sendern zu verschiedenen Zeiten.

Alle Sendetermine der aktuellen Folge mit der Ordnungsnummer 813 im Überblick:

10.3.2025, 21.00 Uhr: ARD

11.3.2025, 02.45 Uhr: ARD

11.3.2025, 20.15 Uhr, tagesschau24

12.3.2025, 00.30 Uhr, 3Sat

Sollte für Sie keiner dieser Wiederholungstermine passen, können Sie die Folge auch online abrufen: Alle Episoden der Polit-Talkshow werden in der Mediathek der ARD veröffentlicht.

„Hart aber fair“: Sendetermine in den kommenden Wochen

„Hart aber fair“ läuft jeden Montag um 21 Uhr in der ARD. Wie in der vergangenen Woche können einzelne Episoden aber auch ausfallen. Auch die Sendezeit verschiebt sich manchmal um einige Minuten. Wir haben die kommenden Sendetermine für Sie im Überblick:

10.03.2025, 21:00 Uhr: Folge 813​

17.03.2025, 21:00 Uhr: Folge 814​

24.03.2025, 21:00 Uhr: Folge 815​

31.03.2025, 21:15 Uhr: Folge 816​

07.04.2025, 21:00 Uhr: Folge 817​

14.04.2025, 21:00 Uhr: Folge 818