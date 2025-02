„Hart aber fair“ heute am 10.2.25: Das sind die Gäste und das Thema

Am Sonntag, dem 23. Februar 2025, finden in Deutschland Neuwahlen für das Parlament statt. Ursprünglich war die Wahl für den Herbst geplant, doch aufgrund des Auseinanderbrechens der Ampelkoalition – bestehend aus SPD, Grünen und FDP – wird die Bundestagswahl nun vorgezogen. Die Parteien und ihre Spitzenkandidaten setzen alles daran, die Wähler von ihren Programmen zu überzeugen. Ein zentraler Bestandteil des Wahlkampfs sind die TV-Duelle zur Bundestagswahl, die traditionell in den Wochen vor der Wahl ausgestrahlt werden. Eines dieser Duelle ist heute Abend im Rahmen der Sendung „Hart aber fair“ zu sehen.

Moderator Louis Klamroth begrüßt bei „Hart aber fair“ Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu einem aktuellen Thema. Die Zuschauer haben die Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen – sei es per E-Mail, Telefon oder über soziale Medien. Die Gäste müssen in der ARD-Sendung so lange Antworten liefern, bis die jeweilige Frage vollständig geklärt ist.

Hier finden Sie alle Infos zu den Gästen der heutigen „Hart aber fair“-Ausgabe am 10. Februar 2025. Außerdem lesen Sie, über welche Themen genau gesprochen wird.

Thema bei „Hart aber fair“ heute am 10.2.25

In der heutigen Ausgabe von „Hart aber fair“ dreht sich alles um die Frage: „Der Vierkampf: Wer schafft es in den Bundestag, wer scheidet aus?“. Die Wahl rückt näher und für die FDP, das BSW und die Linke ist es noch immer ungewiss, ob sie den Einzug in den Bundestag schaffen werden. Die CSU hingegen sieht sich dieser Unsicherheit nicht ausgesetzt. In der Runde am 10.2.25 wird erörtert, wie sich die verschiedenen Parteien gegenüber ihren Mitbewerbern positionieren. Zudem wird thematisiert, mit welchen Zukunftskonzepten die Parteien Deutschland gestalten wollen und welche Antworten sie auf die globalen Herausforderungen der Gegenwart haben. Wer wird sich im direkten Vergleich durchsetzen?

„Hart aber fair“: Gäste heute am 10.2.25

Bei „Hart aber fair“ ist heute jeweils eine Vorsitzende, beziehungsweise ein Vorsitzender der FDP, der Linken, des BSW und der CSU bei Moderator Louis Klamroth im Studio. Das sind die Gäste heute am 10. Februar 2025:

Christian Lindner (FDP): Bundesvorsitzender

Jan van Aken (Die Linke): Parteivorsitzender

Sahra Wagenknecht (BSW): Parteivorsitzende

Dorothee Bär (CSU): stellvertretende Parteivorsitzende

Übertragung: „Hart aber fair“ heute im TV oder Live-Stream

Die Polit-Talkshow „Hart aber fair“ wird am 10. Februar um 21.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Wie üblich ist die Sendung auch im Live-Stream über die ARD-Mediathek verfügbar.

Wiederholung von „Hart aber fair“: Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Die vollständige Episode von „Hart aber fair“ ist nach der Live-Ausstrahlung in der ARD-Mediathek verfügbar. Darüber hinaus wird die Sendung zu drei Zeitpunkten im Fernsehen wiederholt. Die genauen Wiederholungstermine sind hier aufgeführt:

Dienstag, 11. Februar 2025, 02.35 Uhr: ARD

Dienstag, 11. Februar 2025, 20.15 Uhr: tagesschau24

Mittwoch, 12. Februar 2025, 01.00 Uhr: 3sat

„Hart aber fair“: Nächste Sendetermine in der ARD

Die Talkshow „Hart aber fair“ wird montags in der ARD übertragen. Normalerweise beginnt die Sendung um 21 Uhr, jedoch kann der Startzeitpunkt je nach dem übrigen Programmplan des Senders variieren. Hier sind die nächsten Ausstrahlungstermine der Sendung:

Montag, 24. Februar 2025, 21 Uhr (Folge 812)

Montag, 10. März 2025, 21 Uhr (Folge 813)

Montag, 17. März 2025, 21 Uhr (Folge 814)