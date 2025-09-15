„Hart aber fair“ heute am 15.9.25: Das sind die Gäste und das Thema

„Hart aber fair“ ist eine politische Talksendung der ARD, die seit 2001 im Programm läuft. Moderiert wird sie seit 2022 von Louis Klamroth. Die Livesendung dauert 75 Minuten und widmet sich wöchentlich aktuellen Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Zu den Gästen gehören Politikerinnen und Politiker, Fachleute aus Wissenschaft und Wirtschaft sowie Menschen, die direkt von politischen Entscheidungen betroffen sind. Filme und Reportagen liefern Hintergrundinformationen und ergänzen die Diskussion. Ein fester Bestandteil ist zudem die Beteiligung des Publikums. Zuschauerinnen und Zuschauer können ihre Fragen und Kommentare über verschiedene Kanäle einbringen, die in der Sendung aufgegriffen und zur Diskussion gestellt werden.

Worum geht es heute bei „Hart aber fair“? Welche Gäste sind im Studio? Und gibt es eine Wiederholung? Antworte auf diese Fragen und weitere Infos zur heutigen Ausgabe finden Sie hier.

„Hart aber fair“: Gäste heute am 15.9.25

In der kommenden Ausgabe von „Hart aber fair“ diskutieren Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Mit dabei sind unter anderem Regierungsmitglieder, Verbands- und Unternehmensvertreter sowie Abgeordnete des Bundestags.

Die genauen Gäste, die im Studio sind, finden Sie in der folgenden Übersicht:

Thorsten Frei (CDU): Bundesminister für besondere Aufgaben, Kanzleramtschef

Matthias Miersch (SPD): Finanzvorsitzender

Ricarda Lang (B‘90/Grüne): Bundestagsmitglied

Katja Kipping: Geschäftsführerin des Paritätischen Gesamtverbandes

Stella Pazzi: Softwareunternehmerin, Gesellschafterin „Motlomedia“

Marcus Weichert: Geschäftsführer und Leiter des Jobcenters Dortmund

Thema bei „Hart aber fair“ heute am 15.9.25

Am 23. August 2025 erklärte Kanzler Friedrich Merz, der Sozialstaat in seiner jetzigen Form sei wirtschaftlich nicht mehr zu finanzieren. Wie BR24 berichtete, forderte er auf dem Landesparteitag der CDU in Niedersachsen eine grundlegende Reform der sozialen Sicherungssysteme und kündigte an, den Koalitionspartner SPD dabei nicht zu schonen.

Die heutige Folge von „Hart aber fair“ trägt den Namen: „Sozialstaat zu teuer: Bullshit oder bittere Wahrheit?“ Nach einem Sommer voller Koalitionsstreitigkeiten sprach Merz von einem „Herbst der Reformen“. Hintergrund sind Lücken von mehr als 170 Milliarden Euro in der Finanzplanung bis 2029. Zur Diskussion stehen eine stärkere Besteuerung von Vermögenden oder Einschnitten bei Sozialleistungen. Unklar bleibt, worauf sich Union und SPD bei zentralen Themen wie Rente, Steuern und Bürgergeld verständigen können.

Übertragung von „Hart aber fair“ gestern im TV oder Live-Stream

Die heutige Ausgabe der Polit-Talkshow „Hart aber fair“ wird wie gewohnt um 21 Uhr live im Ersten ausgestrahlt. Wer die Sendung nicht im klassischen Fernsehen verfolgen möchte, kann sie parallel auch im Live-Stream der ARD sehen.

Wiederholung von „Hart aber fair“: Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Sollten Sie Folge 819 vom 15. September 2025 verpasst haben, ist das kein Problem. Die aktuelle Ausgabe steht nach der Erstausstrahlung wie gewohnt in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit und bis zum 15. September 2026 verfügbar. Außerdem wird die Folge mehrfach im linearen Fernsehen wiederholt. Die genauen Wiederholungstermine finden Sie in der folgenden Übersicht:

Dienstag, 16.9.25, 1.50 Uhr: ARD

Dienstag, 16.9.25, 20.30 Uhr: tagesschau24

Mittwoch, 17.9.25, 1.05 Uhr: 3sat

„Hart aber fair“: Sendetermine in den kommenden Wochen

Die Talkshow „Hart aber fair“ wird montags im Ersten ausgestrahlt. Die Sendung beginnt normalerweise um 21:00 Uhr, jedoch kann sich der Start je nach ARD-Programm verschieben. Die nächsten Folgen finden Sie hier:

Montag, 22.9.25, 21 Uhr: ARD

Montag, 29.9.25, 21 Uhr: ARD